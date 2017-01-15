هاني عازر.. قصة نجاح

هاني عازر .. اسم فرض نفسه بقوة على الساحة العالمية، حيث اختير ضمن أشهر 50 شخصية في ألمانيا، وارتبط اسمه بعشرات الأنفاق والمشروعات حول العالم حتى أصبح احد أشهر خبراء الأنفاق في العالم.







سافر هاني عازر المولود في طنطا عام 1948، إلى ألمانيا ليدرس الهندسة المدنية في "بوخوم"، بعد تخرجه من كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 1973.





وفي ألمانيا عمل المهندس المصري الشاب بالعديد من المهن لتوفير نفقات الدراسة، فعمل كعامل بالمناجم، وبائعا للجرائد، ونادلا بالمطاعم، كما عمل بغسل الصحون، حتى تخرج من الكلية.

بعد إنهاء دراسته عمل بشركات الهندسة، ليبدأ تحقيق حلمه في أن يكون مهندسا متميزًا، ويتزود بمقومات النجاح وهى القدرة على الابتكار والصبر، والالتزام بأخلاقيات العمل





في 1979 جاءت الفرصة لتظهر عبقرية المصري ، بإنشاء نفق مترو دورتموند عام 1979، وتوالت النجاحات.. وترأس هاني عازر فريق بناء نفق Tiergarten تحت برلين سنة 1994، بعدها أصبح كبير المهندسين لأكبر محطة قطارات في أوروبا "ليرتر بانهوف" في برلين، بعد أن نجح فيما فشل المهندسون الألمان فى تنفيذه، ومواجهة مشاكل التربة التى واجهوها على مدى 7 سنوات، حتى تسلم هو قيادة المشروع عام 2001، فصنع المعجزات فوق الأرض وتحتها، يكفى أن نعلم أنه حول مجرى نهر «سبراى» الذى يمر فى قلب برلين 70 متراً وحفر الأنفاق تحته ثم أعاد النهر لمجراه الأول دون أن تتأثر حركة النهر، ليس هذا فحسب بل إنه قام ببناء برج إدارى فى المحطة بطول 70 متراً بشكل رأسى ثم قلبه أفقيا ليمر بالعرض فوق خط القطارات الرابط بين شرق وغرب ألمانيا.





حصلت المحطة عند افتتاحها في 2006 على جائزة "محطة العام"، واستحق عازر التكريم من

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في 26 مايو 2006 بمنحه وسام الجمهورية الألمانية، لمجهوده وخدمة الدولة الألمانية، كما تم تكريمه مرة ثانية في ذكرى مرور 10 أعوام على افتتاح محطة قطارات برلين.





لم يكن هذا هو التكريم الأخير .. فقد قررت الدولة الألمانية منح هاني عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى تقديرًا لإنجازاته التي شهدتها ألمانيا.





ومنذ تولي الرئيس السيسي المسئولية في 2014 اختار الدكتور مهندس هاني عازر مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الهندسية، وكلفه بمتابعة كل ما يجري على أرض مصر من مشروعات في مجال تطوير السكك الحديدية، وشبكة الطرق والأنفاق في مصر.





في 2018 قامت جامعة عين شمس بمنح درجة الدكتوراه الفخرية للمهندس المصرى العالمى هانى عازر.





واختير د. هاني عازر رئيسًا شرفيًا مدى الحياة لمؤسسة "مصر تستطيع"، التي تم تدشينها ابريل الماضي، كنتيجة لمؤتمرات " مصر تستطيع" التي نظمتها وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، لتكون بمثابة مظلة للعلماء والخبراء المصريين بالخارج، وهمزة الوصل بينهم وبين الوطن، لتقديم علمهم وخبراتهم بما يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من جهودهم فى شتى مجالات التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبين بعضهم البعض.



