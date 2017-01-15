التضامن في 5 سنوات .. ملايين الأسر تحت مظلة الحماية الاجتماعية

تكتسب مشروعات التضامن الاجتماعي أهمية خاصة لما لها من اتصال مباشر بالمواطنين والشرائح الأكثر احتياجًا، وبلغ إجمالي الأنشطة والمشروعات التي تمت من خلال وزارة التضامن الاجتماعي 80مشروعًا ونشاطًا مختلفًا بقيمة إجمالية 27.4مليار جنيه، موزعة على عدة مجالات تشمل، الدعم النقدي المشروط، والتأمينات الاجتماعية، الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي، وبرامج مكافحة الإدمان، البرنامج القومي للتغذية المدرسية.



الحد من الفقر وتمويل المشروعات المتناهية الصغر

وفي اطار العمل على رعاية الفئات المهمشة ومحدودي الدخل من خلال العديد من البرامج التدريبية والإنتاجية والتسويقية بلغ اجمالي القروض الدوارة التي قدمتها المؤسسة في برنامجي الحد من الفقر وبرنامج تمويل المشروعات المتناهية الصغر قد بلغ حوالي 217 مليون جنيه منذ بدايتهم وحتى نهاية مارس 2019 لتمويل 65701 مشروع بإجمالي 82583 مستفيد .

برنامج فرصة

أحد برامج وزارة التضامن، ويرتبط بفكرة التعليم والتدريب لمن يحصل على الدعم النقدي للانتقل الى مرحلة أخرى في حياته، أو لمن تقدم للحصول علىالدعم ولم ينطبق عليه الشروط

ويقدم البرنامج تدريب وقروض متناهية في الصغر ويسمح بإقامة مشروعات مدرة للدخل يركز على المرأة بشكل أولي، وأتاحت الوزارة من خلاله ٥٠ ألف قرض للمشروعات في المحافظات المختلفة.

برنامج تكافل وكرامة

اطلقت الحكومة برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ضمن سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر التي تتبناها الحكومة منذ بداية تطبيق البرنامج في مارس 2015.

وتم من خلال البرنامج توفير الدعم النقدي المشروط لعدد 3 ملايين و200 ألف أسرة في أكثر من 5630 قرية ونجع، وتم صرف 7.74 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2018.

وتم إدراج موازنة البرنامج في الموازنة العامة للدولة بما يعكس حرص الحكومة على إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية واهتمامها بالاستثمار في الأجيال القادمة خاصة في مجالي صحة وتعليم وتغذية الأطفال.

وبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج القومي للوجبات المدرسية حوالي 11.2 مليون طفل بالمدارس الحكومية ومدارس المجتمع، باعتماد مالي 984 مليون جنيه.

واجتهدت الدولة للعمل على توسيع قاعدة مظلة الحماية الاجتماعية، وتم رصد 85.5 مليار جنيه كاستثمارات في هذا القطاع، وقد بلغ عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من مجال الدعم النقدي غير المشروط حتى ديسمبر 2014 نحو 3.6 مليون أسرة، مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة، قبل عام 2014، كما زاد المستفيدون من مجال التأمينات الاجتماعية، إلى 9.5 مليون مستفيد، مقارنة بـ 8.7 مليون مستفيد، قبل عام 2014، وزاد عدد المستفيدين من مجالات الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعي، إلى 17.1 مليون مستفيد، مقارنة بـ 2.1 مليون مستفيد.

وتقدم الدولة الدعم النقدي لعدد كبير من ذوي الإعاقة حيث يصرف سنويًا 5 مليارات جنيه دعم نقدي لذوي الإعاقة يصل إلى مليون أسرة لديها أبناء من ذوي الإعاقة، كما أصدرت قانون هو أحد القوانين التقدمية في 2018 لذوي الإعاقة يتيح حزمة متكاملة من الحماية والرعاية والتنمية وخدمات ومزايا متعددة لأصحاب الإعاقات المختلفة.

2018 عام ذوي الاعاقة

ومع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة، بدات وزارة التضامن الاجتماعي عملها في مجال حماية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتبنت منهجا جديدا في التعامل مع قضية الإعاقة، من خلال عدة محاور تتضمن: الانتقال من الرعاية والوصاية إلي التمكين وتكافؤ الفرص، والانتقال من الدعم والحماية إلى التشغيل وبصفة خاصة للقادرين على العمل، ومن المنهج المؤسسي والطبي إلى المجتمعي، ومن من العجز وعدم القدرة إلي “القدرة بإختلاف”.





مشروع قرض "مستورة"

وفيما يتعلق ببرنامج «قرض مستورة»للمرأة المصرية ، وهو أحد المحاور التى ينفذها بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن، فى إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى والمساهمة فى توفير فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة ونجح البنك في تمويل 17الف و 455 مشروع بمبلغ اجمالي 289مليون و217 الف جنيه تقريبا .

مبادرة "سكن كريم"

في نوفمبر 2017 تم اطلاق مبادرة"سكن كريم" بهدف توفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في قرى مصر، وفي مقدمتهم الذين يتلقون معاش "تكافل وكرامة".

واستهدفت المرحلة الأولى من المبادرة 200 قرية فى 5 محافظات لإجمالي 57 ألف و600 أسرة فى القرى الأكثر فقرا بمحافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر"، بتكلفة 326 مليون جنيه.

وجاري التحضير لاطلاق المرحلة الثانية للمشروع في يوليو القادم لتشمل محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف واسوان اضافة الى استكمال العمل بمحافظات المرحلة الاولى

ومن خلال مبادرة "سكن كريم" تم الانتهاء من رفع الكفاءة أو مد وصلات مياه شرب أو وصلات صرف صحي لعدد 22 ألف منزل، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ، ووزارة الأوقاف، والجمعيات الأهلية .

كما تم توفير سكن كريم لـ150 ألف أسرة، فضلا عن تعزيز شراكة القطاع الخاص لتنفيذ 50 ألف فرصة توظيف، إلى جانب تطوير 100% من مراكز استضافة النساء المُعرضات للعنف،

برنامج " كفاية 2 "

وأقام برنامج "كفاية 2" حوالي 408 ندوة كل شهر موجهة للأسر المصرية في المحافظات الأعلى من حيث الكثافة السكانية و350 ألف حملة طرق أبواب شهرية، ودربت الوزارة 200 رائدة ريفية و2000 مثقفة صحية ندربها لتقوم بزيارة السيدات والاستماع لمشكلاتها والتوضيح لها أن أحد أهم الأسباب هذه المشكلات هي الزيادة السكانية، كما أقامت الوزارة 20 مسرحية في 10 محافظات تم تنفيذها في الشارع، يتجمع فيه الأهالي في الشارع وتقدم المسرحية الرسائل بشكل بسيط وخفيف وبلهجة الأسرة المصرية، وحضر العروض 6500 شخص في 10 محافظات.





المشروع القومي "مودة "

وحول المشروع القوميّ لحماية الأسرة المصرية من الطلاق "مودة "، أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انه تم الانتهاء من تدريب 21 ألف شاب وفتاه في إطار المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج " مودة" بمحافظات القاهرة الإسكندرية وبورسعيد كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.

برنامج "أطفال بلا مأوى"

بالإضافة إلى تنفيذ برنامج "أطفال بلا مأوى" ، والذي تعامل مع عدد 21302 حالة حتى أبريل 2019؛ منها: 3735 لأطفال مع أسرهم بالشارع و12041 حالة لأطفال فقط بالشارع و5526 حالة لطفال بلا مأوى.

كما قدم البرنامج خدمات للكبار بلا مأوى حتى مايو 2019 تمثلت في 212 حالة دمج و4108 حالة توعية وتوفير بطاطين ل529 حالة وتقديم وجبات طعام ل 3865 حالة وتنفيذ أنشطة متنوعة ل 326 حالة بالإضافة إلى عمل الإسعافات ل 40 حالة، وبذلك يكون إجمالي الخدمات التي تم تقديمها للكبار بلا مأوى حتى نهاية مايو 2019 هى 9080 تم تقديمها إلى 3922 حالة.

وإنشاء وتطوير500 حضانة منزلية لدعم التعليم ما قبل الابتدائي، وأصدرت الوزارة اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم تمويل مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات بقيمة مليون و760 ألف جنيه ضمن مبادرة "بداية جديدة " حتى الآن.

مكافحة وعلاج الإدمان

نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في علاج 12 ألف مريض بالإدمان تلقوا خدمات العلاج منذ مطلع يناير حتى منتصف مارس 2019 ، حيث تلقى الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان فى تلك الفترة 12 ألفًا و27 اتصالًا من المرضى الذين ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة، وعددها 22 مركزًا فى 13 محافظة، وتنوعت المكالمات بين المتابعة والمشورة وطلب العلاج.

واستاطعت الوزارة الوصول إلى عدد كبير من الشباب عن طريق حملات التوعية، التي تطوع النجم العالمي محمد صلاح بتنفيذ 5 منها آخرها " أنت أقوى من المخدرات".





مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى"



كما بدات وزارة التضامن الاجتماعى مبادرة "بينا مصر بكرة أحلى"، بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر المصرى فى تنفيذ اولى الدورات التدريبية التى تنظمها مبادرة بينا لتعليم ابناء دور الرعاية الاسعافات الاولية لتحسين جودة الخدمات المقدمة بدور الرعاية فى استهداف ل 100 دار على نطاق محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية نطاق عمل مبادرة بينا للتطوع باجمالى 800 ابن وابنة

وفي شهر رمضان 2019، تم توزيع اكثر من عدد179 ألف كرتونه مواد غذائية بقيمة اجمالية تزيد عن 14مليون جنيه في كافة محافظات الجمهورية .

ومن أبرز إنجازات هذه المرحلة أيضا، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

مبادرة "حياة كريمة"

وتستعد الدولة للبدء في تنفيذ مبادرة"حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي يناير الماضي للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لها.

وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي تتولى تنفيذ وتفعيل هذه التوجيهات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد الصناعات.

وتشمل المبادرة الكثير من المجالات، من توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل الموجودة والتي تحتاج إلى تطوير، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي للمنازل المحرومة من هذه الخدمات، كما تتضمن توفير الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى بالمجان، وتوفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات، وتقديم دعم عيني بشكل دوري للأسر الأكثر احتياجًا.

كما تشمل المبادرة تجهيز الفتيات اليتيمات للزواج، بما يشمل تجهيز منازل الزوجية، وعقد أفراح جماعية لمساعدة المحتاجين، وتوفير كسوة الأطفال خاصة في المناسبات.

أيضا تتضمن إقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير دخل ثابت للمواطنين بما يعود بالنفع عليه وعلى الاقتصاد الوطني، و تفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، و إنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي.

ومن المقرر تطبيق المبادرة على نطاق جغرافي موسع يشمل 277 قرية من المصنفة كونها الأكثر فقرًا موزعين على 15 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي، حيث اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعي في ذلك على الخرائط الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.​



