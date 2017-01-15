التصحر.. كارثة عالمية تتواصل

كارثة عالمية تتواصل بصمت.. تهدد سبل عيش أكثر من مليار شخص، في أكثر من 100 دولة حول العالم.. تؤدي إلى عواقب وخيمة على الطبيعة .. تدمر نظم إيكولوجية كاملة..وتسرع وتيرة تغير المناخ وتعيق التنمية .. ترفع معدلات الفقر في البلدان المعرضة بيئتها للخطر.





انه التصحر، الذي يسبب آثارا خطيرة على حياة البشر واقتصادهم، كما أنه يؤثر على الوظيفتين الأساسيتين للأرض، وهما إنتاج المواد الغذائية الأولية وإعادة تدوير المغذيات، ذلك الزحف الصحراوي الذي يجتاح الاحزمة الخضراء حول العالم، والذي أصبح مشكلة كبرى خاصة انه يلتهم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية .





وتعتبر الدول العربية من أكثر المناطق بالعالم المتأثرة بظاهرة التصحر، حيث ان قارتي افريقيا وآسيا الأكثر تضررا بهذه الظاهرة من حيث كثافة المساحة المتأثرة.





90% من مساحة الوطن العربي تقع ضمن المناطق الجافة جداً، الجافة، وشبه الجافة، ويُغطّي التصحر نحو 68% من المساحة الإجمالية للدول العربية، وأن هناك ما يزيد على (90) مليون نسمة يتهددهم شبح الجفاف والفقر، إضافة إلى (500) مليون هكتار من الأراضي الزراعية التي تحوّلت إلى صحارى".







ووفقاً لموقع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: "يقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة القيمة الإنتاجية المفقودة سنويا في الدول النامية بسبب ظاهرة التصحر بحوالي 16 مليار دولار".

