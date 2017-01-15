الفهود تتحدى الكركي في بداية المشوار

يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره الأوغندي اليوم السبت في الرابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة A من منافسات بطولة توتال كأس الأمم الأفريقية 2019.



وتضم المجموعة أيضاً منتخبي مصر – المضيفة – وزيمبابوي, اللذان انتهى لقاءهما بفوز مصر بهدف مقابل لاشيء

ويتطلع المنتخبان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في انطلاقة المشوار من أجل بلوغ الأدوار النهائية، ويستعدان بكل جد قبل مواجهتهم الأولى، فلم

يسق للفريقان ان التقيا من قبل في تاريخ البطولة.

منتخب الكونغو

منتخب الكونغو الديمقراطية الذي سبق له أن نال شرف التتويج بلقب البطولة مرتين عامي 1968 و 1974 من بين 18 مشاركة سابقة بالبطولة, يعتمد مدربه لوران إيبنجي على تشكيلة من اللاعبين أصحاب الخبرة بقيادة المخضرم تريزور مبوتو ونجم الوسط يوسف مولومبو والمهاجم يانيك بولاسي.

منتخب أوغندا

أما أوغندا والتي كان أفضل انجازاتها تحقيق المركز الثاني في نهائيات 1978 فتشارك للمرة الثانية على التوالي في النهائيات، والسابعة في تاريخها. بقيادة الفرنسي سباستيان ديسابر، يعتمد المنتخب الأوغندي على مجموعة من لاعبيه الذين شاركوا في النسخة الماضية بقيادة الحارس المخضرم وقائد الفريق دينيس أونيانجو.

ماذا قالوا

فلوران إيبنجي (مدرب الكونغو الديمقراطية)

المجموعة صعبة لأن كل منافسينا أقوياء. أوغندا تعتبر في نفس المستوى مثلنا وستكون المباراة صعبة للغاية. لا فارق لدينا بين اللاعبين المحليين والمحترفين بالخارج. كل اللاعبين الكونغوليين على ذات المستوى سواء كانوا في مازيمبي أو في الدوري الانجليزي. تأهلنا من مجموعة صعبة والأمر مشابه أيضاً في النهائيات.

يوسف مولومبو (قائد الكونغو الديمقراطية)

نحن فريق قوي بمزيج من الخبرة والشباب الموهوب. نحن مستعدون لتحقيق أفضل مما حققناه من قبل. تاريخنا في كأس الأمم الأفريقية جيد للغاية ونعمل الآن على تصحيح ما أخطأنا فيه من قبل. نشعر بثقة كبيرة قبل بداية مشوارنا في البطولة التي ستكون صعبة للغاية.

سباستيان ديسابر (مدرب أوغندا)

في مثل هذه البطولات الكبرى عليك أن تعمل بكل قوة لتحقيق النتائج المطلوبة. هذه أول مرة أدرب في كأس الأمم الأفريقية لكنني تواجدت من قبل في بطولة الأمم الأفريقية للمحليين في 2018 بالمغرب ولعبنا في مباريات كبرى مثل تصفيات كأس العالم. المجموعة صعبة لكن فرصتنا قائمة وهدفنا هو تجاوز مرحلة المجموعات. نحن فريق قوي ويصعب مواجهتنا وأثبتنا ذلك في التصفيات.

دينيس أونيانجو (قائد أوغندا)

في 2017 كان الأمر صعباً لأننا كنا غائبين لمدة 39 عاماً من قبل. هذه المرة نعود بخبرة وثقة أكبر وسنساعد اللاعبين الصغار لتحقيق نتائج جيدة. المجموعة صعبة لكننا سنقدم أفضل ما لدينا حتى نتأهل للدور التالي. في مرحلة المجموعات المباراة الأولى مهمة للغاية. كنا نفضل عدم اللعب أمام مصر في أول مباراة، لكننا نعرف أيضاً قيمة الكونغو الديمقراطية وسنقاتل لتحقيق نتيجة جيدة.



