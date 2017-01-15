صعود هادئ بالبورصة.. وتجاهل لاستراد شهادات قناة السويس

سجلت البورصة المصرية صعودا هادئا خلال تعاملات الأسبوع الأول من سبتمبر وسط تجاهل لحلول اجل استرداد شهادات قناة السويس.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية.. رصد التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تباينا بأداء المؤشرات حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 0.66 %، ليسجل مستوى 14933.18 نقطة، بينما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 0.03 %، ليبلغ مستوى 553.17 نقطة وكسب مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا نحو 0.99 %، ليبلغ مستوى 1469.49 نقطة.

وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة نحو 3.1 مليار جنيه مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق لتسجل نحو 773.3 مليار جنيه وسط قيم التداول بلغت 18.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 12 مليار جنيه الأسبوع الماضي.

قال وائل عنبة محلل أسواق المال ان السوق سجلت صعودا محدودا نتيجة لتحرك المؤشر الرئيسي في منطقة مقاومات.

"المنطقة بين 15 الف نقطة و15200 نقطة منطقة صعبة فشلت السوق العام الماضي في اختراقها مرتين وهو ما أدي إلى وجود تحفظ من جانب الأفرا والمؤسسات لدخول السوق مع الاقتراب من تلك المنطقة”، وفقا لعنبة.

واستبعد ان تستقبل البورصة أموال شهادات قناة السويس متوقعا ان تذهب تلك الأموال إلى الإيداع البنكي.

"بالنظر إلى متوسط العائد على شهادات قناة السويس خلال السنوات الخمس نجد انه 14.1 % ( 12% لمدة سنتين و15.5% لمدة ثلاث سنوات ) مع تضخم متوسطة 16 % ..والآن الفائدة 14.25 % مع تضخم 9% لذلك أتوقع اعادة جزء كبير منها للبنوك فى صورة ودائع”، وفقا لعنبة .

وذكرت دكتورة هدى المنشاوي محلل أسواق المال أن السوق اختبرت خلال الأسبوع 15 الف نقطة بدفع بيعي مؤسسي مصري مع استمرار عمليات تدوير الأسهم مع تبديل الأدوار بينهم .

وذكرت أن السوق انهت الأسبوع عند منطقة جيدة بالقرب من 15 ألف نقطة وهو ما يعد تذكرة المرور الجديدة لتكملة الصعود.

وذكرت أن السوق مازالت تمضي قدما في القناة السعرية الكبري الأساسية والممتدة والتي مابين المستوي 12076 نقطة وبين المستوي 18450 نقطة علي المدي المتوسط.

وأصبحت منطقة الأمان أعلي خط المستوي 14800 نقطة لظهور المشتري المستثمر والأموال الراسخة وهبوط معدل الأموال الساخنة حيث تجاوزت السوق المنطقة العرضية.

ووفقا للتقرير الأسبوعي لسوق المال .. سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة55.6 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 5.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 66.9%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 24% وسجل العرب 9.1% وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.524 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ825.5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام