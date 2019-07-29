الأهلي يتصدر قائمة الثلاثين الأكثر حصدا للجوائز في العالم

عند التفكير في أنجح الأندية في العالم ، تنبثق الأسماء المألوفة أمثال ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة ومانشستر يونايتد وليفربول وبايرن ميونيخ معروفة بتاريخها المليء بالبطولات والجوائز ، بالإضافة إلى النجاحات التي حققتها في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى هيمنتها على المستويين المحلي والأوروبي.

لكن إذا أخذنا العالم بأسره في الحسبان وقيمنا إجمالي عدد الجوائز التي فازت بها فرق كرة القدم في البطولات المحلية والدولية، فإن أياً من هذه الأطراف لن يصل إلى المراكز الخمسة الأولى.

صحيفة "ميرور" في تقرير لها رصدت أفضل 30 ناديًا ناجحًا في العالم استنادًا إلى الجوائز التي فازت بها ..

يحتوي الجدول على بعض الأسماء المثيرة للدهشة ... ونراهن أنك لا تستطيع تخمين اسم الفريق الذي يجمل رقم 1.

لقد كانت المفاجأة الغير متوقعة ان تكون الصدارة لأحد الأندية العربية.. وهو " الأهلي المصري" ، الذي حصد أكثر من 100 جائزة خلال تاريخه وفيما يلي ترتيب الثلاثين ناديا:

1- الأهلى المصري

إذا كان عدد الكؤوس هو ما ينبغي تصديقه ، فهو نادي الأهلي المصري.

تأسس نادي الأهلي المعروف باسم "نادي القرن" في كرة القدم الإفريقية في عام 1907 وأصبح الفائز الدائم منذ اليوم الأول.

من بين مجموعتهم الضخمة من الجوائز ، فازوا بـ 41 لقبًا في الدوري المصري الممتاز ، و 36 كأسًا مصرية و 10 سوبر مصري وثمانية بطولات دوري أبطال أفريقيا وستة كؤوس للسوبر الافريقي ، وأربعة كئووس للاتحاد الإفريقي ، وبطولة واحدة في الكونفدرالية.

2- رينجرز - اسكتلندا - 115 كأس منهم 54 لقب دورى محلي

3- نادي "ناسيونال" أوروجواي - 113 ميدالية منهم 46 دورى محلي و ثلاثة

4- أتلتيكو بينارول - أوروجواي - 108 ميداليات منهم 50 لقب دورى وخمس بطولات في كأس ليبرتادوريس.

5- سلتيك - اسكتلندا - 105 ميداليات منها 50 دورى وفاز بكأس أوروبا عام 1966/1967.

6- برشلونة - أسبانيا - 91 كأس

حيث حقق 26 لقبا في الدوري الأسباني و30 بطولة كأس و5 بطولات دورى ابطال اوروبا.

يحمل برشلونة أيضًا الرقم القياسي لكونه النادي الوحيد الذي فاز بثلاثية (الأول في 2008/2009 والثاني في 2014/2015).

7- ريال مدريد - إسبانيا - 90 ميدالية

ريال مدريد هو أحد الأندية الأكثر شهرة في العالم ولديه سجل في معظم ألقاب دوري الأبطال من عام 2011 إلى 2018.





8- بنفيكا - البرتغال - 82 كأس

نجح في الفوز بالدورى 38 مرة وحقق 26لقبا في بطولة الكأس .

على المسرح الأوروبي ، فاز بنفيكا بكأس أوروبا على مدار عامين في 1960/61 و 1961/62.

9- أولمبياكوس - اليونان - 75 كأس

يعتبر أولمبياكوس، الذي يتخذ من أثينا مقراً له، أنجح فريق في اليونان ، حيث حقق 44 لقبًا في الدوري اليوناني الممتاز و 27 لقبًا في كأس اليونان.

جاء أعلى مستوى في مسابقة UEFA في 1998/1999 ، حيث وصل النادي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويضم من اللاعبين البارزين أسطورة البرازيل ريفالدو بالإضافة إلى لاعب خط الوسط السابق في أرسنال ومان سيتي ، يايا توري.

10- بورتو - البرتغال -74 الجوائز

ثاني أكبر نادي حاصل على جوائز في البرتغال ، وفاز بورتو في الدوري 28 مرة ، والكأس 16 مرة ودوري الأبطال مرتين.

وحقق فوزًا لا يُنسى على فريق موناكو، تحت قيادة خوسيه مورينيو كمدير للفريق ، وشارك في الفوز لاعبون كبار أمثال ديكو وريكاردو كارفاليو .





11- الفيصلي - الأردن - 74 ميدالية

تشكل الفيصلي في عمان عام 1932 ، وهو من أنجح الأندية في تاريخ الأردن.

فاز النادي بالدوري الأردني الممتاز 34 مرة وفاز بكأس الاتحاد الأردني 20 مرة.

12- مانشستر يونايتد - إنجلترا - 71 كأس

يعد نادي مانشستر يونايتد، النادي الأكثر نجاحًا في إنجلترا ، بتاريخ غني بلغ 20 لقبًا في الدوري و 12 كاس للاتحاد الإنجليزي وثلاث بطولات للأبطال.

بالإضافة إلى الألقاب، كان تاريخ يونايتد مليئًا باللاعبين الموهوبين الذين أصبحوا ، أو حاليًا ، من أفضل اللاعبين في العالم.





13- اياكس - هولندا - 70 كأس

شهد تاريخ أياكس الحافل فوز النادي بـ 34 دورى واربع بطولات في دوري أبطال أوروبا.

14- بايرن ميونيخ - ألمانيا - 70 كأسا و،29 لقبا في الدورى

وعلى الرغم من كونه قويًا على المستوى المحلي ، إلا أن نجاح بايرن في أوروبا قد تراجع في السنوات الأخيرة ، منذ انضمامه إلى دوري أبطال أوروبا عام 2013 حيث لم يصل للنهائي.





15- يوفنتوس - ايطاليا - 63 كأس

35 لقبًا في الدورى إلى جانب 13 كأسًا من بطولة كأس إيطاليا ، واثنين من بطولات دوري أبطال أوروبا.

بعد ثمانية ألقاب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي على التوالي ، يسعى يوفنتوس إلى تعزيز رصيده في كأس أوروبا ، وبعد الاستحواذ على كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي ، أصبحت السيدة العجوز بسرعة واحدة من أقوى الفرق في القارة.

16- جالاتا سراي - تركيا - 61 بطولة

17- أندرلخت - بلجيكا - 60 بطولة

18- ليفربول - إنجلترا - 59 بطولة

19- رومانيا - نادي "fcsb" فاز ب 58 بطولة

20- نادي أولمبيا - باراجواي - 57 بطولة

21- بوكا جونيورز - الأرجنتين - 55 بطولة





22- ديبورتيفو كولو - تشيلي - 54 بطولة

23. الزمالك - مصر - 52 بطولة

24- سويسرا - نادي جراس هوبر زيورخ - 49 بطولة

25- ميلان - إيطاليا - 48 بطولة

26- سسكا صوفيا - بلغاريا - 48 بطولة

27- ريفر بلايت - الارجنتين - 48 بطولة

28- ديبورتيفو سابريسا - كوستاريكا - 46 بطولة

29- فناربخشه - تركيا - 43 بطولة

30- نادي أتليتكو اندبندنت - 30 بطولة



