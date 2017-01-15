مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .. 41عاما

في حدث ثقافي وفني هو الأهم والأقدم .. تنطلق غدا الأربعاء فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته 41



تستمر الدورة الجديدة للمهرجان السينمائي الدولي بالقاهرة عشرة أيام من 2- - 29 نوفمبر، وتحمل اسم المدير الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا قبل عدة أشهر، بالإضافة لمنح اسمه على جائزة الجمهور والتي تم إضافتها بالعام الماضي.

الافتتاح والتكريمات

كما هو معتاد تستضيف دار الأوبرا المصرية حفل الافتتاح، الذي يشهد هذا العام تكريم 3 سينمائيين، هم المخرج والكاتب الإنجليزي تيري جيليام، المخرج المصري شريف عرفة، اللذان يمنحان جائزة فاتن حمامة التقديرية، كما تمنح جائزة فاتن حمامة للتميز للفنانة منة شلبي.

واحتفاء بالراحل يوسف شريف رزق الله ، يقدم المهرجان فيلمين عن مسيرته الأول مدته ثلاثة دقائق يعرض بحفل الافتتاح أما الثاني مدته ثلاثون دقيقة ويعرض ضمن فعاليات المهرجان ، وفي لفتة طيبة من المهرجان تم إصدار الكارنيه الخاص بالراحل بصفته حاملًا لصفة المدير الفني للمهرجان. 4 -

وكشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار فيلم "الأيرلندي The Irishman" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، ليكون فيلم الافتتاح .

الفيلم من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار.

الأفلام

يشارك بالدورة الحالية 153 فيلما، منها 35 فيلما في عرضها العالمي الأول، و84 فيلم في عروضها الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتشارك 4 أفلام عربية في المسابقة الرسمية للمهرجان بينهما فيلم مصري "أحكيلي" المنتجة ماريان خوري، بينما يشارك فيلم مصري بعنوان "نوم الديك في الحبل" بمسابقة "آفاق السينما العربية" وللمرة الأولى يشارك فيلم عربي في مسابقة "أسبوع النقاد" وهو" قبل ما يفوت الفوت"، وتشارك خمسة أفلام مصري وأربعة عربي في مسابقة "سينما الغد"، و 40 - 20 فيلمًا حاصلًا على جوائز من مهرجانات دولية مختلفة تشارك في القسم الرسمي خارج المسابقة، والعروض الخاصة.



ومن بين أفلام المهرجان 20 فيلما من 15 دولة تعرض فى برنامج "الواقع الافتراضى Virtual Reality"، من بينها "مسافر" من أستراليا، إخراج إيزوبيل نوليس، وفان ساور واين، وفيلم "وجود واع" من ألمانيا إخراج مارك زيمرمان، وفيلم "الشيء الحقيقي" من فرنسا إخراج بينوا فيلسى، وماتياس شيليبورج مخرج مساعد، وفيلم "شاونج - فى الصور" من الصين، إخراج شينج شاو، وفيلم "طائر مُغرد" من الدنمارك، والمملكة المتحدة، إخراج لوسى جرين ويل، والرسم والتحريك لميشيل وأورى كرانوت، وفيلم "أيام الصفر" من الولايات المتحدة الأمريكية، إخراج ياسمين العياط.

المكسيك ضيف شرف

واختارت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، السينما المكسيكية لتكون ضيف شرف الدورة 41، على أن يشمل برنامج التكريم عرض 8 أفلام، وتكريمين، بالإضافة إلى إقامة عدد من الندوات والمحاضرات التي تُلقي الضوء على صناعة السينما المكسيكية.

لجان التحكيم والجوائز

يضم المهرجان عدة مسابقات ولكل منها لجنة تحكيم كالتالي:

المسابقة الدولية

يتنافس فيها 15,0فيلما على جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم، من بينها فيلم مصري واحد هو الوثائقي "احكيلى" للمخرجة ماريان خورى، كما تشهد المسابقة مشاركات عربية، منها الفيلم اللبناني "جدار الصوت" للمخرج أحمد غصين، في تجربته الروائية الطويلة الأولى، وتشارك المخرجة الفلسطينية نجوى نجار بـ"بين الجنة والأرض".

كما يشارك الفلبيني بريلانتى ميندوزا الحاصل على جائزة أفضل مخرج من مهرجان كان السينمائي، بفيلم "Mindanao"، ومن الصين يعرض فيلم "The Fourth Wall" إخراج تشانج تشونج، بو تشانج، بالإضافة إلى فيلم "Wet Season" إخراج أنتونى تشين، إنتاج مشترك بين سنغافورة وتايوان، ومن مملكة بوتان يعرض فيلم "Loana" إخراج باو تشوينينج دورجى.

ويترأس لجنة التحكيم للمسابقة: المخرج وكاتب السيناريو الأمريكي ستيفين جاجان

مسابقة آفاق السينما العربية

تشهد مشاركة 12 فيلماً، من بينها فيلم مصري واحد بعنوان "نوم الديك في الحبل" للمخرج سيف عبد الله، وهو عمل وثائقي يتطرق إلى قضية اللجوء، واللاجئين في العالم الذين يبحثون عن الانتماء والشعور بالهوية ويكافحون للعيش والتمسك بالأمل، وهو العرض الأول للفيلم.

كما يشارك فيلم "أوفسايد الخرطوم" للمخرجة السودانية مروة زين، "ع البار" للمخرج التونسي سامى التليلى، "بيروت المحطة الأخيرة" للمخرج اللبناني إيلي كمال، "بيك نعيش" للمخرج التونسي مهند برصاوى، الذى يفتتح فعاليات المسابقة، وذلك بعد مشاركته في مسابقة "آفاق" بالدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، ويشارك المخرج جود سعيد بأحدث أفلامه "نجمة الصبح"، بالإضافة إلى فيلم "سيدة البحر" للمخرجة السعودية شهد أمين، و فيلم "شارع حيفا" للمخرج مهند حيال.

ويترأس لجنة التحكيم الناقد الكندي بيرس هاندلنج - المدير والرئيس التنفيذي السابق لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي خلال الفترة من عام 1994 وحتى عام 2018

مسابقة أسبوع النقاد الدولي

وتضم مسابقة أسبوع النقاد الدولي 7 أفلام بدون وجود فيلم مصري، من بينها عملان عربيان "أبو ليلى" إخراج الجزائري أمين سيدي بومدين، و"قبل ما يفوت الفوت" إخراج التونسي مجدي لخضرا، وتترأس لحنة التحكيم الأيراندية جيسيكا كيانج - ناقدة سينمائية بمجلة فارايتي، وتقوم بتغطية المهرجانات السينمائية الأوروبية والآسيوية الرئيسية.

أفضل فيلم عربي

تبلغ قيمة الجائزة 15 ألف دولار، تمنح لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث، وترأس لحنة التحكيم الفنانة شيرين رضا

مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة

يشارك في لجنة تحكيمها الفنانة المصرية حنان مطاوع وخبيرة ترويج الأفلام ناتالى ميروب من هولندا، ويترأسهل المنتج والموزع البرتغالي نونو رودريجز - شارك في تأسيس مهرجان فيلا دو كوندي للأفلام القصيرة في البرتغال، وشغل منصب مديره الفني.

وتحظى الأفلام المصرية بتمثيل جيد في تلك المسابقة، حيث تتواجد بـ 4 أفلام، الفيلم الروائي "أمينالمنتج والموزع البرتغالي نونو رودريجز - شارك في تأسيس مهرجان فيلا دو كوندي للأفلام القصيرة في البرتغال، وشغل منصب مديره الفني

" للمخرج أحمد أبو الفضل، وفيلم الرسوم المتحركة "بحر من الرمال" للمخرجة نسمة رشدي، والفيلم التسجيلي القصير "البحث عن غزالة" إخراج بسام مرتضى، بالإضافة إلى الروائي القصير "فخ" للمخرجة ندى رياض، كما يشارك في المسابقة الفيلم الفلسطيني "أمبيانس" إخراج وسام الجعفري.



يستضيف مهرجان القاهرة "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية" التي تكون من لجنة يشارك بها 42 ناقد عربي من 13 دولة عربية مع مركز السينما العربية، وذلك لتفعيل دور التفاعل الثقافي والسينمائي داخل العالم العربي.

"بانوراما السينما المصرية"

وينظم المهرجان فعالية بعنوان "بانوراما السينما المصرية" يلقى فيها الضوء على أبرز الأفلام التي تم إنتاجها خلال العام، وتضم 8 أفلام، هي الوثائقي "وراء المحيط" إخراج ماركو أورسينى، "الفيل الأزرق 2" إخراج مروان حامد، "الممر" لشريف عرفة، "الضيف" إخراج هادى الباجورى، فيلم التحريك "الفارس والأميرة" إخراج بشير الديك، "الشغلة" إخراج رامز يوسف، "ولاد رزق2" إخراج طارق العريان، و"لما بنتولد" إخراج تامر عزت.

وتقام العروض في 8 قاعات، المسرح الكبير، الصغير في دار الأوبرا، قاعتي مسرح وسينما الهناجر، مركز الإبداع، وقاعتي عرض سينما كريم في وسط البلد، بالإضافة إلى سينما الزمالك.

وخلال الفترة من 21 الى 26 من شهر نوفمبر يقيم المهرجان النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، بالإضافة إلى حضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار.

تذكرتك أون لاين

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى طرح تذاكر الدورة 41 للمهرجان، التى ستنطلق 20 وحتى 29 نوفمبر 2019، "أون لاين" للجماهير من خلال موقع تذكرتى.

وستكون التذاكر متاحة أيضًا بدار الأوبرا بداية من 19 نوفمبر، وفى سينماتى "الزمالك وكريم" بداية من 21 نوفمبر

و للمرة الأولى يقام بروتوكول تعاون بين المهرجان وجامعة القاهرة بشأن حضور الطلبة لفعاليات المهرجان حيث سيتم عمل تذاكر مخفضة بنسبة خمسين بالمئة لهم بالإضافة لوجود كشك للحجز في حرم الجامعة.

- للعام الثاني على التوالي يطرح أبليكشن خاص عبر أجهزة الآندرويد والآيفون يحمل جميع تفاصيل عروض أفلام المهرجان

نبذة تاريخية عن المهرجان

بدأ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعالياته بعد حرب أكتوبر بثلاث سنوات، وبالتحديد في 16 أغسطس 1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسة كمال الملاخ، الذي نجح في إدارة هذا المهرجان لمدة سبع سنوات حتى عام 1983، ثم شكلت لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ضمت أعضاء الجمعية واتحاد نقابات الفنانين للإشراف على المهرجان عام 1985، الذي تولى مسؤوليته الأديب والعملاق سعد الدين وهبة، حيث احتل مهرجان القاهرة خلال هذه الفترة مكانة عالمية.

يعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أهم المحافل الفنية التي تنظمها وزارة الثقافة كل عام، وتستقطب نجوم الفن من مختلف دول العالم، وليس مصر أو الوطن العربي فقط.

وأورد تقرير الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين عام 1990 أهم ثلاثة مهرجانات للعواصم، فجاء مهرجان القاهرة السينمائي في المركز الثاني بعد مهرجان لندن السينمائي، بينما جاء مهرجان ستوكهولم في المركز الثالث.

قام المهرجان الدولي بتكريم العديد من النجوم العالمين، ومن بينهم مارشيلو ماستروياني، كاترين دينوف، جون مالكوفيتش، نيكولاس كيج، مورغان فريمان، باد سبنسر، جينا لولوبريجيدا، أورنيلا موتي، صوفيا لورين، صامويل جاكسون، كلوديا كاردينال، فيكتوريا ابريل، اليزابيث تايلور، شاشي كابور، آلان ديلون، غريتا سكاكي، بيتر أوتول، كريستوفر لي، إيرين باباس، عمر الشريف وآخرين.



