بالارقام..حصاد الجولة الأولى لأمم أفريقيا مصر 2019

أسدل الستار امس الثلاثاء على الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.



وللمرة الأولى في تاريخ "الكان" كانت حصيلة الجولة الاولي 12 مباراة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة بالبطولة الى 24، وبلغة الأرقام نرصد حصاد كل ما جاء في هذه الجولة:

- 12 مباراة في الجولة الاولى انتهى 3 منهم بالتعادل مقابل 9 فوز أحد المنتخبين ولم تنته أي مباراة بالتعادل السلبي.

- شهدت الجولة تسجيل 27 هدفا بمعدل 2.25 هدف في المباراة.

- محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر سجل أول أهداف البطولة في المباراة الافتتاحية في شباك زيمبابوي في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

- أسرع هدف في البطولة حتى الاّن عقب نهاية الجولة الأولى من نصيب ميكايل بوتي لاعب بنين في الدقيقة «2» من عمر مباراة منتخب بلاده أمام غانا.

- منتخب مالي صاحب الفوز الأكبر بالبطولة على حساب موريتانيا بنتيجة 4-1.

- البنيني مايكل بوتي والمالي أداما تراوري هدافا الجولة برصيد هدفين لكل منهما.

-7 منتخبات فشلت في التسجيل وهي زيمبابوي والكونغو وتنزانيا وكينيا وغينيا بيساو وجنوب أفريقيا وناميبيا.

- 8 منتخبات حافظت على نظافة شباكها في الجولة الأولى هي مصر وأوغندا ونيجيريا وناميبيا والسنغال والجزائر وكوت ديفوار والكاميرون.

- حالة طرد وحيدة من نصيب جون بويي لاعب غانا في المقابل تم إشهار 36 بطاقة صفراء.

– أعلى عدد حضور جماهيري شهدته مباراة الافتتاح بـ73299 مشجع.

- مدغشقر وموريتانيا سجلا أول أهداف في تاريخهما بكأس أمم أفريقيا.

- تنزانيا المنتخب الأكثر حصولاً على البطاقات الصفراء، وحصل 4 من لاعبيه عليها في مواجهة السنغال.



