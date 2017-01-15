اتجه للطبيعة في اليوم العالمي لليوجا

إذا كان عليك أن تخمن ما هو مشروع القرار غير السياسي الذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان له أكبر عدد من الدول الراعية على الإطلاق ، فماذا تتوقع؟ ربما لن تفكر في اليوم العالمي لليوجا ، لكن هذا هو الحل!







ففي عام ٢٠١٤ دعا رئيس وزراء الهند الحالي ناريندرا مودي، في خطابه خلال افتتاح الدورة 69 للجمعية العامة، إلى اعتماد يوم 21 يونيو باعتباره اليوم الدولي لليوجا وقال "اليوجا هي هدية لا تقدر بثمن من التقاليد القديمة في الهند. تجسد وحدة العقل والجسم ؛ الفكر والعمل، ضبط النفس والوفاء ؛ الانسجام بين الإنسان والطبيعة ؛ نهج شامل للصحة والتحسن. لا يتعلق الأمر بالتمرين بل باكتشاف الإحساس بالوحدة مع نفسك والعالم والطبيعة. عن طريق تغيير نمط حياتنا وخلق وعيه، دعونا نعمل من أجل اعتماد يوم اليوجا الدولي".







وقد اقتراح ناريندا هذا اليوم بالتحديد باعتباره أطول يوم في السنة، على الأقل، في نصف الكرة الشمالي.





وبناءً على هذا الاقتراح الأولي ، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشاورات غير رسمية بشأن مشروع قرار تحت مسمي "اليوم الدولي لليوجا" ، في 14 أكتوبر 2014.







وفي 11 ديسمبر 2014 ، قدم الممثل الدائم للهند أسوكي موخيرجي مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحظي مشروع النص بتأييد واسع من 177 دولة من الدول الأعضاء التي قدمت النص، والذي تم اعتماده بدون تصويت.







ووجدت هذه المبادرة الدعم من العديد من القادة العالميين حتي ان 177 دولة قد اشتركت في تقديم القرا ، وهو أعلى عدد من المشاركين في تقديم أي قرار من هذا النوع للجمعية العامة.







ويشير القرار إلى "أهمية قيام الأفراد والسكان باتخاذ خيارات صحية واتباع أنماط الحياة التي تعزز الصحة الجيدة".







و في عام 2015 ، أصدر بنك الاحتياطي الهندي عملة تذكارية بقيمة 10 روبية للاحتفال باليوم الدولي لليوجا.







وبدء الاحتفال باليوم الدولي الأول لليوجا في جميع أنحاء العالم في 21 يونيو 2015













وبهذة المناسبة، حثت منظمة الصحة العالمية أيضًا الدول الأعضاء فيها على مساعدة مواطنيها على الحد من الخمول البدني ، والذي يعد من بين أعلى عشرة أسباب رئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم ، وعامل خطر رئيسي للأمراض غير المعدية ، دموية والسرطان ومرض السكر يمثل أمراض القلب والأوعية الدموية.











شعار 2019 : الطبيعة والتحرك















ياتي احتفال هذا العام ٢٠١٩ تحت شعار #nature_action او التحرك مع الطبيعة وهو الاحتفال السنوي الخامس لليوجا وتنظم البعثة الدائمة للهند لدى الأمم المتحدة وإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة احتفالية يوم الخميس 20 يونيو 2019 ، تحت عنوان مع "Yoga with Gurus" ،







وقد استمد هذا الشعار من حقيقة ان ممارسة اليوجا يمكن أن توفر حلا لتغيير المناخ. فاليوجا تساعد علي التركيز على اعقد المواقف والتباطؤ الذي يخلق التوازن الداخلي بين الجسم والعقل، أنه يخلق وئام بيننا وبين الطبيعة.







وبما ان تصرفات الإنسان المسؤول تسبب أضرارا لكوكب الأرض تؤدي إلى تغيير جذري في الظروف المناخية. لذلك ، قررت الأمم المتحدة رفع مستوى الوعي حول الإجراءات المناخية من خلال ممارسة اليوجا التي تربط روح أجسادنا بالطبيعة وتستدعي إجراءات تجاه تغير المناخ.







ما هي اليوجا؟







اليوجا هي أكثر من مجرد نشاط بدني. على حد تعبير أحد ممارسيها الأكثر شهرة ، الراحل ب. ك. إيينجار ، "اليوجا تطور طرقًا للحفاظ على موقف متوازن في الحياة اليومية وتمنح المهارة في أداء تصرفات الفرد". هي ممارسة جسدية وعقلية وروحية.







وكلمة يوجا هي كلمة سنسكريتية ، وهي تأتي من كلمة الجذر Yuja والتي تعني في الأساس أن تلتزم بالمحافظة على الاستمرار الانضمام أو الاتحاد ، مما يرمز إلى اتحاد الجسم والوعي.







كيف انتشرت







بدات اليوجا في شمال الهند منذ خمسة الاف عام، وفي القرن الثاني الميلادي تم وضع اول دليل منهجي لليوجا ، حيث وضع أسس الممارسة التي نعرفها اليوم، وفي اواخر القرن ال ١٨ بدات اليوجا بالتوجة للغرب وجذبت أتباعًا لها.









اما الانتشار الحقيقي لليوجا فقد كان في عام ١٩٤٧ عندما افتتحت إندرا ديفي استوديوًا لليوجا في هوليوود ، مما أدى إلى تسريع شعبية اللعبة بشكل كبير.







أنشطة يوم اليوجا الدولي











١ احضر وضعية الشجرة الخاص بك إلى الطبيعة : وضعية الشجرة هي من اشهر وضعيات اليوجا|، وممارسة الرياضة في الخارج يساعدك علي تنفس بعض الهواء النقي ، تدرب على الشاطئ أو في حديقتك أو في اي مكان مفتوح،. يمكن أن تحيط نفسك بيئة جديدة أكثر جاذبية من خلال وجود أشياء جديدة للتركيز عليها.







٢ قم بعمل وضعياتك التي تدعو للهدوء والتركيز اووووم : أنشئ تدفقًا خاصًا من الحركات واكتشف مجموعات جديدة لموسيقاك المفضلة. في بعض الأحيان ، قد يساعدك تغيير في الحركة أو الموسيقى في تركيز طاقتك ومزامنة تنفسك مع التحولات الموسيقية.







٣ اشرح حياة اليوجا لاحد اصدقائك: يمكن أن يكون إحضار صديق هو الدافع الصحيح الذي تحتاجه لتجديد ممارستك. لن يلهمك حضورهم فقط في تقوية مواقفك ، بل يمكن أيضًا أن يحرز نقاطًا كبيرة في صفقات اليوغا المجانية للطلاب الجدد. ولذا فكلاكما سيفوز.







لن تصدق أبدا فوائد اليوجا الصحية













نحن جميعًا نحسد عضلات ممارسي اليوجا، لكن هل تعلم أن هذا أحد فوائد اليوغا فقط عندما تمارسه كثيرًا ؟ تابع القراءة لمعرفة كيف يمكن لليوغا إصلاح كل من جسمك وعقلك!







١ يمكنها أن تبطئ الشيخوخة : اليوغا تحفز إزالة السموم ، مما يسهم في تأخير الشيخوخة.







٢ يمكنها علاج الارق : لأن اليوغا تساعد كلاً من تمرين جسدك وإبعاد الإجهاد ، يجد ممارسو اليوغا أنهم ينامون بشكل أفضل.







٣ تزيد الثقة بالنفس تتكون اليوغا من حركات صغيرة تجعلك أكثر وعياً بجسمك. بدورها ، يمكن أن يقودك ذلك إلى أن تكون أكثر ثقة في قدراتك.







٤ تقلل التوتر : نظرًا لأن اليوجا تتضمن ممارسات تمركزية مثل التنفس العميق والتركيز على بعض الاشياء التي تكون في متناول اليد ، فهي تبعد عقلك عن ما يوتره وتقلل من تأثيره على المدى الطويل.







٥ تساعدك على مقاومة الإغراء : اليوجا في حقيقتها تتمركز حول القدرة علي التحكم بحركاتك والسيطرة عليها ، وهذه يمكن أن يترجم بسهولة إلى جوانب أخرى من حياتك.







ما هو المميز في اليوجا ؟













انه شامل : يمكن للناس من جميع الفئات العمرية والأديان والقوميات والخلفيات الاجتماعية الاحتفال ، لأن اليوجا متاحة للجميع! هناك العديد من أنواع ممارسات اليوجا المختلفة ، لذلك من الممكن أن يبدأ أي شخص، لا يهم الحجم اواللياقة البدنية - فهناك تعديلات على كل دروس اليوجا والمبتدئين في كل نمط.







مواجهه الضغط النفسي: قد تكون الحياة مرهقة في بعض الأحيان، وقد تؤثر على أجسامنا البدنية. ألم الظهر أو الرقبة ، ومشاكل النوم والصداع، ممارسة اليوجا بانتظام تخلق وضوحًا وعقلانية وتخفف من التوتر المزمن - مما يعني أنه سيساعدك في كل ما سبق.







ممارسة اليوجا عادة صحية: هذه ليست مفاجأة ، لكنها تستحق التكرار. اليوجا تقوي وتثبت العمود الفقري، وتخفف آلام الظهر، والإجهاد والقلق والتوتر، وتساعد في تقليل الوزن، والحفاظ على التمثيل الغذائي المتوازن وتزيد من المرونة.







وهذه ليست سوى بعض من فوائدها.







وفي النهاية يجب ان نوضح ان اليوم الدولي لليوجا يهدف إلى زيادة الوعي حول العالم بالعديد من فوائد ممارسة اليوجا الذهنية والجسدية والروحية لذا امسك بساط اليوجا الخاص بك ودعنا نبدأ العمل. ناماستي!















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