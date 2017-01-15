الدم الامن.. رسالة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

تحتفل جميع دول العالم "باليوم العالمي للمتبرعين بالدم" والذي يوافق 14 يونيو من كل عام ، ويعد هذا اليوم مناسبة لشكر المتبرعين طوعا بالدم من دون مقابل كهدية لإنقاذ الأرواح.







ويهدف الاحتفال السنوي إلى رفع مستوى الوعي بضرورة المواظبة على التبرع بالدم لإتاحة إمدادات مأمونة ومضمونة الجودة منه،وبتكلفة معقولة وفي الوقت المناسب أمام جميع الأفراد والمجتمعات المحلية بوصف ذلك جزءاً لا يتجزأ من التغطية الصحية الشاملة ومكونا رئيسياً من مكونات النظام الصحي الفعال.





ووضعت منظمة الصحة العالمية شعار " تزويد الجميع بدم مأمون "لاحتفال هذا العام 2019، حيث يشجع موضوع الحملة على تركيز الاهتمام على صحة المتبرع بالدم ونوعية الرعاية المقدمة إليه بوصفهما من العوامل الحاسمة الأهمية لحمله على الالتزام بالتبرع والاستعداد للمواظبة على ذلك، كما يهدف لإبراز الحاجة إلى إتاحة خدمات نقل الدم بمأمونية للجميع، ومناصرة الدور الذي تؤديه في تقديم خدمات رعاية صحية فعالة وفي تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وتعبئة الدعم على المستويات الوطني والإقليمي والعالمي من اجل الاستثمار في البرامج الوطنية للإمداد بالدم وتعزيزها وصونها.





وكانت منظمة الصحة العالمية قد قررت في عام 2004 الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم في يوم 14 يونيو من كل عام، ويوافق هذا التاريخ ذكرى ميلاد كارل لاندشتاينر مكتشف فصائل الدم "ABO "، والذي أهله للفوز بجائزة نوبل في الطب عام 1930، واحتفل بهذا اليوم لأول مرة في 2005.





وتستضيف العاصمة الرواندية كيجالي فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم هذا العام.





أهمية التبرع بالدم





تساعد عملية نقل الدم ومنتجاته على إنقاذ ملايين الأرواح سنوياً، لأن الدم ومنتجاته من المكونات الحاسمة الأهمية في مجال التدبير العلاجي السليم لحالات النساء اللائي يتعرضن لنزيف ناجم عن الحمل والولادة، والأطفال الذين يعانون من فقر الدم الشديد بسبب الملاريا وسوء التغذية، والمرضى المصابين باضطرابات الدم، ونخاع العظام، والاضطرابات الموروثة في هيموجلوبين الدم، والحالات المرضية المرتبطة بنقص المناعة،وضحايا الطوارئ والكوارث والحوادث، والمرضى الذين تجرى لهم عمليات طبية وجراحية متقدمة.





وتجمع إمدادات الدم تبرعات قدرها 108 ملايين عملية تبرع، ويرد نصفها تقريباً من البلدان العالية الدخل التي تأوي نسبة 18% من سكان العالم،وتفيد هذه الامدادات نحو 10 آلاف مركز من مراكز جمع الدم في 168 بلداً بجمع الدم من عمليات تبرع قدرها 83 مليون تبرع إجمالاً، وتختلف الكميات المجمعة من الدم في مراكز الدم باختلاف فئة الدخل، ويبلغ المتوسط السنوي لعمليات التبرع في كل واحد من مراكز الدم 3100 تبرع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مقارنة بـ 13 ألف تبرع في البلدان المرتفعة الدخل.





وللتبرع بالدم فوائد صحية للمتبرع نفسه، فالتبرع بالدم ينشط خلايا النخاع العظمي ويحفزها على تكوين كميات جديدة من الدم، مما يزيد من نشاط المتبرع، ويحسن وظائف المخ والقلب والنخاع، كما أثبتت الدراسات أن من يتبرّعون بالدم أقل عرضة للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والشرايين.





ويوفر التبرع بالدم فرصة للمتبرع للاطمئنان على وضعه الصحي، فالدم يخضع لفحوصات للتأكد من سلامتهن وبالتالي سلامة المتبرع.





فحص الدم ومعايير الجودة





أوصت منظمة الصحة العالمية بضرورة فحص جميع كميات الدم المتبرع بها للتأكد من خلوها من العدوى قبل استخدامها، وذلك للتأكد من عدم حملها لعدوى فيروس نقص-- المناعة البشري، والتهاب الكبد B، والتهاب الكبد C، والزهري، ويجب إجراء فحص الدم وفقا لمتطلبات نظام الجودة.





وتشير تقارير المنظمة إلي ما يلي في فحص الدم : يعجز 25 بلداً عن فحص كميات الدم المتبرع بها للتأكد من خلوها من حالات العدوى، ومن أكثر العقبات شيوعاً المبلغ عنها في مجال الفحص عدم الانتظام في الإمداد بمجموعات أدوات الفحص، ويتم رصد 97% من المختبرات المعنية بفحص الدم في البلدان المرتفعة الدخل من خلال برامج خارجية لتقييم الجودة، بالمقارنة بنحو 33% من المختبرات المعنية بفحص الدم في البلدان المتوسطة الدخل، و 16% في البلدان المنخفضة الدخل.





ويوجد 3 أنواع من المتبرعين بالدم: المتبرعون طوعا دون أجر، والمتبرعون لقاء أجر.





وبالإمكان ضمان توفير إمدادات كافية وموثوقة من الدم المأمون عن طريق إنشاء قاعدة مستقرة ومنتظمة من المتبرعين طوعاً بالدم ودون أجر، وهم من أكثر فئات المتبرعين مأمونية لأن انتشار حالات العدوى المنقولة بالدم هى الأدنى بينهم.





شروط التي يجب توافرها للتبرع بالدم





يمكن لجميع الأشخاص التبرع بالدم في حال تمتعهم بصحة جيدة، وهناك بعض المتطلبات الأساسية التي لا بد من الوفاء بها للتبرع بالدم وهي:





السن

يسمح للأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 18 و65 سنة التبرع بالدم، وفي بعض البلدان يشطرت للأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 16 و17 سنة أن يستوفوا المعايير البدنية والدموية اللازمة، كما يمكن قبول المتبرعين المنتظمين بالدم البالغة أعمارهم أكثر من 65 سنة في بعض البلدان حسب تقدير الطبيب المسؤول، والسن القصوى للتبرع بالدم في بعض البلدان هي 60 سنة.

ويتراوح وزن المتبرعين بالدم الكامل في بعض البلدان 45 - 50 كيلوجراماً على الأقل لكي يتبرعوا بكمية تساوي 350 مليلتراً أي حوالي 10%.

الصحة

يجب على المتبرع التمتع بصحة جيدة عندما يتبرع بالدم.





لا يمكن للفرد التبرع بالدم إذا كان مصاباً بالزكام أو الأنفلونزا أو التهاب الحلق أو هربس الحمى أو وجع البطن أو أي عدوى أخرى.





وإذا أخضع الفرد مؤخراً جسمه لممارسة الوشم أو الثقب، فلا يمكنه أن يتبرع بالدم خلال 6 أشهر اعتباراً من تاريخ خضوعه لهذه الممارسة، أما إذا جرت ممارسة الثقب على يد مهني صحي معتمد وزال أي التهاب زوالاً تاماً، فيمكن للفرد أن يتبرع بالدم بعد 12 ساعة.





وإذا قصد الفرد طبيب الأسنان وخضع لعملية جراحية بسيطة، فعليه أن ينتظر 24 ساعة قبل التبرع بالدم، بينما عليه أن ينتظر شهرا واحداًفي حال خضوعه لعملية جراحية كبيرة.





ولا يجب على الفرد التبرع بالدم إن لم يبلغ مستوى الهيموجلوبين الحد الأدنى المطلوب للتبرع بالدم ، ويجري فحص مستوى الهيموجلوبين في موقع التبرع بالدم، والحد الأدنى المطلوب لمستوى الهيموجلوبين في عدة بلدان هو 12 جراماً كل ديسيلتر لدى الإناث و13 جراماً كل ديسيلتر لدى الذكور.

السفر

إن السفر إلى مناطق تتوطنها حالات العدوى المنقولة عن طريق البعوض مثل العدوى بالملاريا وحمى الضنك وفيروس زيكا يمكن أن يؤدي إلى وقف التبرع بالدم بصورة مؤقتة.





وقد نفذت عدة بلدان أيضا السياسة الرامية إلى وقف التبرع بالدم في حالة المتبرعين الذين سبق لهم السفر أو الإقامة لفترات محددة من التعرض التراكمي في بلدان أو مناطق معينة، للحد من خطر انتقال العدوى بالشكل المختلف لداء كرويتسفلد- ياكوب عن طريق نقل الدم.





الدم الأمن





تزايد مخاطر انتقال العدوى الخطيرة، بما فيها فيروس الإيدز والتهاب الكبد الوبائى عن طريق الدم غير المأمون، والنقص المزمن فى الدم، وجها الاهتمام العالمى إلى أهمية مأمونية الدم وتوافره، بهدف ضمان حصول الجميع على الدم ومشتقات الدم المأمونة.





وتصدرت منظمة الصحة العالمية الجهود المبذولة لتحسين مأمونية الدم وتوافره، وأوصت بالاستراتيجية التالية المتكاملة لضمان مأمونية الدم وتوافره:





- إنشاء نظام الدم الوطنى الذى يعتمد على خدمات نقل الدم المنظمة تنظيمًا جيدًا والمنسقة، والمعتمدة على السياسات الفعالة المسندة بالبينات والمستمدة من المبادئ الأخلاقية الوطنية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتهيئة التشريعات واللوائح التى يمكن أن توفر إمدادات كافية من الدم ومنتجات الدم المأمونة فى الوقت المناسب لتلبية احتياجات جميع المرضى.





- جمع الدم والبلازما وغيرها من مكونات الدم من المانحين ذوى المخاطر المنخفضة، والمانحين المنتظمين، الذين يتبرعون بالدم طوعًا دون مقابل من خلال تعزيز نظم التبرع، والتخلص التدريجى من تبرع الأسرة أو التبرع تعويضًا عن الدم الذى تم التبرع به لأفرادها، والقضاء على التبرع بأجر، والتعامل الفعال مع المتبرعين، بما فى ذلك الرعاية وتقديم المشورة.





- التأكد من جودة فحص كل الدم المتبرع به لتحرى العدوى المنقولة عن طريق نقل الدم TTI، بما فى ذلك فيروس الإيدز والتهاب الكبد الوبائى B والتهاب الكبد الوبائى C والزهرى، وإجراء الاختبار التأكيدى لنتائج الفحص التفاعلى لواسمات العدوى لدى جميع المانحين، ومجموعات الدم واختبار التوافق، وأنظمة معالجة الدم للحصول على منتجات الدم "عناصر الدم اللازمة للنقل، وللحصول على المنتجات الطبية المشتقة من البلازما"، حسب الاقتضاء، بغرض تلبية احتياجات الرعاية الصحية.





- الاستخدام الرشيد للدم ولمنتجات الدم للحد من عمليات نقل الدم غير الضرورية، وتقليل المخاطر المصاحبة لنقل الدم، واستخدام بدائل نقل الدم، متى أمكن ذلك واستخدام الممارسات السريرية الجيدة لنقل الدم، بما فى ذلك إدارة دم المريض.





- التنفيذ التدريجى لأنظمة الجودة الفعالة، بما فى ذلك إدارة الجودة، والمعايير، وممارسات التصنيع الجيدة، والتوثيق، وتدريب جميع العاملين، وتقييم الجودة.





وبفضل برنامج المنظمة المعنى بمأمونية نقل الدم تدعم المنظمة البلدان فى إنشاء نظم وطنية معنية بالدم، تكفل إتاحة مناسبة التوقيت لإمدادات مأمونة وكافية من الدم ومن منتجاته واتباع ممارسات جيدة لنقل الدم تلبى احتياجات المرضى، ويوفر البرنامج توجيهات بشأن سياسته فى هذا الصدد، ويزوّد البلدان بالمساعدة التقنية ضمانًا لحصول الجميع على الدم المأمون ومنتجاته المأمونة والعمل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدم المأمون ومنتجاته المأمونة بالتعويل على المتبرعين به طوعًا دون مقابل بما يحقّق تغطية صحية شاملة.







