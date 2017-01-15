نهاية العام المالي تسيطر على البورصة بأداء عرضي مائل للهبوط

سيطر الأداء العرضي المائل للهبوط على مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2019 في ظل ظهور القوة البيعية من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات لإغلاق العام المالى.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "ايجى اكس 30" الذي يضم أكبر 30 شركة مدرجة - بنحو 0.96 % مسجلا 14,043.42 نقطة.

وهبط مؤشر "ايجى اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة 0.53 % مغلقا عند 602.35 نقطة.

وسجل المؤشر الأوسع نطاقا "ايجى اكس 100" تراجعا بنحو 0.64 % مغلقا عند 1,536.89نقطة.

أداء عرضي هابط

وقال مصطفى نور الدين خبير أسواق المال أن مؤشرات السوق تشهد أداء عرضي هابط في نهاية الأسبوع قبل الأخير من الربع الثانى من عام ٢٠١٩ ليهبط المؤشر الرئيسي أسفل منطقه الدعم ١٤١٠٠ نقطة وهو ما يعد أمر سلبي على المدى قصير الاجل.

وأضاف أن هناك قضايا لم تحسم بعد مثل ملف " جلوبال تليكوم" والضرائب، فضلا عن نقص السيولة المستمر، و موعد الاكتتابات.

وأشار نور الدين إلى أن الركود يدمر شركات الوساطة المالية التى تعيش أسوء المراحل منذ عده أشهر، فى انتظار اى قرارات بشأن أى منتجات جديده بأسعار مرضيه ترضي شريحة من المستثمرين وتنشط السوق.

المؤشرات تعكس اتجاهها

من جانبها، أوضحت عصمت ياسين أن المؤشرات الرئيسية عكست الحركة السعرية الإيجابية التى استمرت خلال السبع الجلسات المتتالية بعد عيد الفطر المبارك لتبدأ سيطرة القوة البيعية والمتوقع ظهورها بالنصف الأخير من شهر يونيو من صناديق استثمار ومؤسسات لإغلاق العام المالى الحالى.

واضافت ان ذلك أدى إلى تراجعات في ظل سيطرة القوة البيعية لحماية هامش ربح الجلسات القصيرة السابقة، ليؤكد بعض الاشارات الفنية السلبية والتى من المتوقع ان تدفع باستمرار التراجعات لاختبار مستويات دعم رئيسية، حيث أخفق المؤشر الرئيسى فى الثبات أعلى مستوى المقاومة الفرعى 14140 نقطة ، والذى يمثل مستوى حماية للأرباح، لحين عودة الاشارات الإيجابية والتى مازال السوق فى انتظارها، حيث من المتوقع مع بدء التعافي أن يعاود يحقق "الثلاثيني" مستهدفه عند 14800 نقطة حال ظهور أخبار إيجابية تدفع بالأسهم القيادية للثبات أعلى مستويات المقاومة الرئيسىة ، والبدء فى تكوين مراكز شرائية جديدة استعدادا للربع الثالث والذى من المتوقع ان يشهد حراك نشط.

ولفتت ياسين إلى أن حركة التداولات بأسهم المؤشر السبعينى شهدت بعض التعافى ليشهد المؤشر ثبات نسبى أعلى مستوى 600 نقطة، وحال استقراره أعلاها يعاود اختبار مستويات المقاومة الرئيسى عند 609 -620 نقطة ، على أن يكون الدعم عند 597 -588 نقطة والتى تفعل كمستوى حماية للارباح.

توقعات الأسبوع الجديد

وحول توقعات أداء السوق خلال الأسبوع المقبل، أوضحت عصمت ياسين أن المؤشر الرئيسى يسير في إتجاه عرضى مائل للهبوط ولديه مقاومة قصيرة المدى عند 14140 –ثم 14300 نقطة بالثبات أعلاها يعاود استهداف مستوى الـ 14470 نقطة، على ان يكون الدعم عند 14000 – ثم 13950 نقطة والتى من المتوقع ان تشهد ظهور قوة شرائية تجميعية خلال تلك المنطقة.

أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فأوضحت ياسين أن لديه مقاومة قصيرة المدى عند 607 – ثم 615 نقطة وبالثبات أعلاها يعاود التجربة على الـ 620 نقطة ، على ان يكون الدعم عند 597 – ثم 592 نقطة، لذلك ينصح باقتناص الفرص الشرائية قرب مستويات الدعم التى تلتف من أعلاها الأسهم بدعم من سيطرة للقوة الشرائية، مع التخفيف الشراء بالهامش ، والاحتفاظ بنسبة سيولة بالمحافظ الاستثمارية.