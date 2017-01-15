يوم الاحتفال بالشخصية الكارتونية "جارفيلد"

National Garfield The Cat Day تم الاحتفال به لأول مرة في عام 1998 في الذكرى العشرين لعرض شريطه الكرتوني والذي يعد بمثابة اليوم الذي ولدت فيه شخصية جارفيلد .









وخلال الاحتفال المفاجئ الذي اقيم بمناسبة عيد ميلاده بالمتحف الدولي لفن الكرتون في بوكا راتون أعلنت عضو مجلس مدينة بوكا راتون ، واندا ثاير ، يوم 19 يونيو يوم غارفيلد يوم القط.



