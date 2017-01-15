القضاء على الختان...مهمة قومية

تزامنا مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث 14 يونيو وهو اليوم الذي شهد مقتل الطفلة بدور على يد طبيبة في محافظة المنيا عام 2007،أطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة المرحلة الأولى من حملة "احميها من الختان".







وتأتي حملة التوعية بعد مرور أقل من شهر على تشكيل اللجنة الوطنية المشتركة والتي تهدف إلى تعزيز حقوق البنات والفتيات وحمايتهن من ختان الإناث وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، ومع رؤية مصر ٢٠٣٠.





وصرحت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بأن اللجنة الوطنية ملتزمة بالعمل كفريق واحد يكمل بعضه بعضاً، ويضع هدف حماية بناتنا نصب عينيه، ويحشد كل الجهود والخبرات من أجل تحقيق المصلحة الفضلى لبناتنا. وأكدت "نحن نحسب أنفسنا اليوم أوفر حظاً في تصدينا لكل أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة والمرأة، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل لحماية وتمكين الطفلة والمرأة المصرية، والتزام الحكومة بإنفاذ التشريعات الوطنية والتعهدات الدولية وفق رؤية مصر الاستراتيجية."









الختان بلا سند دينى أو طبى





وأضافت "نحن نعمل بالفعل في إطار من التشريعات الوافية ومنظومة من آليات الحماية القائمة والمفعلة ولكننا نرى أننا بحاجة إلى توعية غزيرة ومؤثرة على كل المستويات لكل أب وكل أم، للشباب والشابات، والأطفال أنفسهم كي يتحرروا من أسر عادة ختان الإناث التي ليس لها سند في الدين ولافي الطب ولا في القانون."





وستتواصل رسائل الحملة عبر الإذاعات المختلفة بما فيها إذاعة القرآن الكريم، على مدار الشهر القادم وكذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وتمتد إلى القرى والنجوع من خلال قوافل التوعية، ويلي ذلك مراحل أخرى عبر مختلف وسائل الإعلام يصاحبها تفعيل لمختلف أليات الحماية بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية والشركاء لتحقيق تغيير سلوكي يلفظ ختان الإناث.





اهدار انسانية الطفلة





ومن جانبها قالت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة "لم يعد مقبولاً أن تهدر إنسانية الطفلة وأن تقهر منذ نعومة أظافرها- سواء بدون قصد أو عن سوء قصد- بإجبارها وهي طفلة للخضوع للختان. والمؤلم أن يتم هذا بحكم عادات اجتماعية متوارثة لا تستند للدين وليس لها أي مبررات صحية أو اجتماعية سليمة." وأضافت: “ونحن اليوم في ذكرى مقتل الطفلة "بدور" ضحية جريمة الختان نجدد تعهدنا بأن نحمي بناتنا وأن نعمل معاً لتوعية المجتمعات في جميع محافظات مصر؛ ويجب أن تتماشى جهود حماية وتمكين الفتيات مع تزويد الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة الصحيحة، والتربية الإيجابية حتى يتمكنوا من حماية بناتهن." وأكدت: "ولا ننسي الدور المحوري للإعلام ووسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق كما يتم بالفعل تقديم المشورة لكل الاستفسارات حول حماية الأطفال من كل أشكال العنف والتي ترد إلى خط نجدة الطفل 16000."





جائزة ماري أسعد وعزيزة حسين





وتضمنت الفعاليات الإعلان عن جائزة أقرتها اللجنة الوطنية باسم قامات العمل العام "ماري أسعد وعزيزة حسين"، وتعمل الجائزة على إحياء وتخليد إرث الرائدات والرواد الأوائل في مجال القضاء على ختان الإناث، وتشجيع الإنجازات المتميزة للشخصيات العامة، والاحتفاء بجهود المؤسسات والمنظمات المجتمعية في القضاء على ختان الإناث، وزياده الوعي بالقضية وتشجيع فاعلين جدد.





كما تم أيضا تكريم السفيرة مشيرة خطاب عن دورها الفارق من خلال رئاستها للمجلس القومي للطفولة والأمومة ثم توليها لوزارة الأسرة والسكان، وإسهاماتها في إرساء بنيه تشريعية وإحداث حراك مجتمعي وسياسي للتصدي لملف ختان الاناث.





وعبرت مشيرة خطاب عن سعادتها برؤية التنسيق بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ومهمتم الأساسية التنسيق بين جميع الجهات الحكومية والأهلية العاملة فى مجال حقوق الاطفال ، مما يعنى بدء العمل الجاد ، وان موت الطفلة بدور لم يذهب هدرا فهى ليست الأولى ولا الأخيرة التى تلقى حتفها جراء جريمة تشويه الاعضاء التناسليه للاناث.









وأشارت إلى أنه في مثل هذا اليوم منذ اثنى عشر عاما خرجت الجنازات الصامتة الغاضبة احتجاجا على جريمة تشويه الاعضاء التناسلية للاطفال ، وهى تذكر هذا اليوم جيدا حيث شهد تآلف ووحدة بين مختلف طوائف الشعب المصري العظيم ، الاسر في الكفور والنجوع ورجال الدين الاسلامي والمسيحي والاطباء والممرضات وعضوات واعضاء البرلمان ورجال القضاء وانفاذ القانون ونساء ورجال الاعلام الجماهيري والالكتروني ، والمحافظون والوزراء والمجتمع المدني وصناع الدراما وفي تلاحم شعبي رائع تضافرت الجهود للتوعية بمضار هذه الجريمة الشنعاء التي تعاني منها في صمت أسر مصرية كثيرة.





رفض الجريمة





وانطلقت حملات التوعية في تناغم رائع الزخم الشعبي الرافض لهذه الجريمة، وتوالت إعلانات القري برفضها لهذه الجريمة وعزمها الإقلاع عنه. ووجهت تحية للأسر التى وثقت فيها واقتنعت بضرر هذه الجريمة .





واكدت أن الفضل لمراسل صحفى أبلغ عن الجريمة ، مما احدث ضغط حتى صدر قرار وزير الصحة ضد كل من يعمل بالمجال الطبي ويجرى فى جريمة تشوية الاعضاء التناسليه .





واشارت الى دور مصر فى مساعدة دول اخرى مثل ايطاليا وفرنسا التى تستضيف مهاجرين ويمارسون هذه الجريمة ، كما ساعدت دول أفريقية لسن تشريعات.





الأمم المتحدة تشيد





ومن جهتها أشادت هيئات الأمم المتحدة والأتحاد الاوروبي بمصر خلال المؤتمر الصحفي للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث اليوم بالجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة المشكله وانشاء اللجنة الوطنيه للقضاء علي ختان الاناث برئاسة المجلس القومي للمراة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ،مؤكدين دعمهم الكامل ومساندتهم لهذه الجهود









واعرب ابراهيم العافية الوزير المفوض ومدير التعاون بالاتحاد الأوروبي عن سعادته بمشاركته اليوم في هذا المؤتمر الهام . مشيدا بالجهود التي تتم من قبل الحكومة المصرية لمواجهة هذه المشكلة، وبسرعة العمل القائم مناللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث مؤكد علي دعم الاتحاد الاوربي لهذه الجهود.





واشار ان الأتحاد الأوروبي عمل لسنوات طويلة لحماية الأطفال ولدية العديد من المبادرات في هذا المجال حول العالم. وأكد علي اهمية نشر الوعي لإنجاح مثل هذه المبادرات معربا عن امنيته للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث بالنجاح.





وأعربت السيدة بليرتا اليكو ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر عن سعادتها بالخطوات والجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث متوجها بالشكر للتعاون القائم بين جميع الجهات لمواجهة المشكلة.





واشارت ان المجتمع لابد ان يتحرر من هذه العاده السيئة مشيرة ان الهدف من هذا الحدث ان نعلن جميعا التزامنا بالعمل لمواجهة ختان الاناث ، مشيرة ان القضية ترتبط بحقوق الانسان وحقوق المرأة.





وقد وجه السيد برونو ماس ممثل منظمة اليونيسيف فى مصر الشكر الى الدكتورة مايا مرسى والدكتورة عزة العشماوى على المبادرة العظيمة للقضاء على ختان الاناث ، مؤكدا استعداد اليونيسيف دعم دور اللجنة الوطنية بمصر، مشددا على أنه خطوة هامه تجاه ممارسة ضارة بالفتيات وتحد من فرصهن الكاملة للحصول على الصحة والتعليم والدخل ، فضلا عن أنها ممارسة يجرمها قانون مصر، وأكد أن الدعم سوف يشمل توفير البدائل لاحتياجات السيدات الذين يعانين عواقب عدم إجراء هذه الجريمة ،ودعم الفتيات للتعبير عن أنفسهن وتعزيز المجتمع الذى يدعم تمكينهن.





وفى كلمة الكسندر بل بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان إستعاد ذكرى منذ خمس وعشرون عاماً حين اجتمع فى القاهرة إحدى عشر الف شخصا بمؤتمر السكان عام ١٩٩٤ وكانوا ينظرون إلى صورة فتاه تم ختانها ، مؤكدا أن الجهود المناهضة للختان بدأت منذ ٢٥ عام ، والان ملايين من الفتيات اخيرا تمكنوا من رؤية النور فى نهاية الطريق ، وعلى مصر أن تفخر بذلك .





تفاصيل الجائزة

وقد أعلن الدكتور نبيل صموئيل، عضو المجلس القومى للمرأة،خلال المؤتمر تفاصيل جائزة عزيزة حسين وماري أسعد للقضاء علي الختان اعتبارا من ٢٠٢٠ والتي أقرتها اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث كجزء من برنامج عملها.

وأضاف صموئيل خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث، انه جاء اختيار القامتين الراحلتين عزيزه وحسين وماري أسعد باعتبار كل منهما شقت لنا الطريق بجهود حثيثة في ايّام كانت مثل هذه الأمور مسكوت عنها وتركت لنا طريقا مازلنا نسلك فيه نحو القضاء على هذه الجريمة التي تمثل واحدة من أصعب ممارسات العنف ضد المرأة وكرامتها الإنسانيهً.

أولا: الهدف من الجائزة: - إحياء وتخليد إرث الرائدات والرواد الأوائل في مجال القضاء علي ختان الإناث - تشجيع الإنجازات المتميزة للشخصيات العامه - الإحتفاء بجهود المؤسسات والمنظمات المجتمعيه في القضاء علي ختان الإناث - زياده الوعي بالقضيه وتشجيع فاعلين جدد

ثانيا: أحقيه التأهيل والمشاركه في الجائزة : الجائزة متاحه امام الأشخاص والجهات - من غير العاملين المتفرغين مباشره في القضيه - والمهتمة والمهمومه بها، ولها بصمات في القضاء علي ختان الإناث، وهي تحتوي علي ٣ جوائز لكل منها سماتها وشروطها. علي أن يشترط علي كل الجوائز: - ألا يقل العمل في القضيه عن ٥ سنوات - ان يكون للعمل مساهمات جليله متميزة او إبتكارات او إضافات ذات تأثير مجتمعي او فكري ثالثا: انواع الجوائز وشروطها ١- جائزه الشخصيات العامه شخصيات عامه قدمت وتقدم إسهامات علميه وفكرية او قانونيه جليله وإضافات وإبتكارات في القضاء علي ختان الإناث ٢- جائزه مبادره مجتمعيه لبرنامج أو مؤسسه رسميه او اهليه. وشروطها: - أن تكون لها تاثيرات إيجابية واضحه علي المجتمع - أن تشمل قصص نجاح قابله للتكرار والتكيف والإستدامه ضمن السياق المحلي - ذات تكلفه إقتصاديه منخفضة ٣- جائزه الممارس المجتمعي. وشروطها: - ان يكون ممارسا فعليا في المجتمع ولعمله تاثيرات إيجابية في إنحسار الجريمه - قابليه الجهود والمبادرات للتكرار والتكيف والتطبيق والإبتكار ضمن السياق المحلي

رابعا: عمليه الترشح وتقديم الطلب: يجب ان يقدم طلب الترشيح سواء من المرشح الشخص نفسه او من آخرين له/ لها وفق النموذج المرفق. - تقديم نماذج الترشيح باللغه العربيه، واذا كانت بلغه أخري يجب أن تكون مصحوبة بترجمه للغة العربيه - توصي إداره الجائزة المتقدمين وتشجعهم علي إرفاق المواد التاليه: = مقالات منشوره في الصحف أو المجلات المهنيه أو المطبوعات الأخري = أشرطه الفيديو التي تقل مدتها عن ١٠ دقائق = صور فوتوغرافية أو بيانات اخري = كتيبات أو مواد ترويجية أخري سوف يتم انشاء صفحه خاصة بالجائزة على الموقعين الرسميين للمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والامومة ترسل من خلالها استمارة الترشح و الأعمال التى قام بها المرشح /المرشحة

خامسا: البرنامج الزمني للجائزة ١٣ يونيو ٢٠١٩ إعلان نظام الجائزة وفتح باب الترشح لها ١٤ يونيو ٢٠١٩ إستقبال طلبات الترشح ١٥ نوڤمير ٢٠١٩ غلق باب الترشح ١٦ نوڤمبر ٢٠١٩ بدء تقييم طلبات المتقدمين للجائزة ٦ فبراير ٢٠٢٠ إعلان النتائج وتوزيع الجوائز ( اليوم العالمي لمناهضه ختان الإناث)

رابعا: إداره الجائزة

مجلس أمناء الجائزه يقوم علي إداره الجائزه مجلسا من الأمناء، يتكون من بعض قيادات وأعضاء اللجنه الوطنيه للقضاء علي ختان الإناث وشخصات عامه من القائمين والمهتمين بنفس الهدف. مجلس الأمناء هو المنوط بأن تعرض علي الترشيحات التي تقدم له من لجنه تيسير الجائزه وإقرار منح الجوائز. - رئيسه المجلس القومي للمرأه - الأمينه العامه للمجلس القومي للأمومه والطفوله - مقرر المجلس القومي للسكان - نائبه وزيره التضامن الإجتماعي - د. نبيل صموئيل بصفته ممثلا للجنه تيسير الجائزه

لجنه تيسير الجائزه: تشكل لجنه من ممثلين من أعضاء اللجنه الوطنيه للقضاء علي ختان الإناث وآخرين من المهتمين والعاملين لنفس الهدف. وتقوم هذه اللجنه علي اداره عمليه الترشيحات من الدعوه لها وإستقبالها وتصفيتها في ضوء معايير الجائزه وعرض نتائج عملها علي مجلس الأمناء للإقرار. - د. نبيل صموئيل - أ. نشوي الحوفي - أ. صفاء حبيب - أ. نماء رخا - أ. هاني هلال - د. عزه كامل - د. عصام العدوي

