التموين والتجارة الداخلية في 5 سنوات.. يونيو 2019

بخطى ثابتة تمضي الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية والخدمية، التي شهدت نقلة نوعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاق خطة التنمية.





وشهد قطاع التموين والتجارة الداخلية العديد من الانجازات، حيث سعت الدولة للارتقاء بجودة رغيف الخبز المدعم، وتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية للمواطنين، لذا فقد قامت الحكومة بضخ استثمارات ضخمة للمشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع التموين والتجارة الداخلية بقيمة تصل إلى 447.43 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020، تم حتى ديسمبر 2018 تنفيذ 135 مشروعاً منها بتكلفة 281.6 مليار جنيه.





ونفذت الوزارة العديد من المشروعات خلال السنوات الخمس الأخيرة، ومن اهم تلك الانجازات مشروع جمعيتي متعدد الفروع بجميع انحاء الجمهورية ، ومشروع الصوامع لتخزين الغلال، وغيرها:









منظومة الخبز

رغيف الخبز البلدى سلعة مهمة لكل مواطن، وتحرص الدولة باستمرار على وضع مواصفات خاصة لرغيف الخبز، وتتكلف الدولة 55 قرشا لانتاج رغيف الخبز الذي يباع للمواطن بخمسة قروش فقط.





وطبقت الدولة نظام بطاقات الخبز عام 2014، حيث يتم صرف حصة كل فرد مدرج بالبطاقة التموينية للأسرة عدد محدد 150 رغيف شهرياً بنحو 5 أرغفه يومياً، بسعر 5 قروش للرغيف، ويتم صرف الخبز بالمنظومة الجديدة بكارت الخبز الذكي لكل من لا يمتلك بطاقة تموينية، ويتم احتساب "نقاط الخبز" حال حصول الفرد من حصته المقررة من الخبز شهريا والتي تقدر بـ 150 رغيفا، على 100 رغيفا فقط، في هذه الحالة يتبقى له 50 رغيف يتم تعويضه بـ 10 قروش عن كل رغيف أي ما قيمته 5 جنيهات، ويحصل بما يعادل هذه القيمة على سلع تموينية.





وينتج رغيف الخبز المدعم بمواصفات معينة حيث يتراوح وزنه ما بين 100 إلى 110 جرامات فيما يبلغ الحد الأدنى لسمك الرغيف 18 سم، ولا تزيد نسبة الرطوبة عن 36%، حيث تنتج المخابز نحو 270 مليون رغيف خبز مدعم يومياً لـ 70 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين.









مشروع الصوامع لتخزين الغلال

قامتالدولة خلال الفترة من 2014 حتى 2018 بإنشاء 28 صومعة، لتخزين القمح والغلال، بإجمالى سعة تخزينية 1.7 مليون طن، كما تم تطوير 105 شون وهناجر



ويعد مشروع صوامع الغلال بمنطقة الخانكة فى القليوبية أحد المشاريع الضخمة في هذا المجال، وتم الانتهاء منه نهاية ابريل الماضي، ويهدف الى القضاء على الشون الترابية وسوء تخزين القمح.





يتكون المشروع من 18 صومعة لتخزين الغلال، بسعة إجمالية للمشروع تبلغ 90 ألف طن غلال للموسم، وتكلفة إجمالية للمشروع 300 مليون جنيه، حيث تستوعب الصومعة الواحدة 5000 طن قمح، كما يشتمل المشروع على وحدة تحكم إلكترونية تدير المشروع بالكامل، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الإنشاء بالمشروع فى 30/4/2019، ويهدف المشروع القضاء على الشون الترابية وسوء تخزين القمح.

















مشروع جمعيتى

من اهم مشروعات وزارة التموين مشروع جمعيتى ويهدف مشروع "جمعيتي" التابع لوزارة التموين إلى توفير فرص عمل للشباب، وإتاحة السلع الغذائية للجمهور بكافة القرى والمدن في المحافظات، بأسعار مناسبة، خاصة في الأماكن التي لا يتوافر فيها منافذ المجمعات الاستهلاكية.





ويسير المشروع وفقا لخريطة وضعتها الشركة القابضة لمعرفة احتياجات الجمهورية، وخلق نوع من التنافس ليعود بالفائدة على المواطن.





وقد انتهت وزارة التموين من منافذ المرحلة الثانية للمشروع في شهر فبراير 2019، وقد بلغ عدد المقبولين في هذه المرحلة 1440 عميلا تم فتح ما يقرب من 500 منفذ بالمرحلة الثانية وباقي المنافذ يتم الانتهاء منها مع بداية شهر مارس المقبل، وقد بلغ عدد منافذ المرحلة الأولى 3100 تم افتتاحهم.





وتم الإعلان عن بدء معاينات طلبات المرحلة الثالثة اعتبارًا من 1 مارس 2019 وتبلغ عدد الطلبات الواردة للوزارة ما يقرب من ٤ آلاف طلب، وتقدر احتياجات الوزارة من منافذ مشروع جميعتى بالمرحلة الثالثة ما يقرب من 1400 منفذ في المناطق الأكثر احتياجًا بحيث يكون الاستهداف جغرافي.





بنهاية المرحلة الثالثة سيكون عدد منافذ مشروع جمعيتى وصل إلى 6 آلاف منفذ بما يعزز من قدرات الوزارة في وجود شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة جنبًا إلى جنب مع وجود ما يقرب من 30 ألف بقال تموينى وما يقرب من 1200 مجمع استهلاكي فضلا عن المنافذ التسويقية المتنقلة.









مشروع السيارات المتنقلة

بعد توقف دام قرابة خمس سنوات لمشروع السيارات والمنافذ التسويقية المتنقلة لشباب الخريجين الذى كانت تموله وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال موارد اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة تم إحياء هذا المشروع بالإعلان عن توزيع 1000 سيارة بهدف توفير فرص عمل وضبط الاسواق عن طريق كسر الحلقات الاحتكارية بحمل السلع من المنتج إلى المستهلك.







وبدأ يناير الماضي تلقي الطلبات للمشروع، وتم توزيع 250 سيارة متنقلة على شباب الخريجين، ابريل الماضي، في المرحلة الأولى من إجمالي ألف سيارة كمنافذ تسويقية متنقلة، ومن المتوقع ان يصل الربح الصافى للشاب شهريا للسيارة المبرد الكامل نحو 5 آلاف جنيه وللسيارة نصف المبرد ونصف الجاف 4 آلاف جنيه شهريا.





وتصل تكلفة المشروع الإجمالية ما بين 160 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه بتمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حيث يوفر 4 آلاف فرصة عمل.





استكمال طرح الفرص الاستثمارية لانشاء المناطق اللوجستية والتجارية

من أبرز المشروعات التى نفذتها الدولة من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك في ضوء برنامج الحكومة وتوجهات القيادة السياسية بنشر المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية على مستوى المحافظات، وإزالة كافة المعوقات التى تواجه عمل القطاع الخاص، بما يساعد على إتاحة السلع الغذائية وضبط الأسعار ورفع معدل النمو وتوفير فرص العمل.







وتسهم التجارة الداخلية تساهم بنحو17% من الناتج القومي من المستهدف أن تصل إلى22% خلال 4 سنوات، وتستهدف الخطة إنشاء 54 منطقة لوجستية،

بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 4.25 مليار جنيه، كما يستهدف الوصول بإجمالي فرص العمل المباشرة المتوقع توفيرها منذ بداية المشروع في عام 2018 وحتي 2020 ما بين 110 الف و 150 الف فرصة .





وزادت نسبة مساهمة قطاع التجارة الداخلية والقطاعات ذات الصلة في إجمالى الناتج المحلى خلال عام 2018 من17% في عام 2017 إلي 18% في عام 2018.













البطاقات التموينية

خلال السنوات الخمس الأخيرة، تمت زيادة مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودى الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبلغ إجمالى قيمة الدعم السنوى بنحو 87 مليار جنيه بنهاية عام 2018.







وضمانا لوصول الدعم لمستحقيه، نفذت وزارة التموين والتجارة الداخلية برنامج الحكومة لتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم، بالتوازي مع عملية اضافة المواليد الجدد على البطاقات.





وجرت عملية الاستبعاد على عدة مراحل بدأت مع عملية تحديث بيانات البطاقات التموينية التي انطلقت في الأول من أغسطس 2018 واستمرت حتى الـ 7 من نوفمبر الذي يليه، تلتها 3 مراحل لحذف واستبعاد غير المستحقين وفقًا لعدة محددات اعتمدت على معايير الدخل والإنفاق والامتلاك.





وبنهاية يوليو 2018 قامت الوزارة بفتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، على ألا يتجاوز عدد المواليد المقرر إضافتهم على النظام 3 مواليد على البطاقة الواحدة، ومن المقرر بدء إضافة المواليد الجُدد ممن انطبقت عليهم الشروط اعتبارًا منذ الأول من يوليو المقبل، بداية بالمواليد الجدد للأسر الأكثر احتياجًا، من مواليد أول يناير 2006 حتى 31 ديسمبر 2015.





ويبلغ عدد المستفيدين من المقررات التموينية ما يقرب من 69 مليون مواطن مقيدين على 19 مليون بطاقة تموينية، يحصل الفرد الواحد على 50 جنيهاً كل شهر يحصل بها على سلع غذائية وغير غذائية.



