"التضامن" تستعرض نتائج تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى ومحلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى نتائج المرصد الإعلامي للصندوق حول تحليل مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان- 2019 ، ومقارنتها بالأعوام الثلاثة الماضية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لافته الى أن الدراما حققت هذا العام نتائج إيجابية فى تناولها لقضية المخدرات بالمقارنة بالعام الماضى.

حيث كشف المرصد الإعلامي للصندوق عن إنخفاض نسب مشاهد التدخين الى 3.7 % من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية في رمضان 2019



بعدما كانت 6% عام 2018 وفى عام 2017 كانت 13% ، أما مشاهد تعاطى المخدرات فقد انخفضت الى 1% هذا العام بعدما كانت 2% عام 2018 وكانت 4% عام 2017 ،كما شهد الموسم الحالي خلو الدراما من مشاهد لتدخين وتعاطي الأطفال للعام الثاني علي التوالي.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى ،وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهليـــة.

الرئيس يوافق علي رعاية ميثاق الشرف الأخلاقي



وفى مايو 2015 وافق رئيس الجمهورية علي رعاية ميثاق الشرف الأخلاقي الذي تم إعداده مع نقابة المهن التمثيلية لترشيد مشاهد التدخين والمخدرات بالدراما، وشهد مراسم توقيع الوثيقة رئيس مجلس الوزراء لاسيما وأن هذه الفترة كانت مشاهد التدخين والمخدرات تتراوح بين (15 إلي 20%) من المساحة الزمنية للدراما، وما يقرب من 90% من الأعمال الدرامية التي تتضمن مشاهد التدخين والمخدرات تغض الطرف عن عرض تداعيات المشكلة ،ﻭانه منذ توقيع الميثاق وعقد 7 مؤتمرات وورش عمل تفاعلية مع صناع الدراما، ونقل الدراسات العلمية ورصد وتحليل مضمون مشاهد التدخين والمخدرات وتأثيرها علي الأطفال والنشء خاصة وأن الأبحاث العلمية، تؤكد أن 72% من الأطفال والمراهقين يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من الدراما المصرية وأن ذلك أدى الى انخفاض 50% في عدد مشاهد التدخين والمخدرات في رمضان هذا العام بالمقارنة برمضان العام الماضي كما أن تحليل المضمون يؤكد تنامي اهتمام الدراما بقضية المخدرات ورسائل التوعية بمخاطرها وهو ما ظهر فى بعض المسلسلات بأن الإدمان مرض يمكن التعافي منه، بالإضافة إلي خطورة المراكز العلاجية غير المرخصة والتي يديرها غير المختصين كما عرضت بعض المشاهد التي تُظهر خطورة مخدر الاستروكس وتأثيره علي الجهاز العصبي للمتعاطي،

وحدد المرصد حدد عددا من السلبيات ومن أهمها الترويج لعدد من منتجات التبغ وظهورها بشكل واضح في عدد من المشاهد في إشارة واضحة لمخالفة قانون الوقاية من أضرار التدخين، والاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التبغ والتي تنص علي منع كافة أشكال الترويج المباشر وغير المباشر لمنتجات التبغ ،كما استمر معدل تدخين الإناث في الأعمال الدرامية وبلغ هذا العام (16%)، وهي نسبة مقاربة للعام الماضي (17%) وبعيدة تماماً عن الواقع الذي يُحدد نسبة الإناث بـ(1.5%) من إجمالي المدخنين، كما أن هذا العام وللسنة التالية علي التوالي لا يوجد عمل خالٍ تماماً من التدخين رغم انحسار مشاهد التدخين في الدراما بشكل عام بنسبة (50%).

وفي الوقت الذي تم فيه رصد التناول الدرامي لمشكلة التعاطي والإدمان خلال شهر رمضان ، فقد تم في ذات الوقت انتاج أعمال فنية تستثمر نسب المشاهدة العالية خلال الشهر الكريم لرفع وعي الجمهور بمشكلة التدخين والمخدرات منها الحملة الإعلامية الجديدة مع اللاعب الدولي وسفير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الكابتن محمد صلاح والتي تضمنت 3 إعلانات وصل عدد مشاهدتها علي وسائل التواصل الاجتماعي (40 مليون مشاهدة خلال أقل من شهرين، كما حظيت بتقدير دولي بالغ سواء من خلال المنظمات الدولية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات أو منظمات الصحة العالمية، وكذلك من وسائل الإعلام العالمية بعد ترجمة الحملة لعدة لغات منها "الإنجليزية والأسبانية" وواضح أن هذه الحملة تؤثر أيضاً في صناع الدراما حيث ظهر شعارها هذا العام في عملين والعام الماضي في ثلاثة أعمال درامية.

كما تم إنتاج عمل إذاعي بعنوان (سعيدة مش سعيدة) للفنانة الشابه (منة شلبي) والفنانة القديرة (رجاء الجداوي) والكاتب (مدحت العدل) وتم بثه يومياً في رمضان قبل الإفطار علي إذاعة نجوم F.M ،ويأتي هذا العمل في إطار برنامج وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد المُقبلين علي الزواج (مودة) والذي كلف السيد رئيس الجمهورية الوزارة بتنفيذه خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة الذي عُقد في أغسطس 2018 و تناول هذا العمل كافة الجوانب الاجتماعية والصحية لتوعية المُقبلين علي الزواج وتم في إطاره تخصيص عدد من الحلقات لرفع الوعي بمشكلة المخدرات باعتبارها من المشكلات التي تؤثر سلباً علي استقرار الحياة الأسرية.





مسرح وسينما الشارع



كما طرحت الوزارة نموذجا فنيا مميزا خلال شهر رمضان الماضي وهو نموذج مسرح وسينما الشارع وتناول هذا العام قضيتين وهما أولاً قضية الوقاية من أضرار المخدرات وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات، وقد نفذت الوزارة 15 حفل غنائي مسرحي بشوارع وميادين القاهرة وشاهدها أكثر من (20 ألف شخص والقضية الثانية كانت القضية السكانية حيث نفذت الوزارة في رمضان الماضي (20 ليلة عرض مسرحي) حول مشكلة الزيادة السكانية تم عرضها في (8 محافظات) واستفاد منها ما يقرب من (10 آلاف مشاهد)، كما انه فى إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتكثيف حملات الكشف علي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، لاسيما في المرافق الحيوية، فتم خلال الأسبوعين الماضيين بتنفيذ حملات الكشف علي (15 ألف موظف) وتبين تعاطي (162) منهم بنسبة 1% ، وكانت نسب التعاطي بين الموظفين تصل في العام الماضي لما يقرب من (8%) في إشارة واضحة إلي نجاح وفاعلية هذه الحملات.

وعلي صعيد العلاج والتأهيل، فقد تم خلال الستة أشهر الماضية استقبال (57 ألف مريض إدمان) وتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية المجانية لهم ، بجانب زيادة أعداد المراكز العلاجية إلي (23 مركز) مقارنة بـ(12 مركز) في عام 2014، كما ان هناك خطة طموحة لتصل عدد المراكز إلي (26 مركز) بنهاية هذا العام، حيث سيتم افتتاح مركز ضخم في محافظة مطروح بسعة (108 سرير) خلال ايام علي غرار المركز التأهيلي الذي تم افتتاحه منذ شهرين بمحافظة المنيا، كما سيتم افتتاح مركز نموذجي في محافظة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب ومركز آخر في محافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.وخلال كلمتها وجهت والي الشكرللقوات المسلحه التي تتيح العلاج من مستشفياتها لوزارة الداخليه علي تعاونها المستمر علي كافه المستويات

فيلم وثائقي عن مراحل تطور مشكلة التدخين وتعاطى المخدرات فى الدراما المصرية في رمضان





كما شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى عرض فيلم وثائقي عن مراحل تطور مشكلة التدخين وتعاطى المخدرات فى الدراما المصرية خلال الفتزة من رمضان 2017 وحتى رمضان 2019

أشرف زكى يشيد بدور وزارة التضامن فى التوعية بأضرار المخدرات





ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية بوزارة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى فى حملات التوعية بأضرار المخدرات لافتا الى ان الوزازة انتهجت أسلوبا جديدا فى مواجهة تعاطى المخدرات وان هناك تواصل مع صناع الدراما من اجل ذلك ، حيث ان الدراما تحاكي الواقع وتستهدف الشباب لنقل رسائل إيجابية لهم، و أن صناع الدراما بدأوا يستجيبوا لحملة "أنت أقوي من المخدرات في أعمالهم الدرامية من أجل التوعية ، قائلا" الفنانين أصبحوا مهمومين بقضية المخدرات، ولابد أن يكون الفنان نموذج لأن الشباب بتقلده".

وطالب الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية بتجريم ظهور منتجات التبغ على الشاشات ،لافتا إلي أهمية دور المؤسسات التنفيذية والتشريعية الكبير في حل هذه المشكلة.

ووجه أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر إلي غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لدوره في التعامل مع قضية المخدرات.



