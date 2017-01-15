التصحر.. كارثة عالمية تتواصل

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كارثة عالمية تتواصل بصمت.. تهدد سبل عيش أكثر من مليار شخص، في أكثر من 100 دولة حول العالم.. تؤدي إلى عواقب وخيمة على الطبيعة .. تدمر نظم إيكولوجية كاملة..وتسرع وتيرة تغير المناخ وتعيق التنمية .. ترفع معدلات الفقر في البلدان المعرضة بيئتها للخطر.
انه التصحر، الذي يسبب آثارا خطيرة على حياة البشر واقتصادهم، كما أنه يؤثر على الوظيفتين الأساسيتين للأرض، وهما إنتاج المواد الغذائية الأولية وإعادة تدوير المغذيات، ذلك الزحف الصحراوي الذي يجتاح الاحزمة الخضراء حول العالم، والذي أصبح مشكلة كبرى خاصة انه يلتهم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية .
وتعتبر الدول العربية من أكثر المناطق بالعالم المتأثرة بظاهرة التصحر، حيث ان قارتي افريقيا وآسيا الأكثر تضررا بهذه الظاهرة من حيث كثافة المساحة المتأثرة.
90% من مساحة الوطن العربي تقع ضمن المناطق الجافة جداً، الجافة، وشبه الجافة، ويُغطّي التصحر نحو 68% من المساحة الإجمالية للدول العربية، وأن هناك ما يزيد على (90) مليون نسمة يتهددهم شبح الجفاف والفقر، إضافة إلى (500) مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي تحوّلت إلى صحارى".
ووفقاً لموقع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: "يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة القيمة الإنتاجية المفقودة سنويا في الدول النامية بسبب ظاهرة التصحر بحوالي 16 مليار دولار".
وتحت شعار "لننمي المستقبل معا"، تحتفل دول العالم غدا/الاثنين باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف للعام الحالي 2019، الذي يصادف السابع عشر من يونيو من كل عام، لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته البلدان فيما يتصل بالإدارة المستدامة للأراضي.
وتقام مجريات حملة هذه الذكرى السنوية المعنونة ’’لننمي المستقبل معا‘‘في العاصمة التركية أنقرة في يوم 17 يونيو 2019.
ويهدف الاحتفال الى زيادة الوعي العام بمسألتي التصحر والجفاف، وبتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من جفاف أو تصحر شديدين، وبخاصة في أفريقيا وتحقيق أقصى قدر من التأثير.
وتدعو أمانة اتفاقية مكافحة التصحر جميع الدول ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة إلى لفت الانتباه إلى قضايا الأراضي وتثقيف الجمهور بشأن الأساليب الفعالة لتحقيق حياد تدهور الأراضي من خلال الأفلام الوثائقية وتنظيم المؤتمرات واجتماعات المائدة المستديرة والحلقات الدراسية والمعارض المتعلقة بالتعاون الدولي لمكافحة التصحر وآثار الجفاف.
ويعد هذا اليوم لحظة فريدة لتذكير الجميع بأنه يمكن هدف الحد من تدهور الأراضي ممكن التحقيق من خلال حل المشاكل، والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون على جميع المستويات.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت بموجب قرارها 115/ 49 في ديسمبر 1994، يوم 17 يونيو يوما عالميا لمكافحة التصحر والجفاف، لأن التصحر والجفاف من المشاكل ذات البعد العالمي حيث إنهما يؤثران على جميع مناطق العالم، وأن العمل المشترك من جانب المجتمع الدولي ضروري لمكافحة التصحر والجفاف، وبخاصة في أفريقيا.
واختارت يوم 17 يونيو لأنه التاريخ الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية مكافحة التصحر، وهو الاتفاق الدولي الوحيد الملزم قانوناً الذي يربط البيئة والتنمية بالإدارة المستدامة للأراضي.
احتفال هذا العام باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، يتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته البلدان فيما يتصل بالإدارة المستدامة للأراضي في السنوات السابقة، وفي نفس الوقت، تنظر أمانة الاتفاقية على الصورة الأشمل للسنين الخمسة وعشرين المقبلة، التي سنتمكن فيها من تحييد أثر تدهور الأراضي.
وسيضع تحييد أثر تدهور الأراضي أساسا قويا للحد من الفقر والغذاء والأمن المائي، فضلا عن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تعد الاتفاق الدولي الوحيد الملزم قانونا الذي يربط البيئة والتنمية بالإدارة المستدامة للأراضي، ويتناول على وجه التحديد المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، المعروفة باسم الأراضي الجافة، حيث يوجد بعض النظم الإيكولوجية والشعوب الأكثر ضعفا.
ويعمل أطراف الاتفاقية وعددهم 195 طرفا، من أجل تحسين الظروف المعيشية للناس في الأراضي الجافة، والحفاظ على إنتاجية الأراضي والتربة واستعادتها، والتخفيف من آثار الجفاف.
واتفاقية مكافحة التصحر ملتزمة بشكل خاص بنهج من القاعدة إلى القمة، وتشجع مشاركة السكان المحليين في مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وتيسر الأمانة التعاون بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، ولا سيما حول المعرفة ونقل التكنولوجيا من أجل الإدارة المستدامة للأراضي.
وبما أن ديناميات الأرض والمناخ والتنوع البيولوجي ترتبط ارتباطا وثيقا، فإن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر تتعاون تعاونا وثيقا مع اتفاقيتي ريو الأخريين، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لمواجهة هذه التحديات المعقدة بنهج متكامل واستخدام الموارد الطبيعية على أفضل وجه ممكن.
* الأراضي والجفاف: بحلول عام 2035 سيعاني 1.8 مليار فرد من ندرة المياه ، وسيعيش ثلثا سكان العالم في ظروف الإجهاد المائي.
وهناك كذلك الخطر الطبيعي والمعقد والبطئ الذي ترافقه آثار بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة يمكن أن تتسبب في مزيد من الوفيات وتشريد أناس أكثر عددا من أي كارثة طبيعية أخرى.
* الأرض والأمن البشري: بحلول عام 2045، سينزح زهاء 135 مليون فرد بسبب التصحر، ولتحقيق حياد أثر تدهور الأراضي، سواء عن طريق إصلاح الأراض المتدهورة بالفعل، أو توسيع نطاق الإدارة المستدامة للأراضي وتسريع مبادرات الاستعادة هو السبيل لتحقيق أكبر قدر من المرونة والأمن للجميع.
* الأرض والمناخ: إن استعادة تربة النظم الإيكولوجية المتدهورة ستمكن من تخزين ما يصل إلى 3 مليارات طن من الكربون سنويا، ويمثل قطاع استخدام الأراض زهاء 25 % من إجمالي الانبعاثات، وبالتالي فإن إعادة تأهيل ذلك القطاع وإدارته إدارة مستدامة هو أمر بالغ الأهمية لمكافحة تغير المناخ.
التصحر هو تدهور الأراضي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة. والسبب الرئيسي في ذلك هو الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية.
ويحدث ذلك لأن النظم الإيكولوجية للأراضي الجافة، التي تغطي أكثر من ثلث مساحة العالم، معرضة للاستغلال المفرط والاستخدام غير الملائم. ويمكن للفقر، ولعدم الاستقرار السياسي، ولإزالة الأحراج، وللرعي المفرط، ولممارسات الري السيئة أن تتلف جميعها إنتاجية الأرض.
التصحر ظاهرة تصنف بين أكبر التحديات البيئية في عصرنا ولكن معظم الناس لم يسمعوا عنه أو لا يفهمونه.
وعلى الرغم من أن التصحر يمكن أن يشمل تعدي الكثبان الرملية على الأرض، إلا أنه لا يشير إلى تقدم الصحاري.
وبدلا من ذلك، فإن السبب في تقدم الصحاري هو التدهور المستمر للنظم الإيكولوجية للأراضي الجافة بسبب الأنشطة البشرية بما في ذلك الزراعة غير المستدامة، والتعدين، والرعي الجائر، وقطع الأراضي بوضوح وتغير المناخ.
والتصحر، يحدث عندما يتم إزالة الشجرة والغطاء النباتي الذي يربط التربة، ويحدث ذلك عندما يتم تجريد الأشجار والشجيرات من الحطب والأخشاب أو عند تطهير الأرض للزراعة، وتأكل الحيوانات الأعشاب والتربة السطحية مع حوافرهم، وتتسبب الزراعة المكثفة بالتصحر حيث تستنزف العناصر الغذائية في التربة ، ويؤدي تعرية الرياح والماء إلى تفاقم الضرر حيث تحمل التربة السطحية ويترك وراءها مزيجا من العقم والرمل.. هذا هو مزيج من هذه العوامل التي تحول الأراضي المتدهورة إلى الصحراء.
والتصحر هو النتيجة الحتمية لتأثير تدهور الأراضي على المناطق القاحلة، أما الجفاف فيتعلق بتوافر المياه أو ندرتها.
ووفقا لسيناريو تغير المناخ، سيعيش، في عام 2030، ما يقارب من نصف سكان العالم في مناطق تعاني من ندرة المياه بصورة كبيرة.
وتشير الأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية بوضوح إلى المخاطر التي يحتمل أن يواجهها كوكب الأرض مستقبلا، إذ تضم الأراضي الجافة 50% من الثروة الحيوانية عالميا، وتمثل 44% من الأراضي الصالحة للزراعة وتضم 46% من احتياطي الكربون العالمي.
وقد نبهت الدراسات الدولية إلى ضرورة زيادة إنتاج الغذاء العالمي بنسبة 70% بحلول عام 2050، وقالت إن الدول ذات الأراضي الجافة ستكون أكثر عرضة للأزمات الغذائية في المستقبل، ما لم يتم التدخل المبكر لمعالجة الجفاف والتصحر بالإجراءات والخطوات العملية المطلوبة قبل فوات الأوان.
وتشير البيانات الصادرة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو التصحر، إلى أن هذه الظاهرة تفاقمت بشكل كبير، حيث طال التصحر اليوم 168 دولة، في حين كانت في التسعينات 110 دول فقط، بينما يقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من العواقب بشكل مباشر، بنحو 850 مليون شخص.
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر 2019 ، أكد أنطونيو جوتيريش الامين العام للامم المتحدة أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف من التهديدات الكبرى التي تؤثر في حياة الملايين من الناس في أرجاء العالم، ولا سيما منهم النساء والأطفال، وقبل خمسة وعشرين عاما، اعتمد ١٩٧ طرفا اتفاقية تاريخية تهدف إلى اتخاذ إجراءات على الصعيد العالمي، لكن ما زال يتعين القيام بالكثير.
وأضاف أنه في كل عام، يفقد العالم 24 بليون طن من التربة الخصبة، ويؤدي تدهور الأراضي الجافة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الوطني في البلدان النامية بنسبة تصل إلى 8 % سنويا، ويجب علينا العمل على وجه الاستعجال من أجل تغيير هذه الاتجاهات.
وتابع: "فحماية الأراضي واستصلاحها واستغلالها بشكل أفضل يمكن أن يسهم في الحد من الهجرة القسرية وتحسين الأمن الغذائي وحفز النمو الاقتصادي، ويمكن أن يساعدنا أيضا في التصدي لحالة الطوارئ التي يشهدها المناخ العالمي.. فلنعترف، ونحن نحتفي بهذا اليوم العالمي، بحتمية مكافحة التصحر في إطار جهودنا الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
جملة الأراضي المتصحرة حول العالم بلغت 46 مليون كيلو متر مربع .. نصيب الوطن العربي منها يبلغ 13 مليون كيلومتر مربع أي حوالي 28% من جملة المناطق المتصحرة بالعالم.
يخسر العالم سنويا حوالي 75 مليار طن من التربة الصالحة للزراعة الأمر الذي يسبب خسارة العالم منافع اقتصادية تقدر بقيمة 400 مليار دولار سنويا.
الأمم المتحدة حذرت من أن التصحر يسبب تقليص الانتاجية الغذائية على الصعيد العالمي بنسبة 12%.
مما يؤدى الى زيادة أسعار الغذاء على مستوى العالم بنسبة 30%.
وبدون إيجاد حل طويل الأمد فان التصحر وتدهور الأراضي لن يؤثرا على الامدادات الغذائية فحسب بل سيؤدي الى تزايد الهجرة وبالتالي يهدد استقرار العديد من المجتمعات .
وفي المقابل.. اكدت الأمم المتحدة ان اتخاذ اجراءات ضد تآكل التربة على مساحة 105 ملايين هكتار سيوفر أكثر من 62 مليار دولار.
تعرض أكثر من 50% من الأراضي الزراعية لتدهور متوسط أو شديد، مع فقدان 12 مليون هكتار من الأراضي يمكن استغلالها للإنتاج كل عام.
يعاني ما يقرب من 800 مليون شخص من نقص التغذية المزمن كنتيجة مباشرة لتدهور الأراضي، وتدني خصوبة التربة، واستخدام المياه غير المستدام، والجفاف، وفقدان التنوع البيولوجي.
12 مليون هكتار من الأراضي تُفقد كل عام بسبب التصحر، والأراضي السنوية المفقودة يمكن أن تنتج 20 مليون طن من الحبوب.
يُفقد دخل سنوي قدره 42 مليار دولار أمريكي بسبب التصحر وتدهور الأراضي.
تشغل الأراضي الجافة ما نسبته 41.3٪ من مساحة الأرض الكلية، ويوجد 44% من جميع النظم المزروعة في العالم في الأراضي الجافة، ويبلغ إجمالي عدد سكان الأراضي الجافة 2.1 مليار نسمة، مما يعني أنها موطن ما يقارب ثلث سكان العالم اليوم.
أعلنت خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ضرورة حماية الكوكب من التدهور، بما في ذلك الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وإدارة موارده الطبيعية على نحو مستدام، واتخاذ إجراءات عاجلة بشأن تغير المناخ، حتى يتسنى دعم احتياجات الحاضر، وأجيال المستقبل".
وعلى وجه التحديد، ينص الهدف 15 على تصميمنا على حماية النظم الإيكولوجية البرية ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع، وترميم الأراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك الأراضي المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات، والسعي إلى تحقيق عالمٍ خالٍ من ظاهرة تدهور الأراضي، بحلول عام 2030
خطط العمل المعتمدة من الأمم المتحدة الصادرة 1997 لم تلق الاهتمام الواجب من العالم لمواجهة تدهور الأراضي ووقف زحف الأراضي الجافة، لهذا أطلقت الأمم المتحدة "عقد الصحارى ومكافحة التصحر" العام 2010 ليمتد حتى العام 2020.
التصحر في إفريقيا
فقدت إفريقيا أكثر من 250 ألف ميل مربع من أراضيها الزراعية المنتجة على مدار الخمسين عاماً الماضية.
التصحر في فلسطين
ارتفاع مؤشرات التصحر بأكثر من 50% من الأراضي الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي ، حيث كشفت نتائج التقرير الوطني الأول المقدم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر أن مؤشرات التصحر تظهر في أكثر من 50% من الأرض الفلسطينية، والتي تحتاج الى جهد كبير لإعادة تأهيل هذه الموارد الطبيعية المتدهورة، وما يقارب 15% منها في تدهور.
وذكر التقرير الذي صدر عن الإدارة العامة للغابات والمراعي والحياة البرية في وزارة الزراعة، لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، الذي يصادف غدا الاثنين، الموافق السابع عشر من حزيران، أن أهم مسبب لحالة تدهور الأراضي في فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بتجريف الأراضي الزراعية، والقطع الممنهج للأشجار (أكثر من مليون شجرة مختلفة منذ عام 2000) من خلال المستوطنين، او من خلال قوات الاحتلال الاسرائيلي، التي تجرف مساحات شاسعة من اراضي المواطنين، وتنشئ عشرات المعسكرات والمستوطنات على أراضي الغابات بعد قطعها.
التصحر في السعودية
حسب موقع الحياة؛ تعمل المملكة العربية السعودية على مكافحة التصحر من خلال استزراع 12 مليون شجرة قبل حلول عام 2020، وتأهيل 60 ألف هكتار من المراعي، والمحافظة على زيادة الغطاء النباتي وتحسين المراعي.
التصحر في تونس
تونس هي إحدى دول شمال إفريقيا الأكثر تضرراً من آثار التصحر. تغطي الصحراء الكبرى معظم أنحاء البلاد، وتعاني تونس من واحد من أسوأ ظروف التربة في العالم.
التصحر في الصين
التصحر وتدهور الأراضي في الصين كلاهما ناتج من أسباب تصحر طبيعية وبشرية. أكثر من 27% من البلاد تعتبر صحراء. يتم تغذية سكان الصين من 7% من الأراضي الصينية فقط.
التصحر في الكويت
كانت الكويت تعاني من التصحر المتوسط، لكن في بداية عام 1991 بدأت الحالة تتفاقم وتتحول إلى تصحر شديد، بسبب تدهور الغطاء النباتي وزيادة مساحة الأراضي المتصحرة.
التصحر في العراق
"منطقة الأهوار بالعراق - وهي واحدة من أهم المناطق التاريخية وتعد في نفس الوقت من أغنى المناطق الرطبة من حيث الإنتاجية والتنوع البيولوجي- تعرضت مناطق كثيرة فيها للتصحر وتقلصت مساحتها إلى أقل من 7% من المساحة الأصلية التي كانت عليها في سبعينيات القرن الماضي، بسبب التجفيف المتعمد وقطع مصادر المياه عنها، وغير ذلك من الممارسات البشرية الخاطئة.
تصحر بحيرة تشاد
أدت موجات الجفاف الشديدة التي ضربت بحيرة تشاد على مر السنين إلى تقلص مساحتها بنسبة 95% عما كانت عليه في فترة الستينيات من القرن الماضي.
التصحر في مصر
تصنف مصر ضمن أكثر مناطق العالم تعرضا للتصحر، بسبب ارتفاع معدلات التعديات على الأراضى الزراعية، وزحف الصحاري على الغطاء النباتي، وانخفاض معدلات سقوط الأمطار، وتدهور نوعية التربة وارتفاع ملوحة المياه الجوفية.
ومصر لديها برنامج طموح للحد من التصحر بمختلف أشكالها، يعكس هتمام القيادة السياسية بقضية الصحراء والتصحر، من خلال مواصلة تنفيذ خطة واقعية تهتم بدور البحث العلمي في حل إشكالية ظاهرة التصحر سواء من خلال الخبرات المحلية أو الخبرات الدولية في هذا المجال.
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