البورصة تتعافى بعد عطلة عيد الفطر.. وتفاؤل بحركة المؤسسات

سجلت البورصة المصرية تعافيا نسبيا خلال تداولات الأسبوع الثاني من يونيو 2019 والذي أعقب عطلة عيد الفطر المبارك، وسط تفاؤل بحركة المؤسسات وصناديق الاستثمار خلال الفترة القادمة.







وبحسب تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، أغلق مؤشر البورصة الرئيسي "ايجى اكس 30" الذي يضم أكبر 30 شركة مدرجة - عند 14180.53 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 2.85%.بينما سجل مؤشر "ايجى اكس 70" الذي يغلب على تكوينه الأسهم المتوسطة والصغيرة 1.38 % صعودا مغلقا

عند 605.57 نقطة.





وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 2.8% مغلقا عند 17493.62 نقطة، بينما سجل المؤشر الأوسع نطاقا "ايجى اكس 100" إرتفاعا بنحو 1.67 % مغلقا عند 1.546.83 نقطة.





وسجلت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة داخل المقصورة 759.8 مليار جنيه بصعود 1.97% مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق.





وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 5.5 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 721 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 0.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 107 ملايين ورقة منفذة على 19 ألف عملية خلال الاسبوع السابق.





وقالت الدكتورة هدى المنشاوي رئيس مجلس ادارة إحدى شركات تداول الأوراق المالية أن السوق أغلقت علي هبوط متوقع مرتكزة أعلي المستوي ال 14150 نقطة بدعم من الدفع الشرائي المؤسسي.





"مازلنا في نطاق القناة العرضية الحالية في المنطقة السعرية مابين 13300 و15300 نقطة وهي القمة السابقة .. وبدأ ظهور المشتري عندما اقتربنا من المستوي13350 وظهرت بداية ضخ الأموال الذكية من جديد وتم تكوين بعض المراكز الشرائية الجديدة وانتعش الطلب وعززه وأعطي دفعة قوية

للصعود بالأسهم"، بحسب المنشاوي.

وذكرت أن السوق بدأت في تكوين اتجاه صاعد وليد بعد تكوين قاع أعلي من قاع وذلك علي المدي القصير وصاعد علي المدي المتوسط وطويل الأجل وبالتالي تم ترحيل منطقة الأمان الآن إلي أعلي المستوي 13900 نقطة من جديد وهو المفترض أن يكون مستوي ظهور المشتري المستثمر والأموال

الراسخة وهبوط معدل الأموال الساخنة .





"تتجه السوق الى اعادة اختبار المستوي مابين 14100 - 14000 نقطة ثم الانطلاق منه مجددا للمستهدف الأعلي الأسبوع القادم عند 14500 نقطة والذي قد يظهر منها البياع المضارب الحالي من جديد قصير الأجل"، وفقا للمنشاوي.





وأوضحت عصمت ياسين محلل أسواق المال أن المؤشرات الرئيسية اتجهت للتعافي بالتزامن مع حراك نشط للأسواق العالمية حيث شهدت عدة أخبار أثرت بشكل كبير على الأداء خلال الأسبوع.





"أهم الاخبار التي أثرت على السوق إعادة التداول على سهم " جلوبال تيلكوم"، والذى أعطى الزخم المطلوب لأحجام السيولة مع أنباء عنإمكانية التوصل للاتفاق مع المالية بشأن الضرائب ثم الإعلان عن احتمالية طرح جزء من شركة "مصر الجديدة القابضة" للتداول في سبتمبر القادم، وكذلك أنباء عن زيادة رأس مال بعض الشركات عن طريق أسهم مجانية"، وفقا لياسين.





وأضافت انه على صعيد الاقتصاد الكلي ارتفع معدل التضخم الشهري الى 14.1% مع توقعات بارتفاع آخر كما تراجع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 7.8% على أساس سنوي بالربع الأول من 2019 ، كما هبطت الواردات بنسبة 5.5% إلى 17.96 مليار دولار خلال الربع الأول من العام.





"دفعت تلك الأنباء إلى حراك نشط وسط حالة من التفاؤل بإمكانية عودة الأداء الإيجابي خاصة من المؤسسات وصناديق الاستثمار بعد جلستين متتاليتين من الارتفاع استطاع المؤشر الرئيسي خلالهما التجربة على الـ14000 نقطة الثبات أعلاها لنشهد بعض عمليات جنى الأرباح بشكل منفرد لمعظم الأسهم لحماية هامش ربح بعض المتاجرات"، وفقا لياسين.





وبالنسبة للمؤشر السبعيني - تستكمل ياسين - استطاع تجاوز مستوى 606 نقاط خلال الأسبوع مع دوران للسيولة بالأسهم المضاربية التى تشهد اهتمام من المستثمر العربي والمحلي بدعم من أخبار مالية إيجابية على الأسهم.





واستحوذت الأسهم على 68.87 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 31.13 % خلال الأسبوع.





وسجلت تعاملات المصريين نسبة 63.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.2% والعرب على 6.6% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.





وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 80.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 2.0 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.





و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 66.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 23.9% و سجل العرب 9.2 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.656.7 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 92.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.