ماركو لاعب مدغشقر يسجل الهدف 1600 في تاريخ أمم إفريقيا

نجح لاعب منتخب مدغشقر ماركو إلايماهاريتا في تسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده في مرمى المنتخب البوروندي في المباراة الجارية الآن باستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019)؛ ليعلن بذلك عن الوصول إلى الهدف رقم 1600 في تاريخ البطولة القارية منذ بدايتها.



وترصد وكالة أنباء الشرق الأوسط جميع محرزي الأهداف المئوية في تاريخ بطولات كأس أمم إفريقيا:



- المصري رأفت عطية صاحب أول هدف في كأس أمم إفريقيا عام 1957 بالسودان من ضربة جزاء في مرمى المنتخب السوداني.

- الهدف رقم 100 حمل توقيع الأثيوبي لوسيانو فياسالو من ضربة جزاء في مرمى منتخب أوغندا في المباراة الافتتاحية للنسخة السادسة من البطولة التي أقيمت بإثيوبيا عام 1968.

- الهدف رقم 200 كان هدفا مميزا سجله اللاعب السوداني حسبو الصغير في شباك منتخب غانا في المباراة النهائية لنسخة 1970، لينتهي اللقاء بفوز منتخب السودان بهدف نظيف؛ ويتوج منتخب "صقور الجديان" باللقب الوحيد في تاريخه على أرضه ووسط جماهيره.

- الهدف رقم 300 حمل توقيع المصري علي أبو جريشة في مرمى منتخب الكونغو في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة 1974 بمصر، وانتهى اللقاء بفوز المنتخب الوطني بأربعة أهداف نظيفة وحصد المركز الثالث في البطولة.

- الهدف رقم 400 جاء عن طريق النيجيري موداشيرو لاوال في مرمى منتخب تنزانيا في المباراة الافتتاحية لنسخة 1980 بنيجيريا.

- الهدف رقم 500 سجله أيضا النيجيري موداشيرو لاوال في مرمى منتخب الكاميرون في المباراة النهائية لنسخة 1984 بكوت ديفوار والتي انتهت بفوز المنتخب الكاميروني بنتيجة (1/3) وتتويجه باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

- الهدف رقم 600 أحرزه السنغالي فيكتور ياني في شباك منتخب كينيا في نسخة 1992، في المباراة التي انتهت بفوز " أسود التيرانجا" بثلاثية نظيفة.

- الهدف رقم 700 سجله الأنجولي بولو ألفيش في مرمى منتخب الكاميرون في نسخة 1996 بجنوب إفريقيا.

- الهدف رقم 800 أحرزه الإيفواري تشيرسوا جويل في شباك منتخب أنجولا في نسخة 1998 في بوركينا فاسو.

- الهدف رقم 900 جاء عن طريق النجم الكاميروني صامويل إيتو في مرمى منتخب تونس في نسخة 2000 بغانا ونيجيريا.

- الهدف رقم 1000 حمل توقيع النجم النيجيري أوكوشا من ضربة جزاء في شباك منتخب جنوب إفريقيا في نسخة 2004 بتونس.

- الهدف رقم 1100 سجله السنغالي بابا ديوب في مرمى منتخب غينيا بيساو في نسخة 2006 بمصر.

- الهدف رقم 1200 جاء عن طريق الكاميروني جيرمي جيتاب في شباك منتخب تونس في نسخة 2008 بغانا.

- الهدف رقم 1300 أحرزه الغاني جون مينساه في مرمى بوتسوانا في نسخة 2012 بالجابون وغينيا الاستوائية.

- الهدف رقم 1400 سجله فرناندو فاريلا لاعب منتخب الرأس الأخضر في شباك المنتخب الأنجولي في نسخة 2013 بجنوب إفريقيا.

- الهدف رقم 1500 حمل توقيع الغاني مبارك واكاسو في مرمى منتخب غينيا الاستوائية في نسخة 2015.



