في أغسطس.. البورصة تتحرر من القيود وتسترد المكاسب

عادت المكاسب تزين شاشات البورصة المصرية خلال شهر أغسطس، عقب إنهاء قضايا عالقة طالما أعاقت السوق من الارتفاع، فضلا عن ظهور مؤشرات إقتصادية جيدة دعمت من صعود المؤشرات وزيادة أحجام السيولة.

وعلى صعيد المؤشرات القياسية في السوق صعد مؤشر "إيجى اكس 30 "10.77 % مسجلا 14835.3 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس70 " بنسبة 6.35% مسجلا 553.3 نقطة.

وكسب مؤشر "إيجى اكس 100 " 8.02% ليصل إلى 1455 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في السوق نحو 55.1 مليار جنيه مسجلا مستوى 770.2 مليار جنيه مقابل 715.1 مليار جنيه.

ملفات دعمت السوق

وقالت عصمت ياسين المدير التنفيذي لـ "قطاع تدريب المجلس الاقتصادي –المجموعة الاقتصادية إن القوة الشرائية سيطرت على قياديات مؤشري السوق الرئيسيين، ودفعت المؤشر الرئيسى للتجربة على مستوى المقاومة 14800 نقطة والإغلاق أعلاه الخميس لأول مرة خلال الشهر نظرا لتحسن الأخبار الاقتصادية المحلية والأجنبية، حيث شهد شهر اغسطس إغلاق العديد من الملفات التى كانت تعيق حركة الاستثمار ودفعت بعزوف دخول سيولة.

وعددت ياسين الأخبار الإيجابية، فعلى الصعيد المحلي، إتمام صفقة "جلوبال تيلكوم" ، ونجاح طرح "فوري"، وانخفاض معدلات الفائدة عقب انخفاض معدلات التضخم فضلا عن تحسن نسبي فى قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى تحسن لقراءة الأداء التى تؤكد عودة شهية المستثمرين لبناء مراكز شرائية جديدة.

واتفق معها في الرأي محد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال في إحدى شركات السمسرة، قائلا إن المؤشر الرئيسي سجل أدنى مستوى له في بداية الشهر وهو 13390 نقطة في المقابل كان الأعلى بجلسة نهاية الأسبوع وهو 14800 نقطة، مرجعا ذلك إلى ذات الأسباب السابقة

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في أخر اجتماعاتها خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس لتصل إلى 14.25 % و15.25% و14.75 % على الترتيب.

كما طرحت شركة "فوري" 36 % من أسهمها للاكتتاب في البورصة المصرية على شريحتين الأولى طرح خاص بنسبة 31 %، والثانية طرح عام بنسبة 5 %، بسعر 6.46 جنيه للسهم، وتم تغطية الطرح نحو 30.3 مرة.

كما أعلنت البورصة تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة "فيون هولدينجز بى فى" على أسهم " جلوبال" بقيمة 9.72 مليار جنيه، من خلال 1.9 مليار سهم.

إتجاه صاعد يلوح بالأفق

وأشار جاب الله إلى أن المؤشر الرئيسي اخترق المقاومة الأولى وهي مستوى 14800 نقطة وبتأكيدها خلال جلسه الأحد يصبح المستهدف 15350 نقطة- مع اعتبار مستوى 15000 هو مقاومة نفسية- وإذا تم اختراقه يعتبر تحول في إتجاه السوق فى الأجل المتوسط من عرضي إلى صاعد.

وأضاف أن السوق حاليا في إتجاه صاعد قصير وطويل و الأجل وعرضي في الأجل المتوسط ، وسيتحول الأخير إلى صاعد حال اختراق مقاومة 15350 نقطة.

من جانبها، أوضحت ياسين أنه من المتوقع مع استمرار وتيرة أحجام التداولات أن تعاود المؤشرات الرئيسية حراكها النشط لتستهدف مستويات المقاومة الاعلى، مع استمرار المضاربات على الأسهم ذات الأخبار المالية الإيجابية،

فبثبات المؤشر الثلاثيني أعلى 14800 نقطة يستهدف مستوى ما بين ( 14950 – ثم 15000 نقطة) وصولا إلى 15200 نقطة ، على أن يكون الدعم عند 14760 – ثم 14630 نقطة ، ويكون مستوى الـدعم الرئيسي عند 14550 نقطة.

وأضافت أن المؤشر السبعيني لديه مقاومة قصيرة المدى عند 580- ثم 595 نقطة، على أن يكون الدعم عند 550 -544 نقطة، لذا يجب الاستفادة من الصعود بالحفاظ على الأسهم التى تحركت في إتجاه صاعد مع إعادة بناء مراكز شرائية خلال الارتدادت لأسفل والتحفظ التام على استخدام آلية الشراء بالهامش.