التصحر..كارثة عالمية تتواصل

كارثة عالمية تتواصل بصمت.. تهدد سبل عيش أكثر من مليار شخص، في أكثر من 100 دولة حول العالم.. تؤدي إلى عواقب وخيمة على الطبيعة .. تدمر نظم إيكولوجية كاملة..وتسرع وتيرة تغير المناخ وتعيق التنمية .. ترفع معدلات الفقر في البلدان المعرضة بيئتها للخطر.







انه التصحر، الذي يسبب آثارا خطيرة على حياة البشر واقتصادهم، كما أنه يؤثر على الوظيفتين الأساسيتين للأرض، وهما إنتاج المواد الغذائية الأولية وإعادة تدوير المغذيات، ذلك الزحف الصحراوي الذي يجتاح الاحزمة الخضراء حول العالم، والذي أصبح مشكلة كبرى خاصة انه يلتهم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية .





وتعتبر الدول العربية من أكثر المناطق بالعالم المتأثرة بظاهرة التصحر، حيث ان قارتي افريقيا وآسيا الأكثر تضررا بهذه الظاهرة من حيث كثافة المساحة المتأثرة.





90% من مساحة الوطن العربي تقع ضمن المناطق الجافة جداً، الجافة، وشبه الجافة، ويُغطّي التصحر نحو 68% من المساحة الإجمالية للدول العربية، وأن هناك ما يزيد على (90) مليون نسمة يتهددهم شبح الجفاف والفقر، إضافة إلى (500) مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي تحوّلت إلى صحارى".





ووفقاً لموقع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: "يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة القيمة الإنتاجية المفقودة سنويا في الدول النامية بسبب ظاهرة التصحر بحوالي 16 مليار دولار".





"لننمي المستقبل معا"





وتحت شعار "لننمي المستقبل معا"، تحتفل دول العالم غدا/الاثنين باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف للعام الحالي 2019، الذي يصادف السابع عشر من يونيو من كل عام، لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته البلدان فيما يتصل بالإدارة المستدامة للأراضي.





وتقام مجريات حملة هذه الذكرى السنوية المعنونة ''لننمي المستقبل معا''في العاصمة التركية أنقرة في يوم 17 يونيو 2019.





ويهدف الاحتفال الى زيادة الوعي العام بمسألتي التصحر والجفاف، وبتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من جفاف أو تصحر شديدين، وبخاصة في أفريقيا وتحقيق أقصى قدر من التأثير.

وتدعو أمانة اتفاقية مكافحة التصحر جميع الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة إلى لفت الانتباه إلى قضايا الأراضي وتثقيف الجمهور بشأن الأساليب الفعالة لتحقيق حياد تدهور الأراضي من خلال الأفلام الوثائقية وتنظيم المؤتمرات واجتماعات المائدة المستديرة والحلقات الدراسية والمعارض المتعلقة بالتعاون الدولي لمكافحة التصحر وآثار الجفاف.





ويعد هذا اليوم لحظة فريدة لتذكير الجميع بأنه يمكن هدف الحد من تدهور الأراضي ممكن التحقيق من خلال حل المشاكل، والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات.





وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت بموجب قرارها 115/ 49 في ديسمبر 1994، يوم 17 يونيو يوما عالميا لمكافحة التصحر والجفاف، لأن التصحر والجفاف من المشاكل ذات البعد العالمي حيث إنهما يؤثران على جميع مناطق العالم، وأن العمل المشترك من جانب المجتمع الدولي ضروري لمكافحة التصحر والجفاف، وبخاصة في أفريقيا.





واختارت يوم 17 يونيو لأنه التاريخ الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مكافحة التصحر، وهو الاتفاق الدولي الوحيد الملزم قانوناً الذي يربط البيئة والتنمية بالإدارة المستدامة للأراضي.





اليوبيل الفضي لاتفاقية مكافحة التصحر





احتفال هذا العام باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته البلدان فيما يتصل بالإدارة المستدامة للأراضي في السنوات السابقة، وفي نفس الوقت، تنظر أمانة الاتفاقية على الصورة الأشمل للسنين الخمسة وعشرين المقبلة، التي سنتمكن فيها من تحييد أثر تدهور الأراضي.





وسيضع تحييد أثر تدهور الأراضي أساسا قويا للحد من الفقر والغذاء والأمن المائي، فضلا عن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.





اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تعد الاتفاق الدولي الوحيد الملزم قانونا الذي يربط البيئة والتنمية بالإدارة المستدامة للأراضي، ويتناول على وجه التحديد المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، المعروفة باسم الأراضي الجافة، حيث يوجد بعض النظم الإيكولوجية والشعوب الأكثر ضعفا.





ويعمل أطراف الاتفاقية وعددهم 195 طرفا، من أجل تحسين الظروف المعيشية للناس في الأراضي الجافة، والحفاظ على إنتاجية الأراضي والتربة واستعادتها، والتخفيف من آثار الجفاف.







