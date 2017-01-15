ميكنة جميع دور الرعاية ودعم حقوق ذوي الإعاقة من أنشطة التضامن في أسبوع

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من ٢٥ – ٣١ ديسمبر عددًا من الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة ، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:



السبت 25 ديسمبر

- وزيرة التضامن تطلب الحكم الشرعي من هيئة كبار العلماء بالأزهر في جواز استرداد الأسرة الكافلة للأموال التي قاموا بإيداعها في حساب الطفل المكفول حال وفاته خاصة إن لم يوجد فرع وارث للمكفول.

- والأزهر يرد أنه من حق الأسر الكافلة أن تسترد الأموال التي كانوا قد خصصوها للمكفولين حال وفاتهم قبل الأم الكافلة أو الأب الكافل.

- التضامن تدشن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لميكنة جميع دور الرعاية بما يشمل الأيتام وذوي الإعاقة والمسنين والأطفال والكبار بلا مأوى في منظومة متابعة واحدة.

- وتستعرض مجهودات صندوق مكلفحة وعلاج الادمان في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات" خلال عام 2021، وتعلن استمرار العمل بالخط الساخن 16023 خلال احتفالات رأس السنة.

الأحد 26 ديسمبر

- التضامن الاجتماعي تستمر في جهودها لدعم حقوق ذوي الإعاقة وتعقد المؤتمر الوطني حول "آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع"، كما تعقد مؤتمرين محليين في البحيرة والأقصر.

- التضامن الاجتماعي تعلن سداد 50% من مديونيات الصيادين بمحافظة شمال سيناء لدى التأمينات الاجتماعية تعويضاً لهم عن توقف نشاط الصيد أثناء فترة مكافحة الإرهاب، وتهنئهم باستعادة النشاط في الفترة القادمة.

- الانتهاء من مراجعة 350 ألف أسرة من مستفيدي "تكافل وكرامة" لإعادة تسجيلهم وتحديث بياناتهم على المنظومة المميكنة لقاعدة بيانات الأسر الفقيرة والقريبة من الفقر.

- التضامن الاجتماعي تنتهي من الرد على تعليقات لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب على قانون حماية حقوق المسنين ومجلس النواب يستعد لمناقشته قريباً.

الاثنين 27 ديسمبر

- وزيرة التضامن تعلن عن إتمام تسجيل 27 ألف جمعية أهلية على أول منظومة مميكنة لمنظمات المجتمع المدني في مصر، وتعلن أن مصر هي رابع دولة تدشن ذلك النظام على مستوى العالم.

- الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لتدريبات المشروع القومي " مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية في 53 معهد عالي ومتوسط.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري عبر تقنية الفيديو كونفرانس وتصدق على اللائحة التنفيذية للعمل الأساسي وتعلن زيادة موازنة الهلال بنسبة 30% خلال الفترة السابقة.

- الهلال الأحمر يوقع بروتوكول مع وزارة الصحة والسكان بشأن تعاونه في حملات التطعيمات ضد فيروس كورونا في كافة محافظات الجمهورية.

الثلاثاء 28 ديسمبر

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في افتتاحات السيد رئيس الجمهورية لعدد من المشروعات في مدينة أسوان الجديدة، وتستعرض المنتجات الحرفية والتراثية لأهالي الصعيد.

- برنامج فرصة ينتهي من مراجعة المشروعات متناهية الصغر المقدمة من الجمعيات الأهلية وتستعد لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الفائزين منهم بقيمة تتخطى 400 مليون جنيه مصري.

- التضامن الاجتماعي تعبء التعونيات الانتاجية لتشارك في "ديارنا للأثاث والمنتجات الحرفية" في المنيا في الاسبوع القادم.

الأربعاء 29 ديسمبر

- القباج تطلق الجائزة الوطنية للتطوع كتقليد سنوي وتخصص جائزة العام المقبل لأفضل أنشطة تطوعية تحافظ على البيئة وأخرى لأفضل مبادرات تطوعية لبرنامج حياة كريمة.

- وزيرة التضامن تستعرض جهود البرامج االتوعوية المنفذة في القرى المستهدفة في برنامج "حياة كريمة" خلال عام 2021 بما يشمل مكافحة الإدمان و2 كفاية لتنظيم الأسرة وبرنامج "وعي".

الخميس 30 ديسمبر

- في استجابات سريعة وبالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء وزيرة التضامن تعلن عن إنقاذ إجمالي 3000 حالة من الصغار والكبار بلا مأوى في عام 2021.

- وزيرة التضامن تحضر افتتاح مركز بدر للاصلاح والتأهيل تحت مظلة وزير الداخلية وبحضور وزير العدل و رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

- بنك ناصر الاجتماعي يستعرض حصاد 2021، ويحقق صافي ربح نحو 1.5 مليار جنيه وبلغت ميزانية البنك 29 مليار جنيه.



