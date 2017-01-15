الداخلية تثأر للشهداء

لن تترك مصر ثأرها ممن أرادوا بها شرا وقتلوا أبناءها الشرفاء حماة الوطن، الذين جادوا بأرواحهم دفاعا عن أمنها..





وتثأر وزارة الداخلية من الإرهابين لشهدائنا الذين نالوا شهادة الدفاع عن الأرض والعرض، مؤكدة أن صقور مصر لن يتركوا الإرهاب يعبث بتراب الوطن، وأن مصر عازمة على مواصلة الحرب على الارهاب، حتى إقتلاعه والقصاص لدماء الشهداء، وأن تصفية العناصر المهاجمة يشفى غليل الشعب المصرى.





ففى محاولة يائسة من الجماعات الإرهابية ومن يدعمها لزعزعة استقرار الوطن والنيل من الإنجازات التى أبهرت الجميع فى الداخل والخارج، وإفساد فرحة الشعب بأول أيام عيد الفطر 5 يونيو 2019 ، استهدفت مجموعة من العناصر الإرهابية لـ "كمين بطل 14 جنوب العريش".





وبكل بسالة دافع أبطال الشرطة عن حق وطنهم فى التنمية والحياة الآمنة، واستشهد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، كما لقى 5 من تلك العناصر المشبوهة مصرعهم خلال عملية التصدى لهذا الهجوم الخبيث.





وتحمل تلك العمليات الدنيئة عدة أهداف فى طياتها، ومنها إحداث حالة من الإحباط لدى الرأى العام الداخلى حيث تفشل دائمًا فى تحقيق أهدافها أمام قوة وصلابة إرادة الشعب والحكومة فى استكمال خريطة الطريق نحو بلد آمن ومزدهر ومستقر.





صباح يوم العيد





كشفت وزارة الداخلية فى بيان لها الأربعاء الماضي تفاصيل استهداف كمين أمني جنوب العريش من قبل عدد من الإرهابيين والذى أسفر عنه مقتل 5 إرهابيين واستشهاد 8 من قوات الشرطة، وأشارت إلى أنه تم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين، بـ" كمين بطل 14 جنوب العريش"،مضيفة أن القوات تقوم بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة.





وبعد ساعات أعلنت وزارة الداخلية، أن تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث أسفر عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد دائرة قسم شرطة ثالث العريش، وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعُثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية و3 عبوات مُتفجرة و2 حزام ناسف.









واستمرارا لعملية الثأر للشهداء، أعلنت الداخلية في ثالث أيام العيد أنه في اطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة كمين بطل 14، توافرت معلومات حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش وأثناء محاصرتهم قاموا بإطلاق النيران بصورة مكثفة تجاه القوات فتم التعامل معهم، الأمر الذي أسفر عن مصرع 8 عناصر وعثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية وعبوة متفجرة وحزامين ناسفين.













وفى اليوم التالي .. السبت 8 يونيو وإستمراراً لجهود وزارة الداخلية فى ملاحقة وتتبع العناصر الإرهابية المتورطة فى مهاجمة كمين بطل 14 جنوب العريش.





فقد رصدت عمليات المتابعة وتتبع خطوط سير العناصر الإرهابية إتخاذ عدد من تلك العناصر أحد العقارات الكائن بمنطقة أبوعيطة بالعريش مأوى لهم .. حيث تم مداهمة العقار وجرى تبادل لإطلاق النار .. مما أسفر عن مصرع عدد"4" منهم .. وعثر بحوزتهم على عدد "3" بندقية آلية، حزام ناسف.









مكافحة الارهاب





يعرف الارهاب بانه فعل لا هدف له ولا دين له، ولا يلتزم بقانون ويخالف كل ما يحترم الإنسانية والأديان، ويفتقر إلى الأهداف المشتركة بين الجهات المتطرفة، والإرهاب: مصدر للفعل الثلاثي "رهب" ومعناه خاف وفزع ورعب، فالإرهاب هو الإخافة والإفزاع.





وبموجب تعريف أردفه القانون الجنائي فإن الإرهاب هو أي عمل أو فعل يلحق العنف بالأفراد، ويسلب نعمة الأمن والأمان من الحياة المجتمعية في بلد ما، وخلق أجواء من التوتر والخوف، ويكون هدفه سياسيا والإساءة لطائفة دينية معينة، أو يكون الهدف أيديولوجيا، ويلحق الضرر بحياة الأفراد، ومنشآتهم وتعتبر أعمال العنف هذه انتهاكات حريبة غير مشروعة، وتفرض هذه الجماعات الإرهابية قوانين خاصة بها تكون إجرامية وتنتهج تكتيكات مماثلة.





وتنطلق الرؤية المصرية في مكافحة الإرهاب من موقف راسخ وثابت تتبناه الدولة المصرية بأن التنظيمات الإرهابية علي اختلافها تمثل تهديدا متساويا، وأنها تنهل أفكارها من ذات المعين الفكري الذي يحض علي العنف والقتل وترويع الآمنين.





وفي هذا الإطار، تري مصر أن التطرف بشتي أشكاله وصوره هو بمثابة المظلة الفكرية التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية في نشر رسائلها الهدامة، واستقطاب المؤيدين عبر تزييف المفاهيم الدينية، لتحقيق أهداف سياسية.





وتحرص وزارة الخارجية علي الترويج للمقاربة المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب، لمحاصرة هذه الظاهرة من مختلف النواحي الفكرية والتنظيمية والمالية، وذلك في مختلف المحافل الدولية، كما تنخرط مصر في جهود محاربة تنظيم داعش الإرهابي عبر المشاركة في اجتماعات التحالف الدولي لمحاربة داعش، وكذلك من خلال عضويتها في المنتدي العالمي لمكافحة الإرهاب.





كما نجحت الدبلوماسية المصرية أيضا في تأمين فوز مصر برئاسة لجنة مكافحة الإرهاب داخل مجلس الأمن عام 2016، الأمر الذي فتح المجال واسعا لطرح الرؤية المصرية الشاملة في مكافحة الإرهاب.





وتقوم المؤسسات الدينية المصرية ممثلة في كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء بدور رئيسي في التصدي للفكر المتطرف، وذلك عبر عدد من المبادرات التي تهدف إلي تعميم ونشر الرسائل الدينية السمحة المعتدلة، وتفكيك البنية الفكرية التي تقوم عليها التنظيمات الإرهابية، ودحض المحتوي المتطرف الذي تروج له هذه الجماعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي علي وجه الخصوص.





ويحظي هذا الجهد الذي تقوم به المنابر الدينية المصرية المعتدلة بتقدير كبير علي المستوي الدولي، لما تتمتع به المؤسسات الدينية المصرية من سمعة دولية مرموقة، ومصداقية كبيرة بين جموع المسلمين حول العالم.





وقد حققت الحرب التي أعلنتها مصر على الإرهاب نجاحات هائلة التى حققها رجال الجيش والشرطة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انحسرت العمليات الإرهابية إلى أدنى معدلاتها، ففى الوقت الذى شهد عام 2014 نحو 222 عملية إرهابية، تراجع هذا المعدل فى عام 2018 إلى 5 عمليات إرهابية فقط.





كما نجحت العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" فى تدمير البنية التحتية للعناصر الإرهابية من الأوكار والخنادق ومخازن الأسلحة والذخائر والأنفاق المعبأة بالعبوات الناسفة، وتدمير مراكز الإرسال، وكذلك ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والقنابل والعربات والدراجات النارية، والقضاء على أكثر من 500 إرهابى، وإلقاء القبض على أعداد كبيرة منهم.





وتواصل مصر عملها بكل قوة لاستئصال الإرهاب من سيناء، ووصول قطار التنمية الحقيقية اليها، خلال السنوات المقبلة.



