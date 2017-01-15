بدء اكتتاب أرامكو.. و7 تحديات تواجه الشركة

بدأت فترة الاكتتاب العام في أرامكو أمس الأحد، على أن تستمر حتى 4 ديسمبر للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات، بينما تنتهي فترة اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر الحالي.



وستحدد الشركة التي تضخ نحو 10 % من النفط العالمي يوميا، في 5 ديسمبر السعر النهائي للسهم الواحد، على أن يبدأ التداول الفعلي في السوق المالية المحلية بعد ذلك بأيام.

وحددت نشرة الطرح 7 مخاطر تهدد اكتتابها، وهي التأثر بالعرض والطلب على النفط عالميا وبأسعار البيع والمنافسة الشديدة فى السوق التي قد تؤثر على سعر بيع النفط واعتماد الشركة على آسيا التى تشترى 70% من الصادرات و50% من الإنتاج.

ومن التحديات التي ذكرتها الشركة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة وإمكانية مواجهة هجمات إرهابية وتعرض الشركة لدعاوى قضائية ضد الشركة فى الأسواق العالمية وحق الحكومة فى تحديد سقف إنتاج النفط فضلا عن مخاطر تتعلق بمكافحة التغير المناخي وبالتالي تراجع الطلب على النفط.

وقد يكون اكتتاب شركة أرامكو الأكبر فى التاريخ إذا ما تخطت قيمته عتبة الـ25 مليار دولار التي حصلتها مجموعة "علي بابا" للتجارة الالكترونية سنة 2014.

وتمتلك "أرامكو" احتياطيات نفطية هائلة وإنتاج يومي ضخم، وتحتكر سوق المملكة العربية السعودية، التى تعد أكبر دولة مصدرة للنفط الخام فى العالم، كما حققت الشركة فى الأشهر الـ9 الأولى من هذا العام أرباحاً بقيمة 68 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 18% عن ذات الفترة من العام 2018، التى بلغت خلالها الأرباح 111 مليار دولار.

وأعلنت "أرامكو" أنها ستبيع 1.5 % من أسهمها بناء على نطاق سعري للسهم الواحد بين 8 و8.5 دولارا، بما يعني أنّها ستحصل 24 مليار دولار على الأقل من عملية البيع التاريخية.

يبلغ رأسمال "أرامكو" ستين مليار ريال سعودي " 16 مليار دولار" مقسمة على مئتي مليار سهم يفترض أن يتم تحديد قيمتها النهائية.

حددت شركة أرامكو قيمتها بما بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، قبيل بدء تداول أسهمها في السوق المحلية.

كان من المتوقع أن تبيع "أرامكو" 5 % من أسهمها في السوق المالية المحلية وبورصة أجنبية لم تتحدد، لكنّها أعلنت مؤخرا أن خطط الطرح خارج السعودية مؤجلة.

والاكتتاب العام لـ " أرامكو" هو حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد المسمى "رؤية 2030" حيث تسعى المملكة إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة في اطار تنويع اقتصادها المعتمد على النفط.







