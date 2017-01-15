المضيفة مصر تسعى لضمان التأهل أمام فهود الكونغو الديمقراطية

يرغب منتخب البلد المضيف مصر في ضمان تأهله للأدوار النهائية حين يصطدم بفهود الكونغو الديمقراطية في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى A يوم الأربعاء (26 يونيو 2019) عند الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي.. فهل ستتحقق هذه الرغبة؟



بداية البطولة

كان الفراعنة قد افتتحوا البطولة بفوز صعب على زيمبابوي 1-0 يوم الجمعة أمام 70 ألف متفرج على ستاد القاهرة الدولي، رقم سيتكرر مرة أخرى يوم الأربعاء وسط تعطش أصحاب الأرض لتعزيز رقمهم القياسي بلقب ثامن في كأس الأمم الأفريقية. بينما تعرضت الكونغو الديمقراطية لخسارة غير متوقعة 2-0 أمام أوغندا بعدها بـ24 ساعة على ذات الملعب.

وفي الوقت الذي لم يكن فيه الأداء مقنعاً لغالبية الجماهير في المباراة الافتتاحية، أكد مدرب مصر خافيير أجيري أن الأهم هو الحصول على النقاط الثلاث، وقال المدرب المكسيكي: "ارتكبنا أخطاء كثيرى خاصة في الشوط الثاني، لكن الأهم هو أننا بدأنا المشوار بتحقيق الفوز".

وبينما تحوم الشكوك حول مشاركة أحمد حجازي الذي تعرض للإصابة في الرأس أمام زيمبابوي، من المتوقع أن يعتمد أجيري على نفس التشكيلة التي خاضت المباراة الافتتاحية في لقاء الأربعاء، بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح.

على الجانب الآخر تدخل الكونغو الديمقراطية المباراة وهي تعرف جيداً أن هزيمة أخرى ستجعل الفريق مهدداً بوداع البطولة مبكراً. الفهود كانت المرشح لعبور المجموعة برفقة مصر، لكن خسارتهم المفاجئة من أوغندا قلصت من فرصتهم.

واعترف مدرب الكونغو الديمقراطية فلوران إيبنجي: "قدمنا مباراة سيئة أمام أوغندا. الآن علينا أن نقوم بالأمر بالطريقة الصعبة".

المواجهات السابقة في كأس الأمم الأفريقية

هذه هي المرة الرابعة التي يلتقي فيها الفريقان في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، والطريف أن ثلاثة منها في مصر.

جاءت المواجهة الأولى في عام 1970 في مدينة واد مدني بالسودان، وانتهت بفوز مصر بهدف نظيف، وفي عام 1974 شهدت مدينة القاهرة ثاني لقاءات الفريقين والتي انتهت بفوز الكونغو بثلاثة اهداف مقابل هدفين لمصر، اما اللقاء الثالث والخير فأقيم بالقاهرة في عام 2006 وفازت فيه مصر برباعية مقابل هدف للكونغو الديمقراطية

ماذا قالوا

خافيير أجيري (مدرب مصر)

نحن مستعون لمباراة الكونغو الديمقراطية. كل اللاعبين جاهزون بدنياً وفنياً. نحترم منافسنا وقمنا بواجبنا في دراستهم. هدفنا هو تحقيق النقاط الثلاثة لنتأهل للدور التالي. أمام زيمبابوي صنعنا عدة فرص لكننا سجلنا هدف واحد وسنعمل على حل هذه المشكلة. الكونغو الديمقراطية كان بمقدورها تحقيق الأفضل في المباراة الأولى، وكذلك الحال بالنسبة لنا أمام زيمبابوي. آمل أن نقدم أداء أفضل في المباراة القادمة. أحمد حجازي جاهز للمباراة بعد إصابته في الرأس أمام زيمبابوي. نحن فريق متحد ولا نعتمد على لاعب واحد فقط.

أحمد المحمدي (قائد مصر)

مباراة زيمبابوي من الماضي الآن وبدأنا الإعداد لمباراة الكونغو الديمقراطية منذ يوم السبت. نركز في تحقيق الفوز بالرغم من صعوبة المباراة. كل اللاعبين مستعدين ولا يوجد أي تشتيت عن مهمتنا. محمد صلاح يعرف دوره جيداً كلاعب في الفريق وهو إضافة لنا بدون أي ضغط عليه أو على الفريق. اللعب أمام جمهورنا ميزة كبيرة بالنسبة لنا. سنتحسن تدريجياً مع المباريات المقبلة.

فلوران إيبنجي (مدرب الكونغو الديمقراطية)

خسارة المباراة الأولى كانت صعبة علينا لكن علينا أن ننسى ذلك الآن. عدنا للمران وتركيزنا الآن في مباراة مصر التي تعد مهمة للغاية. أمام أوغندا ارتكبنا عدة أخطاء ولم نتمكن من الفوز. عملنا على تصحيح تلك الأخطاء. مصر مباراة مختلفة تماماً وسنتبع طريقة جديدة لأننا بحاجة للفوز. المباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا لكننا سنقوم بكل ما نملك. سنلعب لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة بالرغم من أن مصر تلعب على أرضها وبين جماهرها. لن نتبع طريقة دفاعية لأننا نرعب في التأهل.

يوسف مولومبو (قائد الكونغو الديمقراطية)

تحدثت مع اللاعبين عقب المباراة الأولى والأهم بعد خسارة غير متوقعة هو رد الفعل الذي سنلعب به أمام مصر، الفريق المضيف لأننا نرغب في التأهل للدور التالي. كان الأمر صعباً علينا بالخسارة لكننا نعمل مفريق مع المدرب وسنقدم أفضل ما لدينا غداً.



