في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.. دعوهم يحققوا أحلامهم

يحتفل العالم في الثاني عشر من يونيو من كل عام باليوم العالمي لمكافحة عمل الطفل، ويوافق هذا العام احتفال منظمة العمل الدولية بمرور مائة عام على العمل من أجل قضية العدالة الاجتماعية وتوفير العمل اللائق.







وسيكون اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل فرصة لمراجعة ما قدمته ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ خلال الـ١٠٠ ﺳﻨﺔ من دﻋﻢ ﻟﻠﺒﻠﺪان في ما يتصل ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ظاهرة ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل.





وتعد قضية حماية الأطفال من البنود الأساسية المدرجة ضمن دستور منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها في عام 1919، حيث كانت إحدى أولى الاتفاقيات التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية هي اتفاقية بشأن الحد الأدنى للسن للعمل في الصناعة.

وجددت أهداف التنمية المستدامة، التي اعتمدها قادة العالم في عام 2015، الالتزام العالمي بإنهاء عمالة الأطفال، ويدعو المقصد السابع من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المجتمع العالمي إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025".





بدأ الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في عام 2002، بهدف تركيز الاهتمام على مدى إنتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة، ففي 12 يونيو من كل عام ، يجمع اليوم العالمي الحكومات ومؤسسات أرباب العمل والعمال والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم.





وقد تم اختيار موضوع اشتغال الأطفال بالزراعة بدلا من تحقيق أحلامهم لاحتفال هذا العام، حيث أن 7 من كل 10 أطفال عاملين يوجدون في قطاع الزراعة.

















ما هو المقصود بعمالة الأطفال؟



عمالة الأطفال هي أعمال تضع عبء ثقيل على الأطفال وتعرض حياتهم للخطر، ويمثل ذلك انتهاك للقانون الدولي، لما ينتج عنها من حرمان الأطفال من التعليم أو تحميلهم العبء المزدوج للدراسة والعمل.





وتشمل عمالة الأطفال التي يجب القضاء عليها الاستعباد والاتجار بالبشر وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبرا لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة، وأي عمل يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المحدد لهذا النوع من العمل بالذات كما تحدده التشريعات الوطنية ووفقا للمعايير الدولية المعترف بها.

















تزايد التحاق الأطفال بسوق العمل







جاءت مشكلة "الحروب" لتوسع حلقة مأساة الطفولة وزادت من التحاق الأطفال بسوق العمل وترك التعليم نتيجة الإهمال المادي الذي حال دون مواصلتهم التعليم فاضطروا إلى مزاولة الأعمال لكسب المال وتغطية حاجيات أسرهم المعدمة خاصة وأن أغلب الآباء فقدوا أعمالهم نتيجة العدوان على بلادهم والحرب الداخلية .





ونظرا للأزمة الإقتصادية الطاحنة التي تخلقها التحالفات ورأس المال العالمي والتكتلات الإقتصادية العالمية التي تعلوا بالمستوى الإقتصادي لفئة معينة من البشر وتتدنى بمستوى الفئة الأخرى اضطرت بعض الأسر المعدومة الدفع بفلزات أكبداها للنزول إلى أرض الواقع في سن صغير يبدأ من السابعة أو أقل للمشاركة في إعالة الأسرة وأغلبهم يتخلى مجبرا عن مستقبله الدراسي بغية مواكبة العيش والسوق العملي لتوفير نفقات البقاء على قيد الحياة وهو ما يضطر هؤلاء للتخلي عن طفولتهم وحقهم في العيش بالتساوي مع جميع أطفال العالم، وتعزز عمالة الأطفال دورات الفقر بين الأجيال، وتقوض الاقتصادات الوطنية وتعرقل التقدم باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كما إنها ليست سببًا فقط، ولكنها أيضًا نتيجة لعدم المساواة الاجتماعية التي يعززها التمييز، فالأطفال من جماعات السكان الأصليين أو الطبقات الدنيا هم أكثر عرضة للتسرب من التعليم للعمل، كما أن الأطفال المهاجرين أيضًا معرضون للعمالة الخفية وغير المشروعة.





ووفقا لللإحصائيات الدولية ..يعمل في جميع أنحاء العالم 218 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة، منهم 73 مليون، أي أكثر من نصفهم، يعملون في أعمال خطرة عليهم، وتوجد نصف عمالة الأطفال "72.1 مليون" في أفريقيا، "62.1" مليون في آسيا والمحيط الهادي، و"10.7 مليون" في الأمريكيتين، و"1.2 مليون" في الدول العربية، و"5.5 مليون" في أوروبا وآسيا الوسطى.





وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية، إلى أنه يوجد في مصر 2.8 مليون طفل عامل بنسبة تصل إلى 26%، وفي لبنان 100 ألف طفل عامل، والأردن 50 ألفا، وغزة 30ألفا، وعدد لا يمكن تحديده بدقة في سوريا واليمن وليبيا والعراق بسبب الحروب.





وقدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء في مصر حجم الأطفال العاملين بنحو 1.6 مليون طفل، منهم 83% يعملون فى الريف مقابل 16% فى المدن، وأن 46% من إجمالى هؤلاء الأطفال العاملين يتراوح من 15 و17 سنة، وأن 78% منهم من الذكور و21% من الإناث، وأن عدد ساعات العمل التى يقضيها هؤلاء الأطفال فى العمل تتعدى أكثر من 9 ساعات يوميًا فى المتوسط، وأكثر من 6 أيام فى الأسبوع، أى أن عدد ساعات العمل بالنسبة للطفل قد تتجاوز عدد ساعات عمل الكبار.









إجراءت أممية للحد من عمالة الأطفال







كان القضاء على عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل الدولية لنفسها منذ نشأتها في عام 1919.





ومن الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة بمرور الزمن لتحقيق هدف القضاء الفعلي على عمل الأطفال، اعتماد ومراقبة معايير عمل تجسد مفهوم الحد الأدنى لسن العمل أو الاستخدام، إضافة إلى ذلك، ومنذ عام 1919 فصاعدا، أُدرج مبدأ ربط معايير الحد الأدنى للسن بالدراسة كجزء لا يتجزأ من التقليد المتبع في منظمة العمل الدولية في وضع المعايير في هذا المجال.





وتنص الاتفاقية رقم 138 على أن الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام يجب ألا يكون أدنى من الحد الأدنى لسن الانتهاء من التعليم الإلزامي.





وأدى اعتماد منظمة العمل الدولي للاتفاقية رقم 182 إلى تعزيز توافق الآراء العالمي بشأن ضرورة القضاء على عمل الأطفال، كما سمح اعتماد هذه الاتفاقية بتسليط الأضواء على هذا الموضوع على النحو اللازم دون إغفال الهدف الشامل المحدد في الاتفاقية رقم 138 ألا وهو القضاء الفعلي على عمل الأطفال، إضافة إلى ذلك، فإن مفهوم أسوأ أشكال عمل الأطفال يسهم في تحديد الأولويات ويمكن استخدامه كنقطة انطلاق في معالجة مشكلة عمل الأطفال ككل. ويسهم المفهوم أيضا في توجيه الانتباه إلى أثر العمل على الأطفال فضلا عن العمل الذي يؤدونه.





وعلى مدى السنوات الأربع الماضية اتخذت منظمة العمل الدولية إجرءات مكثفة لإلغاء عمل الأطفال ، وتم إحراز تقدم كبير منذ صدور التقرير العالمي الأول عن هذا الموضوع، وخلال اﻟﺴﻨﻮات اﻷرﺑﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ يتحتم على ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ التركيز لوضع إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ كحافز للتحالف العاﻟﻤﻲ دﻋﻤﺎً ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻹﻟﻐﺎء ﻋﻤﻞ اﻷﻃﻔﺎل.





تشجع منظمة العمل الدولية إجراءات محددة على الأصعدة التالية:





التصديق العالمي على اتفاقيات عمل منظمة العمل الدولية وجميع الاتفاقيات الأساسية لها.

ضمان تركيز على السياسات والبرامج الوطنية لتعزيز نهج متكامل لجميع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

توسيع النهج المتكامل للمنطقة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمالة الأطفال.

الالتزام بالحد الأدنى لسن القبول في العمل وسن إكمال التعليم الإلزامي.

تعزيز السلامة والصحة في مكان العمل لجميع العاملين، ولكن مع توفير ضمانات محددة للأطفال بين الحد الأدنى لسن القبول في العمل وسن 18 عن طريق إعداد و تحديث قوائم عمل الأطفال الخطرة.

تعزيز أداء المؤسسات والآليات الرامية إلى رصد التطبيق الفعال للحقوق الأساسية في العمل، بما في ذلك الحماية ضد عمالة الأطفال (المحاكم والقضاة ومفتشو العمل ومراقبة عمل الأطفال).

مواصلة تطوير الدعوة والشراكات الاستراتيجية على المستوى الدولي والوطني والمجتمعي وتعزيز الحركة العالمية ضد عمل الأطفال.

تكرار وتوسيع الممارسات الجيدة التي أدت إلى نتائج مستدامة.





خطة وطنية لمكافحة عمل الأطفال بمصر





أطلقت وزارة القوى العاملة، الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة "2018-2025"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.





وحددت الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة "2018-2025"، أنه وفقا لاتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام ورقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال العنف، يشير "عمل الأطفال" للعمل الذى يشمل خطرا وضررا على الأطفال من الناحية العقلية والبدنية والاجتماعية أو الأخلاقية، وأى عمل يتعارض مع دراستهم ويؤثر عليها حيث يحرمهم من الالتحاق بالمدارس ويجبرهم على ترك المدرسة.





وتستهدف الخطة الإسهام الفعال فى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله بحلول عام 2025 وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، وحددت استراتيجية عمل للقضاء على عمل الأطفال.





ونتيجة جهود الدولة في هذا الصدد ، بلغ عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم خلال 2017 والربع الأول من 2018، 18 ألفا و885، منهم 12 ألفا و536 ذكورا والباقى إناثا، وجاري إنشاء قاعدة بيانات لعمل الأطفال على المستوى القومى، فضلا عن الاستمرار فى دعم الأمهات لتنفيذ مشروعات مدرة للدخل، وإنشاء أجهزة تنسيق وطنية وإقليمية لمكافحة عمل الأطفال، وتحديث قائمة المهن الخطرة.







