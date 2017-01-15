"يوم فن الطبخ"..تغذية وسياحة

تحتفل الأمم المتحدة في 18 من يونيو بـ "يوم فن الطبخ المستدام"..







قد يبدو الأمر غريبا.. ولكن هذا الاحتفال يعد ملمحا ثقافيا يتعلق بالتنوع الطبيعي والثقافي في العالم ، كما يعد تأكيدا على أن جميع الثقافات والحضارات هي عوامل مساهمة لتحقيق التنمية المستدامة.





وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 21 ديسمبر 2016 قرارها 246/ 71، وحددت يوم 18 يونيو احتفالا دوليا بـ"يوم الطهو المستدام".







ويهدف الاحتفال السنوي بـ "يوم فن الطبخ المستدام" التأكيد على ضرورة التركيز علي اهمية تعزيز التنمية الزراعية، والأمن الغذائي، والتغذية، والإنتاج الغذائي المستدام، وحفظ التنوع البيولوجي، والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة المستدامة.





وتساعد شبكة فن الطبخ التابعة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة المدن في جميع أنحاء العالم علي تطوير سياحة فن الطبخ ، وذلك ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة الطموحة لعام 2030،والتي تسعى إلى القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان الرخاء للجميع.





وتعمل منظمة اليونسكو، ومنظمة الفاو على تيسير الاحتفال بيوم"فن الطهو المستدام" ،وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية،والمجتمع المدني،كما تعمل المنظمة علي توعية الجمهور بمساهمته في التنمية المستدامة.













يذكر أن نحو 800 مليون شخص يعانون اليوم من نقص مزمن في التغذية، بينما يعاني أكثر من 2 مليار شخص من نقص المغذيات الدقيقة، وفي نفس الوقت فإن نحو 159 مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من عدم اكتمال النمو، بمعنى أنهم قصار جداً بالنسبة لأعمارهم، كما أن نحو 50 مليون طفل من نفس الفئة العمرية يعانون من نقص الوزن مقارنة بطولهم،ويعاني 1.9 مليار شخص من الوزن الزائد، منهم 600 مليون يعانون من السمنة أو البدانة، كما أن أعداد الأشخاص ذوي الوزن الزائد أو السمنة يتزايد في جميع الدول تقريباً.













المبادئ الخمسة للأغذية والزراعة المستدامة:





تحسين الكفاءة في استخدام الموارد أمراً حاسماً بالنسبة للزراعة المستدامة.

تتطلب الاستدامة اتخاذ إجراءات مباشرة لحفظ الموارد الطبيعية وحمايتها وتعزيزها.

الزراعة التي تفشل في حماية وتحسين سبل العيش الريفية والرفاه الاجتماعي غير مستدامة.

تعزيز مرونة الناس والمجتمعات المحلية والنظم الإيكولوجية أمراً أساسياً في الزراعة المستدامة.

الأغذية والزراعة المستدامة يتطلبان آليات إدارة مسؤولة وفعالة.









ماذا يمكننا أن نفعل لتحقيق الأهداف؟





1- الاعتماد على الأغذية المحلية ودعم المزارعين المحليين من خلال الشراء من صغار المنتجين أو المزارعين الأسريين، للمساهمة في تحسين معيشتهم وتعزبز المجتمعات المحلية.





2 نشر ثقافة التجربة للأطعمة التقليدية والمحلية ، فإن تناول المنتجات المحلية يساعد على إكتساب نظرة أفضل عن ثقافة مكان ما ويدعم الاقتصادات المحلية.





3 الحفاظ على تقاليد الطهي "مستدامة" عموما بطبيعتها وتذكرنا بجذور أجدادنا، فعلينا تجربةوصفات الطبخ التي تستخدم البقول أو المكونات الأصلية في البيئة المحيطة.





4 تجنب هدر الأغذية أثناء الطبخ، وحتى بعد تناول الطعام ، والحرص تجاه الكمية، وتاريخ انتهاء الصلاحية، وإعادة استخدام الوجبات يعتبر من أسهل الطرق لحفظ الموارد الطبيعية.







