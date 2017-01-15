غانا تخطف عرش إنتاج الذهب من جنوب أفريقيا

فقدت جنوب أفريقيا زعامة القارة في صناعة الذهب لصالح غانا، فالبلد التي قادت إنتاج الذهب العالمي لعصور واستخرجت نحو نصف السبائك حتى اليوم، أصبحت الآن ثاني أكبر منتج للذهب في القارة السمراء.







يأتي ذلك في ظل تقلص الاستخراج حيث يواجه المشغلين ارتفاع التكاليف، بالاضافة إلى التحديات الجيولوجية في حفر أعمق المناجم.





وفي هذه الأثناء، تستفيد غانا - التي تعود صناعة تعدين الذهب فيها إلى القرن التاسع عشر- من التكاليف المنخفضة للتعدين، والسياسات الودية، ومشروعات التنمية الجديدة.





"التاج الذهبي"





وفي ظل الأوضاع المتغيرة، حولت كبرى مصانع جنوب افريقيا " مثل انجلو جولد اشانتي المحدودة، وجولد فيلد المحدودة" اتجاهها صوب بلدان اخرى مثل غانا وغيرها، حيث الودائع ارخص، والتعدين أيسر.









أما الشركة الأكبر لصناعة تعدين الذهب في أفريقيا "سيبياني جولد المحدودة" فقد ألغت آلاف الوظائف، وحولت جزء من عملها إلى "البلاتين" في ظل مكافحتها لاحتواء التكاليف.

وبالرغم من الصعوبات التي تواجه صناعة تعدين الذهب في جنوب افريقيا، إلا انها مازالت تحظى بالمرتبة الثانية لأكبر احتياطي من المعدن في العالم، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.









حصة الذهب





قفز إنتاج الذهب في غانا 12 % في عام 2018 ، وفقا للبيانات غرفة المناجم في غانا، ويحظى صغار الصناع بالنسبة الاكبر من الانتاج، ولكن ذلك لا يمنع أن البلد تستضيف بعض أكبر شركات مناجم الذهب في العالم، من بينها المنتج رقم 1 "نيومونت جولد كورب كوربوريشن".







وسيزيد إنتاج دولة غرب افريقيا عندما تبدأ "انجلو جولد اشانتي" العمل في "أوبواسي" والذي كان يدار بشكل غير قانوني في السابق، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في وقت لاحق هذا العام.









ومن المتوقع أن يبلع متوسط انتاح "أبواسي" ما بين 350 الف و450 ألف اوقية خلال العشر سنوات القادمة.





وقال المدير التنفيذي لشركة "انجلو جولد" المحدودة كيلفين داشنيسكي أن "أبواسي" يعد محركا للنمو لشركته، وسوف تستثمر شركته نحو 500 مليون دولار لإعادة إحياء المنجم.













وقامت غانا - التي تعد بيئة جيدة للعمل- بخفض ضرائب الشركات في عام 2016 و2017 ، كما أعطت الحكومة حصة قدرها 10 % لشركات التعدين مما يوفر مستوى الأمان الاستثمارات.





وبالعودة إلى جنوب أفريقيا، فيرى وزير الموارد المعدنية والطاقة أن ندرة الاستكشافات والاستثمارات تعني أن القطاع الذي كان يوما يقود اقتصاد أفريقا سيواصل التراجع.





وأضاف الوزير أن الذهب قطاع قديم وبالطبيعة سيتقلص، وأنه على مستثمري التعدين أن يتحولوا لقطاعات اخرى غير الذهب للحصول على عوائد أفضل.



