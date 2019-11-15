الجولة الأولى لأمم أفريقيا .. مصر بالعلامة الكاملة

أرقام مثيرة حملتها مباريات الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة المقامة حاليا بمصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، أرقام جعلت الحدث القاري الذي يقام على أرض مصر هو الأفضل بين النسخ السابقة.

شهدت مباريات الجولة الأولى من البطولة إثارة كبيرة من جانب المنتخبات الثمانية المشاركة حيث استطاع أصحاب الأرض كسب ثقة الجماهير المصرية بتحقيق العلامة الكاملة والتأهل للدور نصف النهائي عن جدارة واستحقاق.

ولعل المستوى المتميز للفراعنة هو ما دفع الجماهير للحضور في المدرجات، وهو ماكان له مفعول السحر في اشتعال المنافسة بين المنتخبات المشاركة في البطولة، وكان للفراعنة بالطبع نصيب الأسد من الحضور الجماهيري.

21 هدفا حصيلة 12 مباراة

أحرزت الفرق الثمانية 21 هدفا في 12 مباراة في الدور الأول بالمجموعتين بمتوسط 1.75 هدفاً في كل مباراة، وهو متوسط جيد لمعدل بطولات " الكاف" في نفس الفئة العمرية، سجلها 16 لاعبا على رأسهم مهاجم الفراعنة الواعد مصطفى محمد برصيد 4 أهداف أحرزها في شباك مالي وغانا والكاميرون، ليصبح المرشح الأول للفوز بجائزة هداف البطولة، رغم المطاردة المتوقعة من الغاني أوسو كوابينا الذي أحرز هدفين في مصر ومالي بينما فقد الكاميروني فرانك إيفينا - صاحب الهدفين أيضاً - الفرصة في مطاردة نجم الزمالك بعد وداع منتخب بلاده البطولة.

الأداء المتميز لمصطفي محمد جعله مرشحا كبيرا لحصد لقب الأفضل في البطولة بعدما استطاع حصد لقب أفضل لاعب في مباراتين، الأولى أمام مالي بعد تسجيله هدف الفوز، وأمام الكاميرون عندما سجل هدفين دفعا مصر لحسم المباراة.

منتخب مصر بالعلامة الكاملة

نجح منتخب مصر في أن يكون الفريق الوحيد من بين المنتخبات الثمانية المشاركة الذي يحصل على العلامة الكاملة من مبارياته بعدما استطاع تحقيق الفوز في الجولات الثلاثة على مالي وغانا والكاميرون على التوالي.

واحتل المنتخب الإيفواري المرتبة الثانية بخمسة نقاط في المجموعة الثانية ثم جنوب أفريقيا بنفس المجموعة برصيد 5 نقاط، وغانا المتأهل الأخير بأربعة فقط، وانتهت 9 مباريات بالفوز بينما انتهت 3 أخرى بالتعادل، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل الإيجابي من المواجهات التي انتهت بتقاسم الفريقين نقاط المباراة.

ونجح منتخب مصر بالتسجيل والتقدم في المباريات الثلاثة التي خاضها عن طريق مهاجمه مصطفى محمد في واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

أسرع أهداف البطولة



سجل منتخب غانا أسرع أهداف البطولة في الدقيقة السادسة أمام مصر عن طريق اللاعب ياو يبواه، وذلك في المواجهة التي أقيمت بالجولة الثانية للمجموعة الأولي والتي أقيمت بملعب استاد القاهرة.

ياسر ريان صاحب الهدف القاتل الوحيد



احتفظ البديل الذهبي أحمد ياسر ريان برقم خاص حيث استطاع أن ينفرد بالهدف القاتل الوحيد الذي سجله مع الفراعنة في الدقيقة 88 وحسم به نتيجة مباراة غانا بثلاثة أهداف لهدفين.

جنوب أفريقيا أقوى خط دفاع



جاء أقوى خط دفاع في البطولة هو منتخب جنوب أفريقيا الذي احتفظ بنظافة شباكه، ليحافظ الحارس دارين جونسون على "الكلين شيت" للمباراة الثالثة على التوالي، بينما جاء أضعف خط دفاع في البطولة للمنتخب الغاني بعد تلقيه 4 أهداف يليه المنتخب المصري بثلاثة أهداف.

إصابات خطيرة بالدور الأول

شهدت البطولة عدة إصابات خطيرة أدت لخروج بعض الاعبين من التشكيل . . وخسر منتخب الفراعنة صانع الألعاب ناصر ماهر صانع، بعد إصابته فى الكتف فى المباراة الأولى امام مالى.

كما أصيب كريستيان كوامي لاعب منتخب كوت ديفوار ومهاجم جنوى الإيطالى بإصابة خطيرة فى الركبة، منعته من استكمال مشوار الأفيال، وعاد إلى إيطاليا للخضوع لفحوصات طبية فى ناديه

وتعرض فاشون سكالا نجم منتخب زامبيا، ومهاجم أوستند البلجيكى لإصابة في مباراة نيجيريا فى الجولة الثانية والتى خسرها فريقه بنتيجة 3/1 وودع البطولة بعدها عقب احتلال المركز الثالث في المجموعة.

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غانا.. أعلى قيمة تسويقية

احتفظ منتخب كوت ديفوار بأعلى فريق من حيث القيمة التسويقية يبلغ للمربع الذهبي بقيمة 64.8 مليون يورو، بينما يأتي المنتخب الغاني في المرتبة الأخيرة للمنتخبات المتأهلة بواقع 4 ملايين يورو تقريباً، فيما جاء الفراعنة في الترتيب الثاني بـ11.6 مليون يورو، وجنوب أفريقيا ثالثاً بـ6 ملايين يورو.

ويحتفظ المنتخب المصري بمعدل أكبر متوسط أعمار منتخبات المربع الذهبي من الفريق المتأهلة بواقع 22 عاماً مقابل 21.2 عاماً للفريق الايفواري.



