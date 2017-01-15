الزمالك وبيراميدز .. مواجهة تاريخية في نهائي الكأس

يترقب عشاق الكرة المصرية المباراة المهمة بين الزمالك وبيراميدز مساء غد، الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية في نهائي "كأس مصر" أقدم بطولة كرة قدم في مصر وأفريقيا.

تأهل الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى فى نصف النهائى بهدف نظيف، ومن قبله التغلب على المقاصة، والإنتاج الحربى، ومنية سمنود.

على الجانب الآخر، تأهل بيراميدز للنهائى بعد الفوز على بتروجت فى نصف النهائى بهدفين، ومن قبله حرس الحدود، والأهلى، وطنطا.

يدخل الفريقان اللقاء بطموحات وأحلام كبيرة في حصد اللقب، والتتويج بالبطولة، فالزمالك يأمل في تعويض جماهيره عن خسارة لقب الدوري بعد ان كان الأقرب إليه حتى الأمتار الأخيرة، بينما يأمل بيراميدز في إحراز أول ألقابه على الإطلاق.

يقود أحلام بيراميدز مدربه الجديد "سباستيان ديسابر" الذي يبحث عن دخول التاريخ من أوسع أبوابه إذا ما نجح في تحقيق البطولة ليصبح أول لقب في تاريخ النادي الوليد بعدما أصبح الفريق رقم 22 الذي يصعد لنهائي مسابقة كأس مصر.

ديسابر تولى المهمة الفنية ل "بيراميدز" عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث ترك العمل مع المنتخب الأوغندي، وقاد بيراميدز في 5 مباريات منهم إثنين في الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية، وفاز في جميع مبارياته ونجح في إقصاء الأهلي من دور الـ16 لبطولة الكأس بعد الفوز بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يأمل الزمالك تحت قيادة مدربه الصربي ميتشو الحصول على لقب البطولة تعويضًا عن خسارة الدوري، وحتى تكتسب الجماهير البيضاء الثقة في المدير الفني الجديد.

تولى ميتشو القيادة الفنية للزمالك منذ أسابيع قليلة، فكانت البداية أمام "ديكيداها أف سي" في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتمكن الفريق الأبيض من تحقيق فوز عريض على نظيره الصومالي بنتيجة 6-0.

تاريخ مواجهات الفريقين:

تقابل الفريقان في 6 مواجهات سابقة جميعها كانت في بطولة الدوري المصري الممتاز، وشهدت المواجهات الست تفوق زمالكاوي بصورة كبيرة حيث فاز في 4 مباريات سجل خلالهم 11 هدفاً و استقبلت شباكه 6 أهداف، بينما حقق بيراميدز الفوز في مباراة واحدة ، وحسم التعادل مباراة واحدة.

كانت أول مواجهة بين الفريقين في موسم 2014 في الرابع من ديسمبر بالجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز وفاز الزمالك 3-1 حيث كان بيراميدز بالمسمي القديم "الأسيوطي" بينما كانت آخر مواجهة في 23 أبريل وانتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد.

مخاوف الفريقين:

يخشى المدير الفني ل "بيراميدز"، أن يتأثر الفريق في مواجهة الأحد، بغياب احد من اللاعبين الأساسيين، حيث لم يتضح حتى الآن الموقف النهائي للظهير الأيمن رجب بكار، من المشاركة في المباراة من عدمه، في ظل معاناته من الإصابة في بالعضلة الخلفية.

وعلى الرغم من إعلان بيراميدز، جاهزية عبدالله السعيد، للمشاركة وتماثله للشفاء من الإصابة في عضلة السمانة، إلا أنه قد يتواجد على مقاعد البدلاء، ويتم الدفع به في الشوط الثاني وفقا لمجريات المباراة، خوفا من عودة الإصابة له مرة أخرى.

ويعد التحكيم، أحد أبرز الأشياء، التي تقلق الجهاز الفني ل "بيراميدز"، في مواجهة الزمالك، حيث يخشى ديسابر، أن يرتكب حكام المباراة بعض الأخطاء، يكون لها دور كبير في تحديد بطل مسابقة كأس مصر، وهو ما جعل إدارة النادي تتقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة لطلب استقدام حكام أجانب.

ويخشى أيضا ديسابر، أن يتأثر بالسلب لاعبي فريقه، بالحضور الجماهيري لمشجعي الزمالك والذي لن يقل عن 20 ألف متفرج، خاصة أن الفريق يلعب لأول مرة تحت هذا الضغط الجماهيري، فضلا عن وجود لاعبين لم يخوضوا أي مباراة نهائية من قبل وهو ما يسبب ضغوطا كبيرة عليهم.

وهناك بعض اللاعبين في الفريق لم يلعبوا من قبل تحت ضغط الجماهير على رأسهم الجناح البوركيني إيريك تراوري وإسلام عيسى والأوغندي لومالا عبده وأحمد أيمن منصور.

بينما يخشى الزمالك تأثير الغيابات على الفريق، حيث واصل الصربى "ميتشو" استبعاد كريم بامبو من قائمة مباريات الفريق مؤخرا، كما استبعد حازم إمام ظهير أيمن الفريق، وسيغيب أيضا أحمد سيد زيزو للايقاف.

كما يستمر غياب اللاعب مصطفى فتحى الغير جاهز، وأيضا يغيب كل من محمود عبد العزيز واسلام جابر لأسباب فنية.

وتعتبر خسارة المباراة واللقب اكبر مخاوف الزمالك والتي قد تتسبب في هزة كبيرة للفريق على المستوى المحلي، حيث خسر الفريق بطولة الدوري، وهو مايجعل جماهيره تتمسك بأمل حصد لقب الكأس، الذي يعتبر اللقب المفضل للفريق خاصة في السنوات الأخيرة.

فهل يفعلها "ميتشو" وينضم لقائمة وافدي الزمالك الجدد ويحقق لقب الكأس.. أم ينجح الفرنسي " سباستيان ديسابر" في دخول التاريخ بتحقيق أول بطولة ل "بيراميدز" في تاريخه؟.



