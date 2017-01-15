تعرف على إبداعات الفائزين في مسابقة " القاهرة تبتكر"

ابداعات علمية وتكنولوجية جديدة تخدم المجتمع كشفت عنها منافسات الموسم الثاني لبرنامج المسابقات التليفزيوني "القاهرة تبتكر" الذى نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على مدار 15 حلقة علي شبكة قنوات النهار المتخصصة لمنح اصحاب الافكار المبتكرة فرصة كبرى لعرض ابتكاراتهم أمام لجنة تحكيم من الأساتذة والعلماء والخبراء في مجال ريادة الأعمال والصناعة والمستثمرين لاختيار أفضل العناصر وتصعيدها إلى النهائيات.

اعلان النتيجة





وقد أعلنت وزارة التعليم لعالي والبحث العلمي النتيجة الحاسمة فى ختام حلقات البرنامج بقاعة المنارة بمركز المؤتمرات الدولية حيث فاز بلقب "مبتكر مصر الأول" هذا العام في الحلقة النهائية بناءً علي رأي لجنة التحكيم وتصويت الجمهور الدكتور مصطفي حسين، أخصائي كيميائي في مركز بحوث الصحراء بجائزة مالية قدرها 300 ألف جنيه بعد منافسة قوية بين 6 مبتكرين للحصول علي اللقب، وقد حصل أبانوب ميخائيل علي المركز الثاني بجائزة قدرها ٢٠٠ ألف جنيه .

وفاز بالمركز الثالث وجائزة قدرها ١٥٠ ألف جنيه إسماعيل محمد، والمركز الرابع وجائزة قدرها ١٠٠ ألف جنيه حصل عليها محمد خيري، وحصل على المركز الخامس وقيمته ٧٠ ألف جنيه حسن فتحي، وحصلت شيرين فيليب على المركز السادس و٥٠ ألف جنيه.

كما قدمت أكاديمية البحث العلمي جوائز مالية للمبتكرين الذين تأهلوا للمرحلة ما قبل النهائية وقيمة كل جائزة 150 ألف جنيه ليتجاوز بذلك إجمالي الجوائز المليون جنيه لـ 11 مبتكرا.

١٠٠٠متقدم للمسابقة

وقد تقدم للمشاركة في برنامج "القاهرة تبتكر" هذا العام أكثر من 1000 مبتكر وتم تصفيتهم إلي 219 من المبتكرين طبقاً للشروط لاختيار أفضل العناصر ثم تم اختيار 179 متسابقا وتم التصوير معهم بالفعل، ليحظوا برعاية الأكاديمية سواء كانت نماذج أولية أو منتجات تم تنفيذها على ارض الواقع في مرحلة الإعداد الأولى أو مرحلة متقدمة من التصنيع، ويأتي ذلك في إطار ترفيهي وتثقيفي وتعليمي لمزج العلم بالمسابقات وتبسيط العلوم من خلال قالب تنافسي من خلال برنامج "القاهرة تبتكر".

ابتكارات متنوعة

وتنوعت الابتكارات التي وقفت علي مسرح برنامج "القاهرة تبتكر" هذا العام مابين أفكار مبتكرة في مجال المياه والطاقة وصناعة الدواء والزراعة وغيرها حيث قدم الدكتور مصطفي حسين، اخصائي كيميائي في مركز بحوث الصحراء والحاصل علي لقب "مبتكر مصر الأول" ابتكاره "تصميم وتنفيذ محطة تحلية تعمل بالتناضح العكسي متنقلة تستخدم لتحلية المياه الجوفية ومياه البحر وتعمل بالطاقة الشمسية" وتم تصميم محطة التناضح العكسي لإنتاج ما يصل إلى ٢١ م ٣ / يوم من مياه الشرب.

محطة مياه متنقلة وآمنة

ومن مميزات هذه المحطة أنها متنقلة وتوفر مصدر مياه شرب آمن ومستقر للعديد من المناطق المعزولة في شلاتين وقد تم استخدام هذه المياه في الشرب والزراعة، وقام فريق البحث بتنفيذ 15 مهمة لتنفيذ هذا المشروع.

تكنولوجيا جديدة لاستخلاص المواد الفعالة من النباتات

أما ابانوب جمال فايق فاز بالمركز الثاني عن ابتكاره"تكنولوجيا جديدة لاستخلاص المواد الفعالة من النباتات في خطوة واحدة" وتعتمد فكرة الجهاز علي الجمع بين وظائف الأربعة أجهزة المستخدمة في استخلاص مواد النباتات الفعالة بالإضافة إلي تحديثات لتسريع عملية الاستخلاص، ويتم ذلك في خطوة واحدة تستغرق 12 ساعة بدلا من الطريقة التقليدية التي تعتمد علي ٤ أجهزة في عملية تستغرق أسبوعا.

منتجات دوائية حيوية

والفائز بالمركز الثالث هو إسماعيل محمد رفقي، الباحث بقسم التكنولوجيا الحيوية بمعهد تيادوربلهارس عن ابتكاره" لتعزيز الصناعات الدوائية باستخدام الهندسة الوراثية وإنتاج أدوية وهرمونات علاجية" تستخدم لإدخال الجينات المرادة وتصميم المنتج الدوائي ويتيح الابتكار دعم العديد من الصناعات الدوائية وفقا لبراءة اختراع مصرية وتقديم منتجات دوائية حيوية مثل هرمون النمو والأنسولين لمرضي السكر وغيرها.

"أغلفة تعبئة ذكية"

وحصل علي المركز الرابع الدكتور محمد خيري عبد الحافظ، مدرس الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة بنها عن ابتكاره "أغلفة تعبئة ذكية" وما يميز الابتكار بالإضافة إلي الكفاءة العالية في الكشف عن الأغذية الفاسدة، هو سهولة إنتاجه وانخفاض تكلفته، خاصة أنه لا يزيد علي جنيه مصري.

ماكينة تطهير المصارف الصغيرة

ويأتي في المركز الخامس حسن الدخاخني الحاصل علي براءة اختراع عن ابتكاره ماكينة تطهير المصارف الصغيرة من الرواسب والطمي يقوم بتطهير المصرف المائه متر في 4 دقائق بدلا من 12 ساعة كما انه يتم تصنيع الآلة بالكامل محليا وان الآلة توفر الوقت والجهد والمال ويمكن الاستفادة منها في زيادة خصوبة الأرض الزراعية.

تحسين جودة الشعير

أما المركز السادس والاخير.. فحصلت عليه الباحثة شيرين فيليب عن ابتكارها "معاملات آمنة بيئيا لمقاومة مرض التبقع الشبكي في الشعير" ويهدف الابتكار لتحسين جوده الشعير التكنولوجية ، حيث يعد الشعير من المحاصيل الزراعية الهامة وله أهمية غذائية واقتصادية.

وينتظر الفائزون بخلاف الجوائز المالية تبني الأكاديمية الابتكارات القائمة على أساس علمي سليم و لها جدوى اقتصادية حتى تصل إلى منتج من خلال عدة آليات مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال 101 وغيرها.



