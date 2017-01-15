دار الأوبرا.. العراقة مع الفخامة

جمال يحبس الأنفاس يجمع بين العراقة والفخامة.. وعبق نغمات نحو 150 عاما من العروض يصدح في جنباتها... وجمهور من طراز فريد يتردد على مسارحها ليستمتع بتركيبة عجيبة تمزج كل ألوان الفنون من شعر وتمثيل وغناء وموسيقى...

قبل 150 عاما، اهتمت مصر بهذا الفن الراقي، وكانت أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط تنشئ دارا له ليصبح منارة ثقافية وإشعاعا فنيا يساهم في تشكيل الوعي وبناء الإنسان.

الأوبرا المصرية منذ بنائها وحتى الآن تعد صرحا ثقافيا ضخما في الشرق الأوسط، يشمل بفعالياته المختلفة والمتنوعة كافة ألوان الفنون الراقية والرفيعة بداية من الفنون التقليدية والشعبية والموسيقى العربية ومرورا بالفنون الكلاسيكية من موسيقى سيمفونية وأوبرا وباليه، وانتهاء بالرقص المعاصر، وموسيقى الجاز، والموسيقى الشبابية المتداولة والأندرجراوند.

قصة انشاء الأوبرا :—

بمناسبة احتفال مصر بافتتاح قناة السويس .. أسس الخديوي اسماعيل عام 1869 الأوبرا الخديوية .. ولذلك أطلق عليها هذا الاسم.

ولحبه للفن الرفيع وشغفه به أراد أن تكون تحفة معمارية لا تقل عن مثيلاتها في العالم فكلف المهندسين الإيطاليين «أفوسكانى» و«روسى» بوضع تصميم لها يراعى فيه الدقة الفنية والروعة المعمارية.

واهتم بالزخارف والعظمة الفنية فاستعان بعدد من الرسامين والمثالين والمصورين لتزيين الأوبرا وتجميلها.

وكان موقعها في أحد أهم أحياء القاهرة بين منطقة الأزبكية وميدان الإسماعيلية وقتئذ "ميدان التحرير حاليا"، بالقاهرة.

وسمى الميدان الواقع أمامها باسم ميدان "التياترو"ثم ميدان إبراهيم باشا، وفى سبتمبر عام 1954 سمى باسم ميدان الأوبرا، وما زال يحمل اسمها حتى الآن.

وتم بنائها من الأخشاب واستغرق العمل فيها ستة أشهر فقط، وبلغت تكاليف إنشائها مليونا وستمائة ألف جنيه مصرى، الجنيه وقتها كان يعادل 7.5 جرام من الذهب، وكان تصميمها حينذاك على غرار دار أوبرا ميلان.



وكان مسرحها واحدا من أكبر مسارح العالم مساحة وأكثرها فخامة ، واستعدادا لاستضافة أهم العروض والشخصيات الهامة وتتسع لـ850 شخصا بخلاف الأماكن المخصصة لكبار الشخصيات.

افتتاح الأوبرا الخديوية :-

في الأول من نوفمبر 1869 .. تم افتتاح الأوبرا الخديوية مع احتفالات قناة السويس.

وأراد الخديوي أن تفتتح الأوبرا الخديوية بـ«أوبرا عايدة» التي تروى قصة خالدة من التاريخ المصرى، إلا أنه لم يقدر لها الظهور في حفل الافتتاح

وتم عرض معزوفة ريجوليتو الإيطالية فى حفل الافتتاح

بدلا من اوبرا عايدة.. التى حالت الحرب الفرنسية الألمانية وحصار باريس دون عرضها لاستحالة شحن الملابس والديكورات التي كانت تصنع هناك،

حضر الاحتفال الخديوى اسماعيل والإمبراطورة أوجينى، زوجة الإمبراطور نابليون الثالث، والإمبراطور فرانسوا جوزيف عاهل النمسا، وولى عهد بروسيا بالإضافة إلى شخصيات كبيرة ممثلة فى نجوم الفن والسياسة من مختلف أنحاء العالم.

بدأ الحفل بعزف الأوركسترا موسيقى "فيردى"، وقدم الفنانون عرض "ريجوليتو"، والغريب فى الأمر أنه تمت الاستعانة بحلى من الجواهر الحقيقية ارتداها الفنانون احتراما للشخصيات المهمة التى حضرت عرض الافتتاح.

في حين خرجت "أوبرا عايدة" للنور بعدها بعامين وقدمت لأول مرة عام 1871

حريق الأوبرا الخديوية :-

وبعد قرن كامل.. كانت خلاله الأوبرا الخديوية بمثابة المنارة الثقافية الوحيدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفى فجر الثامن والعشرين من أكتوبر 1971 احترقت في مشهد مأساوى أصاب المصريين بالهلع والخوف على مستقبل الثقافة والفنون.

دار الأوبرا المصرية الجديدة :-

بعد 17 عاما من الغياب.. ومع ازدياد الحاجة إلى إيجاد مركز تنويرى يهدف إلى تقديم الفنون الرفيعة بالإضافة إلى إحياء التراث الفنى المصرى في مختلف مجالاته... قامت وزارة الثقافة بالتنسيق مع هيئة التعاون العالمية اليابانية "جايكا"، بإنشاء دار الأوبرا المصرية بمنحة تبرز أواصر الصداقة والتعاون بين الشعبين المصرى واليابانى.

وتم اختيار أرض الجزيرة لتكون مقرا لها وتم الاتفاق على تصميم معمارى إسلامى حديث يتناغم مع ما يحيط بها من مبان، وفى عام 1985 تم وضع حجر الأساس للمبنى الذي اكتمل بعد 34 شهرا من العمل الجاد المتواصل لتفتتح دارالأوبرا المصرية في 10 أكتوبر 1988، وتصبح أحدث معالم القاهرة الثقافية وأول دار للأوبرا في الشرق الأوسط.

وتشمل مساحة الإنشاءات 22772 م2 بينما يقع المبنى ذاته على مساحة 13855 م2 منها بارتفاع 42 مترا كحد أقصى وقد كان لتميز هذا الموقع الذى يقع فى الجزء الجنوبى من الجزيرة ولوفرة ماء النيل فى هذه المنطقة وكثرة الأشجار فى الحديقة المحيطة، ما أتاح لهذا المكان أن يكون محتوى طبيعيا ممتازا لدار الأوبرا الجديدة.

وتضم الأوبرا الحالية 3 مسارح رئيسية هى: الكبير 1200 مقعد، والصغير500 مقعد، والمكشوف 600 مقعد، ولعبت دورا مهما فى إثراء الحركة الفنية فى مصر.

تقيم الأوبرا صالونات ثقافية ومعارض فن تشكيلى ومهرجانات موسيقية صيفية لفرق الهواة، كما تعرض أعمال كبار الفنانين والفرق العالمية باتجاهاتها المختلفة.

وتضم فرقا فنية عديدة منها اوركسترا القاهرة السيمفوني والرقص المسرحي والموسيقى العربية..وفرقة الانشاد الديني فرقة باليه أوبرا القاهرة .. كورال أوبرا القاهرة.. فرقة أوبرا القاهرة . أوركسترا أوبرا القاهر كورال أكابيللا .. فرقة الرقص المسرحي الحديث المصرية فرقة عبد الحليم نويره للموسيقى العربية

وأصبح دور دار الأوبرا لا يقتصر على كونها نافذة عرض عالمية لتقديم الفنون الرفيعة، ولكنها مركز ثقافى تنويرى له استراتيجية وخطة ذات ملامح واضحة تقدم ما يتناسب مع الهدف من بناء الفن القومى وتطوره وبلورته، كما يساهم في بناء ونماء الإنسان المصرى والعربى من خلال التعليم والثقيف والإبداع، كما اهتمت بتشجيع الشباب الواعى فوضعته بجوار كبار الفنانين الموسيقيين العالميين، وأتاحت الفرصة للجميع في إطار الفهم العميق للرسالة الثقافية التي تأسست من أجلها.



