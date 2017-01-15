ترحيب وتشجيع مصري ملفت للفرق العربية بكان 2019

ما فعله الجمهور المصري مع الفرق العربية لم يحدث بكل هذا الحب والود والتشجيع من قبل، حيث توافد الآلاف من المشجعين المصريين لتشجيع المنتخبات العربية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة على أرض مصر.



فقد شهد إستاد السويس بالأمس آلاف الجماهير المصرية لتشجيع منتخب تونس من بينها جماهير لناديي الزمالك والأهلي، حيث يشارك عدد من اللاعبين التونسيين المحترفين في صفوف الأندية المصرية أمثال فرجاني ساسي وحمدي النقاز لاعبي الزمالك وأيضاً علي معلول جناح أيسر الأهلي المصري، يلعب المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات أنجولا ومالي وموريتانيا.

ولقى المنتخب الجزائري والمنتخب الموريتاني الذي يلعب بأمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه ترحيب كبير من الشعب المصري، كما عبروا عن سعادتهم بالنظام المتبع لحجز تذاكر المباراة والإشادة بشركة تذكرتي والتنظيم الرائع لدخول الاستاد وملعب المباراة.

كما توافد عدد كبيرمن جماهير الكرة المصرية إلى ستاد السلام لمتابعة المنتخب المغربي الذي يحتوي لاعبين محترفين بالدوري المصري أمثال خالد بوطيب وحميد أحداد لاعبي الزمالك، يلعب المنتخب المغربي ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات ناميبيا وساحل العاج وجنوب أفريقيا.

يذكر أن هناك أربع فرق عربية متواجدة بكأس أمم أفريقيا 2019 وهي تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.