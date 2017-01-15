الهجرة والمصريين بالخارج" في 5 سنوات .. يونيو 2019

تعد وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات، وتعتبر الجهة الرئيسية للتواصل مع المصريين بالخارج.



وجاء إنشاء الوزارة تلبية لنداءات المصريين بالخارج بهدف تكوين رأي عام وطني يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية ولتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبينهم وبين بعضهم البعض، في ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد.



ولتحقيق الهدف أطلقت الوزارة المؤتمر الوطني "مصر تستطيع".. ليتحول الحلم إلى حقيقة بأربعة إصدارات بدأت من الغردقة بالمؤتمر الأول للعلماء المصريين بالخارج، مرورًا بالقاهرة المعز التى شهدت "مصر تستطيع بالتاء المربوطة، ثم طيبة عاصمة مصر الفرعونية "محافظة الاقصر" التى شهدت "مصر تستطيع بأبناء النيل"، وصولًا لمدينة السلام "شرم الشيخ" التى شهدت النسخة الرابعة "مصر تستطيع بالتعليم"، وجاء شعار المؤتمر "مصر تستطيع" تطبيقا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وإيمانه الشديد بأن مصر قادرة بعلمائها وشبابها على التقدم والنمو.









وقد أثمرت هذه المؤتمرات عن تعاون بين علماء مؤتمرات "مصر تستطيع" والعديد من الوزارات مثل وزارة الإنتاج الحربى والطيران والكهرباء والطيران والصحة، والزراعة، وغيرها، التى بدورها استفادت من هذه العقول لدعم مستقبل التنمية في إطار استراتيجية الدولة ٢٠٣٠.









ودُشنت الوزارة في أبريل 2019 مؤسسة مصر تستطيع رسميًا ، وذلك خلال مؤتمر نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفتحت باب العضوية بالمؤسسة.





كما نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، العديد من الفعاليات والأنشطة التى استهدفت مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتشجيع سبل الهجرة الآمنة، فأطلقت حملة قومية كبرى ‏للتوعية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية، تحت ‏شعار "قبل ماتهاجر.. ‏فكر ‏وشاور"، في إطار ‏استراتيجيتها التي تتبناها ‏لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تلك الهجرة وشارك ‏فيها النجم محمد رمضان‎.

كما استهدفت الفعاليات ربط المواطن المصري بالخارج بدولته الأم، تمثل أبرزها فى المعسكرات التى تعدها الوزارة لأبناء الجيل الثاني والثالث، حيث وقعت وزارة الهجرة بروتوكول تعاون مع شركة ويل سبرينج ‎ wellsprin؛ ‏لتنظيم معسكرات رياضية لأبناء مصر من الجيلين الثاني والثالث في المرحلة ‏العمرية (12 - 16 سنة

كما أطلقت مبادرة "اتكلم مصري" لتعليم اللغة العربية لأبنائنا بالخارج.

في ابريل 2018 نظمت الوزارة اسبوع"إحياء الجذور" بحضور رؤسا مصر واليونان وقبرص وذلك فى مبادرة تعد الأولي من نوعها نظمتها مصر للجاليات الاجنبية التى كانت مقيمة فى مصر، وقد شهد هذا الأسبوع العديد من الفعاليات والبروتوكولات التى تمت على هامشه بين الدول الثلاثة.





كما أطلقت أواخر سبتمبر 2018 فعاليات الاحتفاء بالمصريين ذوي الأصول الأرمينية والذين يعيشون في مصر منذ فترة طويلة، تلتها النسخة الثالثة التى نظمتها الوزارة بإستراليا أواخر مارس 2019،

كانت الوزارة قد أطلقت في يناير 2017 الميثاق الوطني الأول للمصريين بالخارج، والذي نص على نبذ ‏الخلافات، والسعي للتمثيل المشرف لمصر، وتجديد الولاء للوطن، نبذ الشائعات ‏ووحدة الصف، جذب الاستثمارات، والنص على حرية الرأي برقي مع الحفاظ ‏على الوطن، فضلا عن الدعم غير المحدود لقواتنا المسلحة المصرية‎

وكان للوزارة دور فاعل في حث المصريين المقيمين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وايضا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية حيث أطلقت حملة تحت عنوان "اعرف.. شارك.. حتى لو فى الخارج"، وذلك للرد على استفسارات المصريين فى الخارج، في هذا الشأن

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة بالحفاظ على حقوق العمالة الموسمية وغير المنتظمة، فقد أعلنت وزارة الهجرة طرح شهادة «أمان» للعمالة المصرية المغتربة في الخارج على غرار طرحها بالداخل، لتوفير تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث.







وحرصت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، على تقديم عدة خدمات للتسهيل على للمصريين فى الخارج، فى العمليات الانتخابية، وفى انهاء الأوراق الرسمية بتفعيل منظومة "الشباك الواحد" لإنهاء إجراءات التجنيد والإسكان والاستثمار و الجوازات، كما قامت بتفعيل دور مكاتب ‏التمثيل التجاري بالخارج في الترويج للفرص ‏الاستثمارية الصناعية في خارج مصر‎ .‎

- وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان تم الإعلان عن حجز وحدات الإسكان ‏للمصريين العاملين بالخارج، ‏بدفعة مقدمة 25% من إجمالي ثمن الوحدة، ويُسدد ‏الباقي علي 3 أقساط سنوية بالدولار الأمريكي محملة ‏بالفوائد‎

كما قامت الوزارة برعاية وتنظيم عدة معارض في الداخل والخارج الترويج للمشروعات ‏الإسكانية و للمنتجات السيناوية ويخصص عائدها للمشروعات التنموية ‏بالقرى التى تضررت من الإرهاب.‏

وانطلاقا من حرص الوزارة على التفاعل مع المواطنين المقيمين بالخارج والتعرف على مشكلاتهم والتيسير عليهم، نظمت الوزارة أول منتدى للمصريين في الخارج تحت شعار «في إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك» في 30 يوليو 2018، بحضور مسئولي الوزارات المختلفة والجهات الحكومية، حيث شهد المنتدى نقاشًا موسعًا لسماع أفكار وأطروحات المشاركين، والإعلان عن إجراءات مهمة بالتعاون مع الوزارات المعنية.



ولزيادة التفاعل والتنسيق مع الكيانات المصرية بالخارج تم إطلاق مبادرة "سجل كيانك بالخارج.. واستعد لمؤتمرك بالداخل"، حيث تستعد الوزارة لإطلاق مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في شهر يوليو 2019 .





يهدف المؤتمر إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج، حيث إن تلك الكيانات تعتبر أمن قومي لمصر، ولهم دور كبير خلال التحديات التي تواجهها الدولة، لضمان آلية مؤسسية لتوحيد المفاهيم الوطنية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم في الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية والسياحة.

وكنتيجة ملموسة لكل هذه الجهود من أجل إدماج المصريين بالخارج في استراتيجية التنمية..



أعلن البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018- 2019 بنسبة 1.5%، لتسجل 5.9 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضح البنك المركزي أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت، خلال شهر سبتمبر2018، ارتفاعا بنحو 298 مليون دولار بمعدل 20.4%، لتحقق نحو 1.8 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.





