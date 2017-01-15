فقط في اليابان .. اختار شريك حياتك باستخدام الحمض النووي

يرغب العديد من الشباب في ايجاد شريك مناسب لحياته، الا ان ذلك ليس سهلا في اليابان .







فمع سرعة وتيرة الحياة هناك انتشرت الشركات الخاصة بالبحث عن الشريك المناسب وانتشرت معها الشروط التي يضعها كل من الطرفين ما بين المستوي المادي او الشكل او حتي الهوايات الا ان كل ذلك في النهاية لا يعني نجاح اختيارك للشخص المناسب.





ولذا فقد اعلنت احدي اشهر شركات الزواج عن امكانية توفير الشريك المناسب من خلال فحص الحمض النووي.

وبالفعل قام المئات من الشباب بالتقدم للشركة للبحث عن شريك حياتهم المناسب. وتقوم الشركة باجراء اختبار ال دي ان ايه او الحمض النووي لكل من المتقدمين





وبحسب موقع اليابان اليوم فان للانضمام إلى الخدمة ، يجب على المتقدمين دفع 32400 ين ، بالإضافة إلى 54000 ين لاختبار الحمض النووي.





ويتم استخراج الحمض النووي من اللعاب ويقوم العلماء بفحص ما يسمي بمجمع الجينات HLA للبحث عن نقاط التوافق ، أو بالأحرى ، الاختلافات ، بين المشاركين.





حيث تحتوي جينات HLA ، التي لها علاقة على نطاق واسع بالجهاز المناعي ، على حوالي 16000 نوع ، والتي يمكن أن تشكل الاختلافات الرئيسية في جاذبية متصورة بين البشر.





وعلى الرغم من أن البعض يجد العلم وراء التوفيق الجيني مشكوك فيه ، فإن النظرية من حيث المبدأ هي أن الرجال والنساء يفضلون بشكل طبيعي شركاء لديهم مزيد من الاختلافات في الحمض النووي الخاص بهم ، وذلك لزيادة احتمالية وجود ذرية قابلة للحياة.





ووفقًا لعيادة تاكاناوا في مختبر شيناجاوا الطبي ، الذي يتولى اختبار الحمض النووي لـ شركة نوزي فكلما زاد الاختلاف بين شخصين بين جينات HLA الخاصة بهم ، كلما كان الرجال أكثر جاذبية للنساء ، وكلما زادت فرصة الحمل بينهم.





وتستخدم الشركة المعلومات الوراثية التي يقدمها المعمل لإعطاء قيمة عددية لتوافق الزوجين ؛ على سبيل المثال ، يكون الزوجان متوافقين بنسبة 100 بالمائة إذا كان 0 بالمائة من جينات HLA الخاصة بهم متطابقة.





بهذه الطريقة ، تقدم الشركة معايير بديلة للعثور على شريك مناسب ، بدلاً من عوامل مثل المهنة أو الدخل أو المظهر.





وبالفعل نجحت الشركة في توفيق اربع اشخاص وصلت نسبة توافقهم الجيني ال ٨٠٪؜ .





جدير بالذكر ان فكرة استخدام الجينات في اجتيار شريك حياتك موجودة بالفعل في عدة دول الا انها تستخدم لاول مرة في لليابان.







