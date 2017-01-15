الـ"كاف"ترد على الأسئلة حول التذاكر وبطاقة المشجع لكأس الأمم الأفريقية

إحدى عشر يوما على انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الجمعة 21 يونيو ومباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي.. ومع اقتراب البطولة تزداد الأسئلة والاستفسارات من الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة حول تذاكر المباريات وبطاقة المشجع.. لهذا قام الموقع الرسمي لمنظمة "كاف" أو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالإجابة على أغلب الأسئلة المترددة حول هذه الموضوعات.. وفيما يلي الأسئلة وإجابات ال " كاف " عليها :











في البداية أوضح الكاف أن التسجيل لبطاقة المشجع Fan ID الخاصة ببطولة توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 يمكن القيام به عبر http://www.tazkarti.com.





كما يمكنك أيضاً شراء التذاكر من هذا الموقع.. علما بأن بطاقة المشجع تسمح لك بشراء تذكرتك ودخول الملاعب.









س1. ما هي بطاقة المشجع Fan ID؟





بطاقة المشجع Fan ID هي وثيقة تعريف فريدة يتم استخدامها لتحديد المشجعين الذين قاموا بالتسجيل على نظام تذكرتي. بطاقة المشجع Fan ID هي بطاقة العبور للملاعب. تعتبر وسيلة فعالة لتحقيق الأمان للمشجعين والسماح بالتعرف عليهم في الملاعب.





بطاقة المشجع Fan ID المخصصة للأشخاص من بلاد أخرى ليست بديلاً عن تأشيرة الدخول إلى مصر. المشجعون من البلاد الأخرى عليهم التقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول مصر حسبما تنص اللوائح المطبقة على مواطني هذه الدول. برجاء العلم لأن هناك تعليمات لتسهيل كل الإجراءات المطلوبة للحصول على التأشيرة من خلال كل السفارات المصرية في البلاد المشاركة في البطولة.









س2. لماذا أحتاج للتسجيل للحصول على بطاقة المشجع Fan ID؟





يجب على المشجعين طلب الحصول على بطاقة المشجع Fan ID ليتمكنوا من حجز التذاكر وحضور المباريات.









س3. ما هي تكلفة بطاقة المشجع Fan ID؟





مجاناً، لكن يمكنك فقط الحصول على بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بك حينما تشتري أول تذكرة لك.









س4. كيف يمكنني الحصول على بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بي؟





من أجل طباعة أو استقبال بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بك، يجب أن تقوم أولاً بشراء تذكرة. بعد ذلك يمكنك استقبال بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بك مع أول تذكرة من خلال أي من المنافذ المعتمدة.









س5. هل يمكنني طلب بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بي واستقبالها عبر التوصيل للمنزل؟





نعم، ستستقبل بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بك بنفس الطريقة التي تختار بها استقبال تذكرتك. في حالة اختيارك استقبال التذكرة عبر التوصيل للمنزل ستستقبل بطاقة المشجع Fan ID معها أيضاً.









س6. أين يمكنني استلام بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بي؟





يمكنك استلام بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بك من أي من منافذنا المعتمدة.





برجاء زيارة المنافذ المعتمدة للمزيد من المعلومات.









س7. في حالة التوصيل للمنزل، متى يمكنني ان أتوقع استلام بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بي؟





من المفترض أن تتسلم بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بك قبل 16 يونيو.









س8. ماذا إذا فقدت بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بي؟





في حالة فقد بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بك، يمكنك إعادة طباعتها مرة واحدة فقط من أي من منافذنا المعتمدة بعد تقديم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.









س9. هل يمكن أن يقوم شخص آخر باستلام بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بي؟





نعم، يمكنك السماح لشخص آخر باستلام بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بك من منفذ معتمد، سواء كان هذا الشخص يحمل بطاقة المشجع Fan ID أو لا. إلا أنه عليك أولاً شراء تذكرتك الأولى حتى يسمح لك بالحصول على بطاقة المشجع Fan ID.









للسماح لشخص باستلام بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بك، قم بما يلي:





· ادخل إلى حسابك، ثم اضغط على "حسابي" My Profile





· اضغط على السماح لصديق بالاستلام Authorize Friend to Collect.





· حدد كيفية التعرف على هذا الشخص، سواء بالرقم القومي أو بطاقة المشجع Fan ID، ثم أدخل إسم الشخص كاملاً والرقم القومي أو رقم بطاقة المشجع Fan ID.





· اضغط على السماح Authorize





· هذا الشخص يمكنه استلام بطاقة المشجع Fan ID وكذلك التذاكر الخاصة بك من المنافذ المعتمدة بعد تقديم ما يثبت هويته.









س10. هل أحتاج لتأشيرة دخول إلى مصر لحضور البطولة إذا كان معي بالفعل بطاقة المشجع Fan ID؟





نعم. بطاقة المشجع Fan ID ليست بديلاً عن تأشيرة الدخول. إذا لم تكن مصرياً ولا تملك تأشيرة دخول إلى مصر، يجب عليك التقدم للحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر لتتمكن من حضور البطولة.









س11. لست مصرياً، ما هي شروط التسجيل لبطاقة المشجع Fan ID؟





يجب أن





· تملك جواز سفر ساري.





· ترفق سورة شخصية بخلفية بيضاء.





· تملك بريد الكتروني شخصي.









س12. لست مصرياً، كيف يمكنني التسجيل لبطاقة المشجع Fan ID؟





للتسجيل لبطاقة المشجع Fan ID اتبع الخطوات التالية





· اضغط سجل Register.





· اضغط جنسيات أخرى Other Nationalities.





· اختر بلدك، اختر لغتك المفضلة للتواصل، وأدخل رقم هاتفك المحمول.رسائل البريد الالكتروني والرسائل النصية SMS التي تستقبلها تكون مكتوبة باللغة المفضلة للتواصل التي اخترتها.





· اضغط على مربع التحقق check box للموافقة على الشروط والأحكام.





· اضغط على مربع لست روبوت I’m not a robot check box، ثم اختر الصور المطلوبة للمواصلة.





· أدخل عنوان بريدك الالكتروني، ثم اضغط ارسال Send. سيتم إرسال كود للبريد الالكتروني الذي أدخلته.





· أدخل كود التحقق ثم اضغط على تحقق Verify.





· إضغط مواصلة Proceed، ثم أدخل بياناتك الشخصية مثل الموجودة في جواز سفرك.





· اضغط مواصلة Proceed، ثم أرفق صورة جواز السفر وصورتك الشخصية. الصورة الشخصية سيتم طباعتها على بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بك.





· اضغط مواصلة Proceed,





· طلب التسجيل الخاص بط يتم إرساله للجهات المختصة للمراجعة. إذا تم قبوله ستستقبل رسالة بريد الكتروني برقم بطاقة المشجع Fan ID وكلمة السر لدخول حسابك، ابدأ بحجز التذاكر واحصل على بطاقة المشجع Fan ID الخاصة بك.





وإلا ستقوم باستقبال كود طلب لتحديث الطلب وإعادة إرساله.









س13 أنا أقل من 16 سنة وأرغب في حجز تذكرة، ما الذي علي القيام به؟





لا يمكنك التسجيل لبطاقة المشجع Fan ID بمفردك إذا كنت تحت السن. إلا أنه يمكنك سؤال بالغ من أسرتك بالتسجيل لبطاقة المشجع Fan ID وبعد الموافقة على الطلب، يمكنه / يمكنها إضافتك كتابع dependent. بعد الموافقة على طلب التبعية يمكن له / لها شراء التذاكر من أجلك.









برجاء ملاحظة أن هذا الشخص يجب أن يملك بطاقة رقم قومي إذا كانوا مصريين، أو أن يمتلك كل منكما جواز سفر ساري إذا كنت من دولة أخرى.









س 14 تم رفض طلب التسجيل، ما الذي علي فعله؟





إذا تم رفض طلبك/ ستستقبل كود طلب عبر SMS والبريد الالكتروني.





استخدم هذا الكود لتحديث طلب تسجيلك وإعادة إرساله مرة أخرى لمراجعته.





· اتبع هذه الخطوات لتحديث طلبك.





· اضغط تتبع الطلب Track Request.





· أدخل كود الطلب الذي استقبلته.





· أدخل آخر 4 أرقام من الرقم القومي إذا كنت مصرياً أو رقم جواز السفر للجنسيات الأخرى.





· اضغط تتبع الطلب Track Request.





· عدل طلبك، ثم اضغط مواصلة Proceed.





· يتم إرسال طلبك للمراجعة مرة أخرى. لاحظ أن الرقم القومي أو رقم جواز السفر سيتم إيقافه إذا تم رفض طلبك 3 مرات.





س15. لم أتلق أي رد بخصوص طلبي، ما الذي علي فعله؟





اتصل بخدمة العملاء على 15355 أو إرسل رسالة من خلال صفحة تواصل معنا Contact us.





س16. استقبلت رقم بطاقة المشجع Fan ID وكلمة السر، ما الذي علي القيام به بعد ذلك؟





استخدم رقم بطاقة المشجع Fan ID وكلمة السر للدخول على تذكرتي لبداية تجربتك مع توتال كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.





بعد الدخول للمرة الأولى، يطلب منك خلق كلمة سر جديدة لحسابك وتزويد بعض البيانات الإضافية.





بعد ذلك يمكنك إضافة التابعين وحجز التذاكر.









س17. هل يمكنني تحديث بيانات مسجلة؟





في حالة رفض طلبك، يمكنك فقط تحديث البيانات المطلوب منك تحديثها. إلا أنه بعد قبول الطلب لا يمكنك تعديل أي من البيانات الشخصية التي قدمتها، يمكنك فقك تعديل بينات حسابك مثل كلمة السر ولغة التواصل.





س18. أرغب في جلب أسرتي للمباراة، ما الذي علي فعله؟





كل من أفراد الأسرة الذين يفوقون 16 عاماً عليهم التسجيل لبطاقة المشجع Fan I، وبعد الموافقة على طلبات التسجيل يمكنك حجز التذاكر لهم.





إلا أنه يمكنك إضافة أفراد الأسرة بين 3 و16 عاماً كتابعين، ويمكنك حجز التذاكر لهم.





لإضافة تابع جديد، اتبع الخطوات التالية.





· ادخل على تذكرتي، ثم اضغط التابعين Dependents.





· في صفحة التابعين Dependents، اضغط على إضافة تابع جديد Add New Dependent، أدخل البيانات المطلوبة، وحمل الوثائق المطلوبة.





· اضغط مواصلة Proceed لإرسال الطلب وانتظر حتى تتم الموافقة على الطلب.





عليك تكرار الخطوات لكل من التابعين الذين يقلون عن 16 سنة. لاحظ أنه في حالة رفض الطلب يمكنك التحديث وإعادة إرساله.









س19 . طلب إضافة أحد أفراد الأسرة كتابع تم رفضه، ما الذي علي القيام به؟





يمكنك تحديث الطلب وإعادة إرساله. لاحظ أنه لو كان فرد الأسرة أكبر من 16 سنة يجب أن يقوم / تقوم بعمل بطاقة مشجع Fan ID منفصلة.





لتحديث طلب مرفوض، قم بما يلي





· ادخل على تذكرتي، ثم اضغط تابعين Dependents.





· في قسم التابعين Dependents، أوجد الطلب المرفوض ثم اضغط على تحديث الطلب Update Request.





· عدل طلبك، ثم اضغط مواصلة Proceed.





· يتم إرسال الطلب مرة أخرى للمراجعة. لاحظ أنه الرقم القومي أو رقم جواز السفر سيتم إيقافه إذا تم رفض طلبك 3 مرات.





س20. أي الملاعب ستستضيف المباريات؟





· ستاد القاهرة





· ستاد 30 يونيو





· ستاد السلام





· ستاد الإسكندرية





· ستاد الإسماعيلية





· ستاد السويس









س21. كم تتكلف التذكرة؟





أسعار التذاكر تختلف بحسب المباراة وفئة التذكرة.









س22. كيف يمكنني حجز تذكرة والدفع من أجلها؟





· ادخل على حسابك.





· إذهب إلى المباريات Matches، وابحث عن المباراة التي ترغب فيها.





· في قائمة المباريات وللمباراة المطلوبة، اضغط احجز تذكرة Book Ticket.





· اختر فريقك المفضل ثم حدد عدد التذاكر التي ترغب في حجزها للفئة التي تفضلها من التذاكر. ثم اضغط على مواصلة Proceed.





· اختر لمن تقوم بحجز هذه التذكرة، سواء لك ولأي من تابعيك الذين تمت الموافقة عليهم. يمكنك أيضاً تخصيص تذاكر للآخرين، فقط أدخل رقم بطاقة المشجع Fan ID الذي ترغب في تخصيص التذكرة له ثم اضغط على إضافة مشجع آخر Add Another Fan.





· إذا أردت حجز تذاكر مباراة أخرى، اضغط على حجز مباراة أخرى Book Another Match، ثم اتبع الخطوات السابقة لإضافة التذاكر لعربة الشراء الخاصة بك.





· حين تنتهي من إضافة التذاكر للعربة، اضغط على مواصلة للخروج Proceed to Checkout





· راجع تفاصيل طلبك، أضف أو امسح تذاكر نفس المباراة أو احجز تذاكر لمباراة أخرى





· للقيام بطلبك، اضغط ادفع الآن Pay Now، ثم اختر طريقة الدفع.





· حدد إذا كا كنت ترغب في استلام تذاكرك عبر التوصيل للمنزل أو من خلال منفذ معتمد ثم اضغط متابعة Continue.





· حدد بيانات الشحن Shipping Info إذا تم طلبها ثم اضغط متابعة Continue.





· اختر الطريقة التي ترغب في الدفع بها، سواء ببطاقة الائتمان أو من خلال شبكة فوري. اضغط أي بيانات مطلوبة بناء على اختيارك.





· اضغط تأكيد Confirm حين تنتهي.





لاحظ أنه في حالة اختيارك الدفع عبر شبكة فوري، يجب أن تكمل الدفع في خلال الوقت المسموح لتفادي إلغاء طلب تذكرتك.









س23. هل يمكنني حجز تذاكر لآخرين؟





نعم، يمكنك حجز تذاكر للآخرين للآخرين الذين يملكون بطاقات المشجع Fan Ids، سواء كانوا من التابعين لك أو أشخاص آخرين ويمكنك الدفع لهم أيضاً.





لحجز تذكرة لشخص آخر اتبع الخطوات التالية.





· ادخل إلى حسابك.





· إذهب للمباريات Matches، وابحث عن المباراة التي تريدها.





· في قائمة المباريات وللمباراة المختارة، اضغط على حجز تذكرة Book Ticket.





· اختر الفريق المفضل وحدد عدد التذاكر التي ترغب في حجزها. ثم اضغط على مواصلة Proceed.





· حدد لمن ترغب في حجز كل تذكرة. لتخصيص تذاكر للآخرين، فقط أدخل رقم بطاقة المشجع Fan ID للشخص الذي ترغب في تخصيص التذكرة له ثم اضغط إضافة مشجع آخر Add Another Fan.





· أكمل شراء التذاكر والدفع لها كالمعتاد.









س24. كيف يمكنني الحصول على التذاكر الخاصة بي؟





يمكنك استقبال التذاكر فقط بعد إكمال عملية الدفع سواء ببطاقة الائتمان أو من خلال شبكة فوري. أمامك الخيارين التاليين للحصول على التذاكر الخاصة بك.





يمكنك جمع التذاكر من أي منفذ معتمد. زر صفحة المنافذ المعتمدة Authorized Outlets للمزيد من المعلومات.





يمكنك اتسلام التذكرة عبر التوصيل للمنزل إذا اخترت هذا الخيار عند الدفع للتذاكر المحجوزة. ستتسلم التذاكر بين 5 و10 أيام عمل.









س25. كيف يمكنني تتبع عملية الشحن للتوصيل للمنزل؟





يمكنك تتبع عملية الشحن من خلال موقع خدمات البريد المصري:









أو اتصل بمركز الاتصال على 15355.









س26. هل يمكن أن يقوم شخص آخر باستلام التذاكر الخاصة بي؟





نعم، يمكنك السماح لشخص آخر باستلام التذاكر الخاصة بك من منفذ معتمد، سواء كان هذا الشخص يحمل بطاقة مشجع Fan ID أو لا.





للسماح لشخص آخر باستلام التذاكر الخاصة بك قم بما يلي:





· ادخل إلى حسابك، ثم اضغط على "حسابي" My Profile





· اضغط على السماح لصديق بالاستلام Authorize Friend to Collect.





· حدد كيفية التعرف على هذا الشخص، سواء بالرقم القومي أو بطاقة المشجع Fan ID، ثم أدخل إسم الشخص كاملاً والرقم القومي أو رقم بطاقة المشجع Fan ID.





· اضغط على السماح Authorize





· هذا الشخص يمكنه استلام التذاكر الخاصة بك من المنافذ المعتمدة بعد تقديم ما يثبت هويته.









س27. متي يمكنني استلام التذاكر الخاصة بي؟





يمكنك استلام التذاكر الخاصة بك من أي من المنافذ المعتمدة مباشرة بعد إكمال عملية الدفع.







