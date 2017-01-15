ورشة عمل لاعداد اجندة لدور المرأة في اقرار السلام والامن

سماء المنياوي

استعدادا للمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين; افتتحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التى ينظمها مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بعنوان " تنفيذ اجندة المرأة والسلم والأمن فى افريقيا:التغلب على التحديات واغتنام الفرص " ، بحضور السفير وائل عطية ممثلا عن وزارة الخارجية والدكتور جان بوسكو بوتيرا ، المستشار الخاص ورئيس الأركان بمكتب المبعوث الخاص للمرأة والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقى ، والسفير مساكى نوك السفير فوق العادة ومفوض اليابان بجمهورية مصر العربية ، والسيده جاكلين أونيل سفيرة المرأة والسلام والأمن بكندا ، والدكتورة راندا أبوالحسن، مديرة المكتب الإقليمى لبرنامج للأمم المتحدة الإنمائي ، والسيدة جانيك كوكلر المدير الاقليمى المؤقت لهيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة والمساواه بين الجنسين بالدول العربية ، والسفير أشرف سويلم المدير العام لمركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.





أكدت الدكتورة مايا مرسى في حديثها لاخبار مصر على هامش ورشة العمل أن تحقيق الأمن والسلام يتطلب إدراك حقيقة أن المرأة لها صوت قوى و دور حيوى فى صناعة وحفظ السلام ، وأن اشراك المرأة في جهود السلام يعزز الحوار الوطني، يؤدي الي اعداد سياسات اقوي، واتفاقيات سلام اكثر عدالة.

كما أوضحت رئيسة المجلس أهمية تقسيم جدول أعمال المرأة والأمن والسلم الى ثلاثة أولويات تتمثل في تحقيق الوقاية والحماية وبناء السلام وحمايته ، لافته إلى أنها قضايا مرتبطة ببعضها و ترتبط أيضا بتحقيق المساواة بين الجنسين ، وذلك عن طريق التأكيد علي مبدأن هامان هما مشاركة المرأة وتعميم منظور المساواة بين الجنسين.

و علينا جميعاً دعم دور المرأة فى صنع وحفظ السلام ، و أشارت إلى ضرورة إدراك أن 80% ممن يحتاجون المساعدات الانسانية هم من يعانون بفعل وجود النزاعات ، والمرأة والاطفال هما أكثر الفئات التى تعانى جراء هذه النزاعات ، مما قد يؤدي الي تراجع اصواتهن وتجاهل احتياجاتهن ، فضلا عن أن تمثيل المرأة فى مسألة صنع وحفظ السلام تعد الان أقل من المطلوب ، كما أنه من بين خمسة آلاف اتفاقية نجد أن هناك ١١ خطة سلام على مستوى العالم منها ثلاثة فقط تتحدث عن تمكين و احتياجات المرأة ، على الرغم من وجود الدراسات التى تؤكد فعالية دور المرأة فى الحفاظ على السلام .

واضافت الدكتورة مايا مرسى الي اهمية السعي إلى تحقيق المزيد من المشاركة للمرأة، وتجاوز نسب التمثيل الموجودة حالياً ، وتشكيل كتلة حيوية لضمان أن تصبح أصوات المرأة مسموعه ، وأن تصبح المرأة عنصرا فاعلا فى صناعه المستقبل لصنع وحفظ السلام .

واوضحت رئيسة المجلس أن جمهورية مصر العربية بدعم القيادة السياسية تعهدت خلال العام الحالي باتخاذ خطوات قوية نحو تعزيز دور المرأة فى ملف الأمن والسلم ، وأعربت عن عميق فخرها وسعادتها بسيدات وفتيات مصر اللاتي يقمن بدور فاعل داخل مصر وخارجها .

كما أشادت الدكتورة مايا مرسى بجهود مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام ، خاصة في بناء القدرات والتدريب على نشر حفظ السلام خاصة وانه في مايو 2019 اعربت مصر عن الاعداد لخطة عملها الوطنية الاولي حول المرأة والسلام والامن، وتأتي هذة الخطوة في اطار المجهودات التي بذلتها مصر لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع.

كما عبرت رئيسة المجلس عن سعادتها بوجود 25 دولة أفريقية قد وضعت خطط عمل دولية لتحقيق الأمن والسلم ، مؤكدة أهمية لقاء اليوم للعمل وتحقيق الأمن والسلام ومشاركة أفضل التجارب لدعم جدول الأعمال ومشاركة الدروس المستفادة وحماية تنفيذ خطط اعمال فعالة ، ونتعهد بأن تحقق المرأة داخل وخارج مصر الحماية للأمن والسلم .





ومن جانبه أوضح السفير اشرف سويلم مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في حديثه لموقع اخبار مصر ان ورشة العمل تناقش دور المرأة الفعال في عمليات السلام والذي شدد عليه مجلس الامن في قرار رقم 1325.



واضاف ان اجندة 2036 التي تبناها الاتحاد الافريقي نادت بتمكين النساء والشباب والقضاء على شبح الخوف والمرض والحاجة. كما دعا بروتوكول مابوتو عام 2005 الى اخذ معايير اللازمة لضمان مشاركة المرأة في آليات وعمليات منع وادارة وحل النزاعات وطنيا ومحليا واقليميا وقاريا وايضا دوليا.

واكد ان ورشة العمل تضم كبار الخبراء في ملف المرأة والسلم والأمن على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية والقارية لمناقشة أجندة المرأة والسلم والأمن ومنع النزاعات واستدامة السلام والتنمية المستدامة مع التعريف بالدروس المستفادة وافضل الممارسات في عملية تطوير وتنفيذ الخطط الوطنية ومساهمة الاتحاد الافريقي في تنفيذ الاجندة

فيما عبرت السفيرة جاكلين أونيل سفيرة المرأة والسلم بكندا عن سعادتها بوجودها فى مصر لحضور ورشة العمل المقامة حول المرأة والأمن والسلم ، وأكدت فخرها بمشاركة مصر بهذه المبادرة الهامة من أجل مشاركة خطط العمل الوطنية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ، وتبنى خطوات جديدة نحو مشاركة أكبر للمرأة في مجال الأمن والسلم ، واشادت بجهود الدكتورة مايا مرسى فى ملف النهوض بأوضاع المرأة المصرية وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وأنها جهود تدعو للفخر ، وأكدت دعمها الكامل لجهود مصر فى إعداد خطة المرأة والأمن والسلم . .

وقد أثني الجميع علي جهود مصر في اعداد خطه العمل الوطنية للمرأة والسلام والامن، وتنظيم الورشة التحضيرية بعنوان " تنفيذاجندة المراة والسلم والامن في افريقيا: التغلب علي التحديات واغتنام الفرص" تمهيدا لتنظيم مؤتمر " اسوان للسلام والتنمية المستدامين "

ومن جانبه اوضح السفير وائل نصر الدين عطية نائب قطاع حقوق الانسان بوزارة الخارجية ان ورشة العمل تهدف الى التمهيد لمنتدى اسوان الذي دعا اليه الرئيس السيسي.



واكد على اهمية مراجعة واعداد اجندة دور المرأة في تسوية المنازعات واقرار السلام والامن الدوليين.

جدير بالذكر أن ورشة العمل تأتى فى اطار التحضير لتنظيم "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" الذى أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن تدشينه خلال تسلمه رئاسة الاتحاد الافريقى ، كما تأتى ورشة العمل أيضاً فى اطار الاعداد لتطوير الخطة الوطنية المصرية بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم1325 عن المراة والسلم والأمن ، و تهدف الى مناقشة الدروس المستفادة والممارسات الجيده فى مجال تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنية الافريقية.

وتضم ورشة العمل كبار الخبراء في ملف المرأة والسلم والامن علي المستويات المحلية، والوطنية، والاقليمية، والقارية، لمناقشة الروابط التشغيلية والبرامج بين اجندة المراة والسلم والامن، ومنع النزاعات. واستدامة السلام، والتنمية المستدامة، مع التعرف علي الدروس المستفادة وافضل الممارسات في عمليه تطوير وتنفيذ خطط العمل الوطنيه. بالاضافة فرص تعزيز مساهمة الاتحاد الافريقي في تنفيذ الأجندة

يذكر ان منتدي اسوان هو مبادرة مصرية، تحظي بالملكية الافريقية. ودعم المجتمع الدولي وتساهم فيه حكومات كل من اليابان وكندا، والمملكة المتحدة. وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.