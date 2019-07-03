بعد تخفيضها 3 مرات متى يجني الاقتصاد المصري ثمار خفض اسعار الفائدة؟

خفض البنك المركزي الفائدة 3 مرات متتالية حيث هبطت أسعار الفائدة 650 نقطة أساس من إجمالي 700 تم رفعها بعد تحرير سعر الصرف في 2016 .. فهل بدأ الاقتصاد المصري في جني ثمار خفض اسعار الفائدة؟.

قرر البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس إلى 12.25% و 13.25% و 12.75 على التوالي كما خفض سعر الخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 12.75%.

وذكر محمد جاب الله المحلل الاقتصادي أن أسعار الفائدة لابد أن تسير بالتوازي مع معدلات التضخم وبالتالي فإن أسعار الفائدة من المفترض أن تعود إلي معدلات ما قبل تحرير سعر الصرف أي حول 12 %، أو أقل نظرا لعودة معدلات التضخم إلى تلك المنطقة.

بحسب مذكرة بحثية "بلتون"، فان القرار جاء نتيجة انخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 3.1% في أكتوبر 2019 وتوقعت أن يواصل ارتفاع التضخم في فترة المقارنة وقوة الجنيه دعمهما لقراءات التضخم الجيدة خلال العام المالي 2019/2020، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي عند 9% (±3%) حتى نهاية عام 2020، باستثناء أي صدمات سعرية غير متوقعة.

واستبعدت "بلتون" تحريك أسعار الوقود المحلية في المراجعات الربع سنوية نظرا لانخفاض سعر خام برنت، الذي يستقر حاليا عند مستوى أقل من المحدد في الموازنة عند 67 دولار للبرميل فضلا عن ارتفاع قيمة الجنيه.

وتوقعت "بلتون" استقرار سعر الصرف في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار، مما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على مستهدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي.

وأكدت ان خفض أسعار الفائدة سيؤدي لتحسن مناخ الأعمال، خاصة على مستوى المستثمرين المحليين، متوقعة نمو معدلات الطلب الخاص مما يفتح المجال للإنفاق الرأسمالي.

وتوقعت "بلتون" تحسن تدريجي لمستويات الإنفاق الخاص، مما يدفع الضغوط التضخمية والضغوط على الجنيه إلى العام المالي 2020/2021 لحين انخفاض الفجوة بين الأجور والتضخم.

وأكدت أنه لا توجد ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال العام المالي 2019/2020 حيث لا يزال التعافي الاستثماري مقيدا وترى أن التحسن التدريجي في مستويات الإنفاق الخاص في مصر، والتعافي المعتدل في إقراض الإنفاق الرأسمالي، وتحسن مكانة صافي الميزان التجاري النفطي وتماسك تدفقات الدخل الثابت، فضلا عن نمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، ووضع إطار زمني ممكنا لإدارة الدين الخارجي مع انخفاض الدين الخارجي قصير الأجل لمصر نسبة إلى إجمالي الديون الخارجية الدين، جميعها تدعم مستقبل الاقتصاد.

وتوقعت "بلتون" أن يحافظ الاستثمار في سندات الخزانة المصرية على جاذبيته، بدعم من قوة الجنيه وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية نظراً لتباطؤ معدلات التضخم.

وأشارت إلى أنه بين الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5% كما وقعت مصر اتفاقية مع بنك "يوروكلير" في أكتوبر 2019، أكبر مؤسسات تسوية معاملات الأوراق المالية في أوروبا، لربط إصدارات أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية ببنك "يورو كلير" في بروكسل، وذلك لجعل أدوات الدين المصرية "قابلة للتسوية على آلية يورو كلير" في الربع الأول من 2020.

تسمح هذه الاتفاقية للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة بالإضافة إلى جذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب كما أن الجهود الحكومية للانضمام لمؤشر "جي بي مورجان" للأسواق الناشئة - مؤشر سندات السوق - سيوفر دعما آخر للتدفقات إلى السوق المصري، وتحسين السيولة النقدية، وبالتالي فإن جاذبية الأوراق المالية المصرية عند الانضمام للمؤشر تساعد في جذب التدفقات النقدية السلبية.

أسعار الفائدة المرتفعة كانت ضمن إجراءات استثنائية اتخذها البنك المركزي والحكومة للتحوط في مواجهة الضغوط التضخمية التي تبعت قرار تحرير سعر الصرف والتي ألغيت تباعا مع انحسار الموجة التضخمية ومنها إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي وفتح الباب للتحويلات الأجانب وغيرها.

وخفض أسعار الفائدة قد يمثل ضغوطا على عوائد مدخرات الأفراد إلا أنه يحمل في طياته تشجيعا لحركة الاستثمار عامة حيث تشجع أسعار الفائدة المنخفضة مزيدا من المستثمرين على اتخاذ قرار الاستثمار وتوفر الاستثمارت مزيدا من السلع والخدمات الأقل سعرا، نظرا لتراجع كلفة الاستثمار مما يكبح جماح التضخم، كما توفر مزيدا من فرص العمل في مختلف المجالات وتسمح بوجود فائض للتصدير.