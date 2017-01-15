الطحالب.. مستقبل الوقود الحيوي

الطحالب هي من النباتات المائية التي لا تنمو لها أزهار كما ان أجسامها لا تحتوي على جذور أو سيقان أو حتى أوراق بالشكل المتعارف عليه.



وتحتوي الطحالب على نسبة عالية من الصبغات الغذائية كالكلوروفيل والعديد من الأصباغ الأخرى، وتحتوي الطبيعة على اثنين وعشرين ألف نوع من الطحالب.

ولانها تنمو وتعيش في المياه العذبة والمالحة فإن لتواجدها في مصادر المياه اضراراً كثيرة، و خاصة تلك المستخدمة للحصول على ماء للشرب أو لتوليد الكهرباء، و من أهم هذه الأضرار؛ غلق المرشحات، تعطيل توربيناتتوليد الكهرباء، وتآكل المنشئآت الخراسانية و المعدنية.





مؤخرا يعكف علماءنا على البحث في كيفية الاستفادة من الطحالب من الناحية الصناعية ومن هنا جاءت ورشة العمل التي اقامها المركز القومي للبحوث بعنوان "الطحالب الجيل الثالث للوقود الحيوي: الانتاج والاستخدام والتحديات والتوقعات".





وفي تصريح خاص لأخبار مصر أوضحت د. هناء عبد الباقي رئيس ورشة العمل والباحث الرئيسي لمشروع "الطحالب الجيل الثالث للوقود الحيوي" أن الورشة تهدف الى استعراض ما تم التوصل اليه في انتاج واستخدام والطحالب كوقود حيوي.





واضافت ان المشروع الممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية يأتي فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على توفير وتأمين مصادر الطاقة اللازمة لتحقيق متطلبات خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية. لذا كان من الضرورى وضع إستراتيجية للطاقة البديلة والتى من أهمها إنتاج الوقود الحيوى بما يضمن تحقيق الاحتياجات وعدم الإعتماد على الإستيراد وذلك عن طريق إنتاج طاقة متجددة من مصادر لا تنضب .





وتناقش ورشة العمل عرض انجازات المشروع علي الهيئات والمستثمرين لتسويق المنتج النهائي للمشروع وهو الوقود الحيوي وزيوت الطحالب عالية الجوده حيويا التي تصلح للاستخدام في مستحضرات التجميل او المكملات الغذائية وصناعة الاسمدة الحيوية او الاعلاف.





واوضحت ان الورشة تناقش ايضا استخدام الطحالب نفسها في صناعة المكملات الغذائية و الاغذية الوظيفة و صناعة مستحضرات التجميل وايضا في صناعة الاسمدة الحيوية والاعلاف للاسماك و الدواجن و الحيوانات.





التوصيات

واوضحت د. هناء عبد الباقي ان من أهم توصيات المؤتمر تأسيس وهيكلة هيئة مستقلة تكون منوطة بإنتاج الوقود الحيوى يتبعها شركات زراعيـة وصناعية ومراكز بحثية بموجب قرارات وقوانين وإجراءات سيادية كونه مشروع قومى عملاق يتطلب تضافر كافة جهود الوزارات والهيئات المعنية بالدولة لتنفيذه .

واوصى المشاركون بالورشة بوضع قاعدة بيانات خاصة بالوقود الحيوى والأنشطة الخاصة به عالمياً ومحلياً.





ودعا المشاركون الى الاتحاه لإنتاج الوقود الحيوي من الطحالب

وتجدر الإشارة إلى أن أبحاث التكنولوجيا الحيوية في هذا المجال سوف يكون لها دور فعال في تخفيض التكلفة ورفع الجدوى الإقتصادية، لذلك يجب دعم وتشجيع البحوث في هذا الإتجاه تحسبا للمستقبل.

كما نصح المشاركون بزراعة النباتات غير الغذائية ذات البذور الزيتية المستخدمة فى إنتاج الوقود الحيوى وهو مشروع يتيح نخو مليون فرصة عمل فضلاً عن إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

ونادى المشاركون بإنشاء مراكز تجميع لمحاصيل الوقود الحيوى، وإنتاج وقود الطائرات من زيوت الطحالب وكذا انتاج الديزل الحيوي بأستخدام الزيوت المستعملة كخطوة اولي وسريعة.

ودعا المشاركون إلى سرعة البدء فى تفعيل الدراسات والمشروعات التجريبية لإنتاج الوقود الحيوى اعتماداً على الزراعات غير الغذائية لتتحول مستقبلا إلى مشروعات عملاقة تهدف إلى وضع مصر على خريطة الإنتاج العالمى للوقود الحيوى.



