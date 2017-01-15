السلام في افغانستان..هل يظل حلما؟

في اللحظات الاخيرة.. وقبيل التوقيع على اتفاق سلام تاريخي ينهي صراعا داميا استمر على مدى نحو عقدين من الزمان في أفغانستان..كما يفتح الباب لوضع حد للحرب الأفغانية التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من المواطنين الأفغان .. فجر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، مفاجأة مدوية بإعلانه وقف مفاوضات السلام الحالية مع حركة طالبان، وإلغاء اجتماع سري غير مسبوق كان من المقرر أن يعقد في واشنطن مع عدد من قادة الحركة الكبار...

هذا اللقاء غير المسبوق كان سيعقد قبل أيام من الذكرى الثامنة عشرة لاعتداءات 11 سبتمبر 2001..و التي أدت إلى الغزو الأمريكي لأفغانستان بهدف إسقاط نظام طالبان لاتهام الحركة بإيواء تنظيم القاعدة.

هذا التحول المفاجيء شكل انتكاسة كبيرة لما توصل إليه الجانبان خلال المفاوضات التي جرت بينهما على مدى الشهور الماضية، عبر العديد من الجولات التفاوضية، والتي انتهت مؤخرا بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق مبدئي للسلام بينهما ،يفترض أن يتم بمقتضاه سحب آلاف الجنود الأمريكيين من أفغانستان.

التطورات المتلاحقة .. تطرح تساؤلات عدة حول مستقبل المشهد في أفغانستان، ومصير المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان

طالبان تتوعد الأمريكيين

وفي أول رد فعل لها على إعلان ترامب إيقاف المحادثات، قالت حركة طالبان أمس الأحد إن القرار سيؤدي إلى إزهاق أرواح مزيد من الأمريكيين وخسارة مزيد من الأصول الأمريكية.

المتحدث باسم الحركة أكد في بيان: "سيعاني الأمريكيون أكثر من أي طرف آخر بسبب إلغاء المحادثات". . وأضاف أن المحادثات كانت تجري بصورة سلسة حتى السبت، وأن الجانبين اتفقا على عقد محادثات بين الأفغان في 23 سبتمبر الجاري.

حركة طالبان في الوقت ذاته اعربت عن استعدادها لمواصلة المفاوضات نحو تحقيق تسوية سياسية في البلاد، إلا أنها أعلنت مواصلة القتال حتى انسحاب القوات الأجنبية.. وأضافت أن "قرار إرجاء المفاوضات أثر على سمعة الولايات المتحدة وكشف عن موقفها المعادي" .

الرئيس الافغاني: السلام الحقيقي مرهون بوقف طالبان للعنف

ومن جهته قال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني الأحد إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عندما توقف حركة طالبان العنف وتجري محادثات مباشرة مع الحكومة

لماذا قرر ترامب الغاء المفاوضات

هجوم ارهابي أعلنت طالبان مسئوليتها عنه.. كان السبب وراء قرار ترامب المفاجئ بإلغاء لقائه مع قادة طالبان، ووقف المفاوضات مع الحركة.

الهجوم وقع في العاصمة الأفغانية كابول يوم الخميس الماضي، وأسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي، وإصابة العشرات، وحمّل ترامب الحركة مسؤولية وقف المفاوضات بعد أن اعترفوا باعتداء كابول .. معتبرا أن طالبان أرادت بقتل هذا العدد من الأشخاص تعزيز موقفها التفاوضي، لكنهم لم يحققوا ذلك، بل جعلوا الأمور أسوأ.

الاعتداء الذي وقع الخميس يعد ثاني عملية خلال أيام في العاصمة الأفغانية يتبناها المتمردون رغم "الاتفاق المبدئي" الذي أعلن المفاوض الأمريكي زلماي خليل زاد التوصل إليه معهم خلال مفاوضات الدوحة.

وعرض خليل زاد هذا الاتفاق في مطلع الأسبوع على الرئيس غني في كابول.

وكان الإثنين الماضي قد شهد وقوع انفجار كبير في منطقة شرقي العاصمة كابول قرب حي السفارات حيث يقيم أجانب ويوجد عدد من مكاتب الأمم المتحدة.. ونجم الانفجار عن سيارة ملغومة.

الاتفاق المبدئي يذهب ادراج الرياح

قرار ترامب وقف المفاوضات جاء بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان "زلماي خليل زاد" المبعوث الأمريكي الخاص بأفغانستان ورئيس وفدها التفاوضي مع الحركة ، يوم الثلاثاء الماضي ،عن التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في نهاية شهر نوفمبر 2020، مقابل ثلاثة شروط تلتزم بها طالبان، وهي: بدء التفاوض مع الحكومة الأفغانية، وخفض الهجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأمريكية ، وطرد تنظيم القاعدة من أفغانستان، وإذا ما تم التصديق على هذا الاتفاق من قبل الرئيس ترامب، فستبدأ الولايات المتحدة بسحب أكثر من 5 آلاف جندي، أي ثلث قواتها المتواجدة هناك، خلال 135 يوما.

وكان ترامب يأمل في التوصل لاتفاق سلام ينهي حربا طويلة مع طالبان كبّدت الولايات المتحدة خسائر بشرية ومادية فادحة... ويساعد في عودة آلاف الجنود الأمريكيين إلى ديارهم، وهو الاتفاق الذي كان ينتظر أن يقدمه للرأي العام الأمريكي باعتباره أحد الإنجازات السياسية المهمة لإدارته، لاسيما أنه يستعد لخوض انتخابات الرئاسة لولاية ثانية عام 2020..

طريق مسدود

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد، أن المحادثات الرامية لإحلال السلام في أفغانستان وصلت إلى طريق مسدود وأن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على حركة طالبان ودعم القوات الأفغانية عسكرياً إلى أن تفي طالبان بالتزاماتها

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وقال بومبيو إن الولايات المتحدة استدعت مبعوثها الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد إلى واشنطن لبحث الخطوات الواجب اتخاذها مستقبلاً

9 جولات والنتيجة صفر

جولات المفاوضات المباشرة المتواصلة بين الجانبين منذ نحو عام ، والتى شملت 9 جولات آخرها في 6 سبتمبر في الدوحة.. كانت تسعى لإنهاء أطول حرب عسكرية أمريكية خارجية، والتي امتدت على مدى نحو 18 عاما.

وكانت الجولة الثامنة من محادثات السلام بين ممثلين عن حركة طالبان والولايات المتحدة، قد عقدت أوائل شهر أغسطس الجاري ، وقد وصف مسؤولون أمريكيون، هذه الجولة من المفاوضات، بأنها المرحلة الأكثر حسما في جهود إنهاء الحرب في أفغانستان.

لكن هذه الجولة انتهت بدون التوصل لاتفاق نهائي كما كان مؤملا، فقد أعلن ممثلو الجانبين عن التوصل لتوافق بشأن بعض النقاط الخلافية، بينما بقيت نقاط أخرى عالقة ، وأن كلا الجانبين سيتشاور مع قادته بشأن ما تم التوصل إليه ، قبل التوقيع على اتفاق السلام المرتقب.

وتسعى حركة طالبان، من خلال هذه المفاوضات، إلى انتزاع موافقة أمريكية على جدول زمني للانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية من أفغانستان.

وينتشر في أفغانستان حاليا نحو 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وإمدادها بالمشورة.

في المقابل تريد الولايات المتحدة الحصول على ضمانات من طالبان بعدم استخدام الأراضي الأفغانية مستقبلاً، منطلقاً لأي جماعات مسلحة أو إرهابية مثل "القاعدة" أو "داعش"، لشن هجمات ضد مصالح أمريكا وحلفائها، حيث قال كبير المفاوضين الأمريكيين مع طالبان، وسفير أمريكا السابق في أفغانستان “زلماي خليل زاد :”إن جهدا مضنيا يبذل لكي تكون أفغانستان دولة ذات سيادة لا تشكل تهديداً لأي دولة أخرى”، كما تسعى لإلزامها بالعمل على تقاسم السلطة مع الحكومة الحالية في كابول.

واشنطن، على خلاف طالبان، تسابق الزمن في سبيل تحقيق اتفاق سلام مع الحركة، قبل موعد الانتخابات الأفغانية المقررة في 28 سبتمبر 2019، وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في في نوفمبر 2020، بينما لا تبدو طالبان في عجلة من أمرها في ظل زيادة نفوذها وسيطرتها على الأرض. .

من المستفيد من وقف المفاوضات؟

المراقبون يشيرون إلى أن أحد أهم المستفيدين من قرار ترامب وقف مفاوضات السلام مع حركة طالبان ، وإلغاء اللقاء مع قاداتها، هو الحكومة الأفغانية التي استبعدت من تلك المفاوضات، والتي تشعر أنه لا توجد ضمانات أمريكية بسلامتها وعدم الانقلاب عليها بعد خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، ولا يخفي الرئيس الأفغاني أشرف غني، تخوفاته من أي اتفاق سلام محتمل بين واشنطن وطالبان، على مستقبل المشهد السياسي والأمني في بلاده، إذ يخشى غني، ومعه قطاع كيبر من الأفغان، من أن يكون هذا الاتفاق المرتقب، وما سيرافقه من ترتيبات سياسية وأمنية، على حساب الحكومة الأفغانية ولصالح تمكين سلطة طالبان في البلاد.

ويبدي الأفغان مخاوف متزايدة من أن يؤدي الاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة، لاسيما إن تم بدون ضمانات واضحة، إلى سقوط بلادهم في مزيد من الفوضى، بينما يبدو شبح الحرب الأهلية التي عاشها الأفغان في تسعينيات القرن الماضي حاضرا.

وفي النهاية .. يبقى مسار المفاوضات صعبا ودونه العديد من العقبات والحسابات المعقدة للطرفين، فالولايات المتحدة تريد الانسحاب من أفغانستان بأقل الخسائر السياسية الممكنة، وضمان ألا تتحول البلاد بعد الانسحاب لساحة للجماعات المتطرفة مثل "القاعدة" و"داعش"، لكنها لا تستطيع تحقيق ذلك دون تقديم تنازلات مؤلمة لطالبان التي تصر على جدول زمني قصير لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، ورفض التفاوض مع الحكومة الحالية.

يضاف إلى ذلك متغير مهم آخر ربما يساعد طالبان وواشنطن على إنجاز اتفاق سلام بينهما، وهو الصعود الكبير لنفوذ عدو مشترك للطرفين على الساحة الأفغانية، وهو تنظيم "داعش"، الأمر الذي قد يساعد الطرفين على إخراج اتفاق سلام يلبي مصالحهما معا، لكن السؤال هنا : وماذا عن مصالح الأطراف الأخرى في أفغانستان وخارجها؟



