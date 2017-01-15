قطاع لنقل في 5 سنوات .. يونيو 2019

حققت مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة طفرة في قطاع النقل، حيث أنجزت العديد من المشروعات القومية في مختلف المحاور، سواء في الطرق والكباري، والنقل البري والسكة الحديد والمترو والنقل العام وأيضا النقل البحري والمواني المصرية المختلفة في الأسكندرية والبحر الأحمر ودمياط وغيرها .. ومع كل هذا الإنجاز يظل الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة ، من أبرز ما حققته الدولة المصرية خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2019.



قناة السويس الجديدة

جاء حفر قناة السويس الجديدة لتقليل زمن عبور السفن وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة، وإنشاء منطقة شرق بورسعيد المتكاملة والتي تشمل أرصفة جديدة بطول 5 كم بميناء شرق بورسعيد، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بمساحة 60كم2 والمنطقة اللوجستية بمساحة 24 كم2 ، إلى جانب الانتهاء من حفر أنفاق قناة السويس الجديدة ببورسعيد والإسماعيلية؛ للعمل على اختصار زمن العبور إلى شرق القناة ليصل إلى 20 دقيقة فقط.

قطاع الطرق والكباري

تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى الوقت الحالي، إنشاء ورفع كفاءة وازدواج طرق بإجمالى 8.5 ألف كم طرق، حيث تم انجاز 5907 المشروع القومي للطرق بتكلفة 75مليون جنيه وتطوير 2530 كيلو متر من شبكة الطرق الحالية، بتكلفة 14 مليار جنيه، كما تم إنشاء 245 كوبرى ونفقا، و6 محاور على النيل، بتكلفة 8.1 مليار جنيه.

فقد تم تنفيذ ما يقرب من 383 مشروعاً،في إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكباري لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية علاوة على خدمة المشروعات القومية (العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومدينة العلمين الجديدة)، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر شبكة الطرق السريعة لنحو 20 مليون راكب/يوم،

وللمساهمة في نقل حوالى 450 مليون طن سنوياً من البضائع، تم تنفيذ 314مشروعاً بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 85مليار جنيه، شملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بتكلفة 54مليار جنيه، وأعمال تطوير ورفع كفاءة، بالإضافة إلى تنفيذ 230 عمل صناعي (كباري سيارات ومشاة ـ أنفاق سيارات ومشاة) بتكلفة 9.1مليار جنيه.

ومن أبرز المشروعات في قطاع الطرق، إنشاء محور الضبعة بطول 315كم بالإضافة الى إنشاء 4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة، بتكلفة 6.5 مليار جنيه، وإنشاء طريق الجلالة ووصلاته بإجمالي أطوال 117 كم، والذي يربط بين وادي حجول والزعفرانة وكذا طريق بنى سويف بالزعفرانة الجديد، بتكلفة 4.5 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي (من طريق القاهرة/أسيوط الغربي وحتى طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوي) بطول 120 كم وتكلفة 2.8 مليار جنيه، وكذا إنشاء طريق شبرا / بنها الحر بطول 40 كم لتخفيف الكثافة المرورية على طريق القاهرة /الإسكندرية الزراعـي بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وإنشاء محور روض الفرج (المرحلة الثانية)عدا قطاع النيل الشرقي بتكلفة 5.8 مليار جنيه.

ومن المستهدف الوصول بالطرق التى يتم إنشاؤها وتطوير كفاءتها وازدواجها بحلول يونيو 2020 إلى نحو 10.8 ألف كم، وتنفيذ 38 كوبرى ونفقا، علاوة على إنشاء 4 محاور جديدة على النيل.

قطاع السكك الحديدية



وفيما يخص قطاع السكة الحديد سعت الحكومة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف التطوير الشامل للسكة الحديد، وذلك من أجل وقف خسائرها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.

حيث تم التعاقد على 1300عربة سكة حديد جديدة للركاب، و300عربة لنقل البضائع و250 عربة جرار جديدة.

كما تم اعادة تأهيل الجرارات التي تعمل بالاسطول الحالي مع الشركات العالمية المصنعة لها وكذلك تطوير وتحديث نظم الإشارات الكهربائية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتطوير المزلقانات والمحطات وتجديد القضبان وفقا لاستراتيجية مصر لتطوير البنية التحتية من اجل تطوير منظومة السكك الحديدية بالاضافة الى انشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة

حيث تم تجديد 452 كم سكك حديدية، وصيانة 97 محطة، وإضافة 212 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 450 عربة أخرى، وتطوير 775 مزلقانا، إلى جانب مشروعات جار تنفيذها لتطوير نُظم الإشارات لنحو 1089 كم.

وتواصل الدولة تنفيذ مشروعات تطوير مرفق السكك الحديدية، ومن المستهدف منذ ديسمبر 2018 وحتى 2020، تطوير 59 محطة سكك حديدية، ليكون اجمالى المحطات المطورة 156 محطة، إضافة إلى تطوير 775 مزلقان، ليصل الإجمالى الى نحو 1100 مزلقان، وتوريد 1590 عربة سكك حديد.

قطاع مترو الإنفاق

وحول قطاع مترو الإنفاق، فقد تم وضع خطة طموحة تستهدف استكمال الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع علاوة على تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني، كما تم البدء في تنفيذ خط القطار المكهرب (مدينة السلام -العاشر من رمضان-العاصمة الإدارية الجديدة-بلبيس)،بطول 56.6وعدد 11محطة، وجاري دراسات إعادة تأهيل ترام الرمل (فيكتوريا - المنشية).والتجهيز لبدء تنفيذ لاول مرة المونوريل سواء الخاص بالعاصمة الادارية او الخاص ب6اكتوبر وكذلك بدء التصميمات الخاصة بتحويل قطار ابوقير بالأسكندريه الى مترو كهربائي من خلال استشاري عالمي.

وشملت المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع مترو الأنفاق (5)مشروعات لتطوير وتحديث الخطين الأول والثاني لمترو أنفاق القاهرة بإجمالي تكلفة 3.9 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى توريد 24 قطارا مكيفا للخط الأول والثاني لمترو الأنفاق بتكلفة 338 مليون جنيه و302 مليون دولار، وكذا تطوير وتحديث (17) قطارا بمترو الأنفاق بتكلفة 335 مليون جنيه، وتوريد وتركيب كاميرات مراقبة بعدد (47) محطة و120 جهاز كشف معادن بتكلفة اجمالية 78مليون جنيه، وتوريد وتركيب 850 بوابة و100 ماكينة تذاكر بتكلفة 26 مليون جنيه.

النقل متعدد الوسائط



هناك تخطيط من خلال التنسيق بين وزارة النقل مع محافظتي القاهرة والقليوبية الى تسيير أتوبيسات " BRT" الكهربائية السريعة لنقل الركاب بطول الطريق الدائري وستكون مرتبطة مع الخط الثالث والقطار المكهرب في محطة عدلي منصور التي ستكون محطة تبادلية ضخمة ونموذج للنقل متعدد الوسائط على ان يتم عمل مواقف نموذجية تحت الطريق الدائري لوسائل النقل الاخرى

النقل البحري والموانيء

شهد قطاع النقل البحري اهتماما كبيرا من خلال انشاء عدد من المحطات المتعددة الاغراض وتطوير الارصفة وتعميق الغاطس بحيث لا يقل عن 18متر لاستقبال السفن العملاقة.

بالإضافة إلى اعداد المخطط الشامل للموانئ المصرية بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية والذي سيساهم في تطوير صناعة النقل البحري وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانئ والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحري باستراتيجية تتكامل مع الإستراتيجية العامة للدولة

وفى قطاع الموانئ، تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع، كما تم إنشاء أرصفة جديدة بميناء دمياط، وتم إنشاء محطة انتظار خارجية بميناء الغردقة، كما تم توريد قاطرات بحرية للعمل بالموانئ.

وشهد قطاع الموانئ تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة تقدر بحوالي 2.3 مليار جنيه، لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر التي تطل علي بحرين هما البحر المتوسط والبحر الأحمر بطول ألفي كيلو متر بالإضافة إلى قناة السويس كأهم شريان ملاحي عالمي يربط الشرق بالغرب، وقد تضمنت تلك المشروعات إضافة ميناءي قسطل وأرقين البري بتكلفة 169 مليون جنيه لزيادة معدل نقل الركاب إلى 167 ألف راكب/سنويا بزيادة 55%، ومعدل نقل السيارات إلى17.5 ألف سيارة/سنوياً بزيادة 13%، هذا بالإضافة إلى تطوير وتوسعة ميناء سفاجا، والمرحلتين الأولى والثانية من ميناء الغردقة، والمرحلة الأولى من ميناء السويس بإجمالي تكلفة 985 مليون جنيه، والمرحلتين الأولى والثانية من تطوير ميناء نويبع البحري بقيمة 267 مليون جنيه ليصل اجمالي مساحة موانئ البحر الأحمر 1370 ألف متر مسطح بزيادة 63% مما يسمح بنقل 3700 ألف راكب/سنوياً بزيادة 93% واستيعاب حركة سيارات وشاحنات بمعدل 930 ألف وحدة سنوياً بزيادة 240%.

كما بدأت وزارة النقل في تنفيذ مخطط لإنشاء 7موانئ جافة بالتجمعات الصناعية للتيسير علي الصادرات المصرية، وتربط هذه الموانيء بالموانيء البحرية شبكة من الطرق، بهدف تخفيف العبء علي الموانئ البحرية والإسراع في انهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الحاويات، ومنع تكدسها إلي جانب ما توفره من فرص عمل جديدة.

مصر وأفريقيا

تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع الدول الإفريقية في مجال النقل وخاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي،وهناك خطط للربط البري مع الدول الإفريقية مثل طريق مصر / تشاد ومحور اسكندرية كيب تاون وخطط للربط السككي عن طريق خط سكة حديد بين مصر والسودان مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي تم انهاء دراسات المرحلة الأولى له.



