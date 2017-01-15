تونس تشارك بـ 14 لاعبا محترفا في أمم أفريقيا "مصر 2019"

يستعد المنتخب التونسي الملقب بنسور قرطاج لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في نسختها رقم 32، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 يونيو حتى 19 يوليو المقبل .

وتعد تلك المشاركة الـ19 في تاريخ مشاركات المنتخب التونسي في نهائيات كأس الأمم الأفريقية . .. ويسعى نسور قرطاج لمواصلة رحلة البحث عن تتويجه القاري الثاني بعد إحراز اللقب على أرضه عام 2004 حيث يراهن على جيل اكتسب من الخبرة الكثير خصوصا بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا عام 2018 .

ويستهل المنتخب التونسي منافسات البطولة بمواجهة أنجولا يوم 24 يونيو ثم مالي يوم 28 من نفس الشهر على أن يختتم مواجهاته في دور المجموعات بمواجهة عربية خالصة أمام موريتانيا يوم 2 يوليو القادم.

ويضع نسور قرطاج رهانهم هذة المرة على خبرة المدرب الفرنسي "آلان جيريس" بخبايا القارة السمراء التي يعلمها جيدا حيث قاد من قبل الجابون والسنغال ومالي، فضلا عن عدد من اللاعبين المميزين على غرار نجم خط وسط فريق الزمالك المصري "فرجاني ساسي" ووهبي الخزري وأنيس البدري ونعيم السليتي والحارس فاروق بن مصطفى ويوسف المساكني وبعض الوجوه الواعدة مثل فراس شواط ووجدي كشريدة ومارك اللمطي .

وظل المنتخب التونسي لكرة القدم لفترة طويلة يعتمد خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا في المقام الأول على اللاعبين الناشطين في البطولة المحلية حيث تميزت مشاركته في الدورات الأخيرة بالاعتماد على عدد كبير من اللاعبين المحترفين بالخارج وخاصة أوروبا الى حد تجاوز فيه عدد اللاعبين الناشطين بالخارج عدد اللاعبين المحليين في القائمة المؤهلة للمشاركة في نهائيات كأس امم افريقيا (مصر 2019).

وضمت القائمة التي اختارها المدير الفني الفرنسي الان جيراس للمشاركة في منافسات "كان 2019" 14 لاعبا محترفا بالخارج مقابل 9 لاعبين من البطولة المحلية وبالتحديد من فرق الترجي الرياضي (5 لاعبين) والنجم الساحلي (2) والنادي الصفاقسي (2).

ومقارنة بالقائمة التي عول عليها المدرب البولندي هنري كاسبرزاك المدير الفني الأسبق للمنتخب التونسي في نهائيات أمم أفريقيا الجابون 2017، سجلت قائمة جيراس ارتفاع عدد اللاعبين المحترفين بالخارج من 9 إلى 14 لاعبا، فيما ضمت قائمة تونس التي اختارها المدير الفني الفرنسي روجي لومير في نسخة 2004 التي توج بها المنتخب التونسي، 11 لاعبا محترفا بالخارج منهم بالخصوص الحارس علي بومنيجل وعلاء الدين يحيي وحاتم الطرابلسي ومهدي النفطي وقيس الغضبان ورياض البوعزيزي وزياد الجزيري وعادل الشاذلي .

وفي المقابل فإن التشكيلة التونسية التي انهت دورة جنوب أفريقيا 1996 في المرتبة الثانية كانت متألفة من لاعبي البطولة المحلية على غرار شكري الواعر وعادل السليمي وزبير بية ورياض البوعزيزي والمهدي بن سليمان وسامي الطرابلسي وقيس الغضبان وفريد شوشان وخالد بدرة والذين احترف أغلبهم فيما بعد اللعب في البطولات الفرنسية والألمانية والإيطالية والتركية.

وانطلاقا من دورة 1996 سعت الجامعة التونسية لكرة القدم (اتحاد الكرة التونسي) إلى استقطاب اللاعبين التونسيين المولودين بالخارج والمتدربين في أوروبا وذلك للانتفاع بخدماتهم شأن سليم بن عاشور ومهدي النفطي وعلاء الدين يحيي وعادل الشاذلي وشوقي بن سعدة.

كما أن استقطاب اللاعبين المولودين بالمهجر مازال متواصلا حيث ضمت القائمة الحالية العديد منهم على غرار الحارس معز حسان والمدافع محمد دراغر ولاعب الوسط مارك اللمطي إلى جانب إلياس السخيري ونعيم السليتي ووهبي الخزري بل هناك حرصا كبيرا من الجامعة التونسية والإدارة الفنية على استقدام هؤلاء اللاعبين بصفة مبكرة من أجل تسهيل عملية اندماجهم وإثراء القائمة الموسعة لنسور قرطاج ولعل المعسكر التحضيري الأول للمنتخب التونسي لنهائيات أمم إفريقيا 2019 خير دليل على استراتيجية الجامعة في هذا المجال ذلك.

حيث شهدت الفترة الإعدادية الأولى انضمام 7 لاعبين شبان من بينهم 4 لاعبين جدد وهم محمد بن فرج (اولمبيك مرسيليا الفرنسي) ومارك اللمطي (ياير ليفركوزن الالماني) وزاكاري القرفي (بودن السويدي) ونوح عبيد (اجاكس امستردام الهولندي).

ومن أهم اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيشاركون في نهائيات كأس أمم أفريقيا "مصر 2019" :

معز حسان (نيس الفرنسي) – فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) – محمد دراغر (بادربوم الألماني) – ديلان برون (لاغنتواز البلجيكي) – ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) - أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي) – رامي البدوي (الفيحاء السعودي) – مارك اللمطي (باير ليفركوزن الالماني) – إلياس السخيري (مونبيليي الفرنسي) - نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) – بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) – فرجاني ساسي (الزمالك المصري) – وهبي الخزري (سانت ايتيان الفرنسي) – يوسف المساكني (ماس يوبن البلجيكي).

من جهة أخرى .. يعتبر لاعب المنتخب التونسي لكرة القدم مارك اللمطي، أصغر لاعب يشارك في نهائيات كأس أمم أفريقيا حيث تصدر قائمة أصغر لاعبي الكان 2019، فهو من مواليد 28 يونيو 2001، ويلعب حاليًا مع شباب باير ليفركوزن.

وحصل اللمطي، على أول دعوة لتمثيل نسور قرطاج، من جانب المدرب آلان جيريس، الذي دفع به خلال وديتي العراق وبوروندي.



