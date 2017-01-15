يوم الاحتفال بالشخصية الكارتونية "جارفيلد"

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إنه ذكي ، إنه وقح ، إنه صريح ، إنه بذيء، انه كسول... صفات كلها اطلقت علي القط الاصفر ذو الخطوط المتعرجة جارفيلد ، تلك الشخصية الكرتونية المحببة التي اطلقها رسام الكرتون الشهير جيمس ديفيس
وفي التاسع عشر من يونيو يحتفل محبي هذا القط في الولايات المتحدة الامريكية بيومه الوطني.
نعم انه اليوم الوطني للقط جارفيلد وفيه يمكنك ان تبتكر اي من الاطباق الشهيرة المحببة اليه من اللازانيا او حتي الاكتفاء بالكسل والتهام كيس من الدوريتس وشرب القهوة اللذيذة.
ولكن متي تقررالاحتفال بهذا اليوم ولماذا ؟ لتعرف القصة تابع قراءة السطور القادمة ..
من هو جارفيلد ؟
ان كنت من جيل الثمانينات فانت بالتاكيد التقيت بمشهد علي الاقل لهذا القط الكسول.
ابتكر جيمس ديفيس الشخصية الخيالية للقط الاصفر عام ١٩٧٨ واطلق عليه اسم جارفيلد تيمنا بجده ، وحاول جيمس عرض قصته في اكثر من مكان الا ان معظم الصحف الامريكية في شيكاجو ونيويورك رفضت عرضها الا انها في النهاية ظهرت في ١٩ يونيو في ٤١ صحيفة.
وضمت المشاهد لقطات للشخصيات الكرتونية المصاحبة للقط وهم مالكه جون وصديقة الكلب اودي ، لتنطلق بعدها تلك الشخصية وتصبح من اكثر الشخصيات الكرتونية شهرة.
وفي عام ١٩٨٢ احتلت صورة جارفيلد غلاف مجلة بيبول الشهيرة بصفته شخصية امريكا الاولي.
ليظهر بالون علي شكل جارفيلد في سماء نيويورك عام ١٩٨٤ اثناء الاحتفال في مهرجان ماسي الذي يقام سنويا احتفالا بعيد الشكر .
وفي عام ٢٠١٣ ظهر جارفيلد في موسوعة جينيس للارقام القياسية لظهوره في ٢٥٨٠ صحيفة ومجلة.
ولكن متي تقرر الاحتفال بيومه الوطني ؟
National Garfield The Cat Day تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1998 في الذكرى العشرين لعرض شريطه الكرتوني والذي يعد بمثابة اليوم الذي ولدت فيه شخصية جارفيلد .وخلال الاحتفال المفاجئ الذي اقيم بمناسبة عيد ميلاده بالمتحف الدولي لفن الكرتون في بوكا راتون أعلنت عضو مجلس مدينة بوكا راتون ، واندا ثاير ، يوم 19 يونيو يوم غارفيلد يوم القط.وفي النهاية ان كنت تتعجب من تخصيص يوم لشخصية كرتونية كجارفيلد فعليك ان تعلم ان هناك أكثر من 1200 يوم وطني في امريكا منها الغريب ومنها الفكاهي.
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