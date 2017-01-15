نهائي كأس مصر .. اللقب 27 للزمالك ام الأول لبيراميدز

يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره بيراميدز يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر 2019/2018 , في أول نهائي يجمع الفريقين في ثاني اهم البطولات المصرية بعد بطولة الدوري الممتاز .

وصعد الفريق الابيض إلى نهائي الكأس عقب تغلبه على منافسه نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف في نصف النهائي, بينما تمكن نادي بيراميدز من الصعود عقب تغلبه على نادي بتروجيت بهدفين نظيفين في الدور نفسه . وأجلت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني موعد لقاء حسم نهائي كأس مصر ليكون يوم الأحد المقبل بدلا من الخميس.

ولأول مرة في تاريخ البطولة يتمكن نادي بيراميدز من الصعود إلى المباراة النهائية كما انها أول بطولة يخوض فيها المباراة النهائية في تاريخه منذ تدشينه (وكان يسمى من قبل بالاسيوطي) .

ويدخل بيراميدز المباراة رافعا راية التحدي بقيادة مدربه الجديد الفرنسي سباستيان ديسابر الذي يبحث عن دخول التاريخ من أوسع أبوابه إذا نجح في تحقيق البطولة ليصبح أول لقب في تاريخ النادي الوليد .

وتولى ديسابر المهمة الفنية لبيراميدز عقب بطولة كأس الأمم الإفريقية, حيث ترك العمل مع المنتخب الأوغندي بعدما قدم معه مشوارا لا بأس به في البطولة . كما تولى ديسابر قيادة بيراميدز في 5 مباريات حتى الأن, منها اثنان في الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الافريقية, وفاز في جميع مبارياته ونجح في إقصاء الأهلي من دور ال`16 لبطولة الكأس بعد الفوز بهدف دون رد .

وعلى الجانب الآخر يأمل الزمالك تحت قيادة مدربه الجديد ايضا الصربي ميتشو الحصول على لقب البطولة تعويضا عن خسارة الدوري, وحتى تكتسب الجماهير البيضاء الثقة في المدير الفني الجديد.

وتولى ميتشو القيادة الفنية للزمالك منذ أسابيع قليلة, فكانت البداية أمام ديكيداها أف سي الصومالي في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وتمكن الفريق الأبيض من تحقيق فوز عريض على نظيره الصومالي بنتيجة 6-0. وقاد ميتشو الزمالك في مباراتي مصر للمقاصة والاتحاد السكندري في دوري ربع ونصف نهائي كأس مصر -على الترتيب-, وفاز الأبيض في المباراتين 1-0. وسبق ان تقابل فريقا الزمالك وبيراميدز في 6 مواجهات في الدوري الممتاز, وفاز الزمالك في 4 مباريات, وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما, وحقق فريق بيراميدز (الأسيوطي سابقا) فوزا واحدا خلال مواجهاته السابقة على الأبيض, وسجل أبناء ميت عقبة 11 هدفkا, بينما استقبلت شباكه 6 أهداف من بيراميدز.

وكانت أول مواجهة جمعت الزمالك مع بيراميدز في 14 ديسمبر 2014 في الجولة 13 من الدوري الممتاز وفاز الأبيض 3-1, بينما كانت آخر مواجهة بين الفريقين في 24 يناير الماضي, وانتهت بالتعادل 3-3, ويعتبر أحمد علي وفرجاني ساسي ومحمود علاء هدافو مواجهات الفريقين برصيد هدفين لكل منهم. وكانت نتائج مواجهات الزمالك ضد بيراميدز في الدوري الممتاز كالتالي: - 14 ديسمبر 2014 .. الزمالك 3 - 1 بيراميدز - 24 مايو 2015 .. الزمالك 2 - 0 بيراميدز - 30 ديسمبر 2017 .. الزمالك 1 - 0 بيراميدز - 22 أبريل 2018 .. الزمالك 2 - 1 بيراميدز - 24 يناير 2019 .. الزمالك 3 - 3 بيراميدز `` 23 إبريل 2019 بيراميدزا 1 ``` الزمالك 0

ويحمل تأهل الزمالك للمباراة النهائية في النسخة الحالية لكأس مصر الرقم 40 في تاريخه (7 منها في أخر 8 بطولات), بينما تأهل بيراميدز للنهائي لأول مرة وبات النادي رقم 22 الذي يحقق هذا الإنجاز. وسبق ان تأهلت 9 أندية للنهائي ولم تحرز اللقب وهي السكة الحديد (7 مرات) وغزل المحلة (6 مرات) والشرطة والسويس وسموحة (مرتين) وأسوان وبلدية المحلة والمنصورة ووادي دجلة (مرة واحدة). يذكر ان بطولة الكأس قد انطلقت عام 1921 وتوج الزمالك بلقب النسخة الأولى بفوزه على الاتحاد السكندري (5 - 0) في 21 إبريل 1922, ونجح 12 ناديا في الفوز بالكأس على رأسها الأهلي برصيد 36 لقبا ثم الزمالك 26 (تقاسما اللقب مرتين) يليهما الاتحاد السكندري والترسانة في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب لكل منهما, ثم المقاولون العرب 3 ألقاب والأولمبي وانبي وحرس الحدود برصيد لقبين لكل منهم ثم الثلاثي الترام والقناة والمصري برصيد لقب واحد.

