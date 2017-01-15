المرشد الأعلى يرفض استلام رسالة الرئيس الأمريكى

تمخضت زيارة رئيس الوزارء اليابانى شينزو آبى لإيران يوم الأربعاء 12 من يونيو، ولقاءه مع المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى، بحضور رئيس الجمهورية حسن روحانى، يوم الخميس 13 من يونيو،عن نتائج مخيبة للآمال، وذلك على خلاف التوقعات التى كان يتنبأ بها الخبراء السياسيون شرقاً وغرباً، بأن تسهم هذه الزيارة فى تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن، حيث تبادلات وكالات الأنباء الإقليمية والدولية، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعى صوراً ومقاطع مصورة، يظهر فيها خامنئى وهو يرفض استلام الرسالة التى حملها له آبى من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حيث قال خامنئى صراحة: "إننى لا اعتبر أن ترامب شخص جدير بتبادل الرسائل، وليس لدى رسالة له، ولن أرد عليه".







ولم يكتف خامنئى بهذا التصريح فحسب، بل حمل اللقاء جملة من التصريحات التى تؤكد رفض خامنئى، صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى توجيه السياسة الإيرانية، الدخول فى أى مفاوضات أخرىمع أمريكا.





وعلى الرغم من الرفض الذى أبداه المرشد الأعلى الإيرانى إزاء العودة إلى طاولة المفاوضات مع أمريكا، أكد رئيس الوزراء اليابانى أن طوكيو لا تريد حرباً جديدة فى منطقة الشرق الأوسط، وأنها ستبذل قصارى جهدها لخفض حدة التوتر بين إيران وأمريكا.









تعرض ناقلتى نفط للهجوم فى خليج عُمان





وقد تزامن لقاء المرشد الأعلى الإيرانى ورئيس الوزراء اليابانى صباح الخميس مع تعرض ناقلتي نفط في خليج عُمان، لهجوم بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجى.





وأعلنت السلطات البحرية النرويجية أنها سمعت أصداء ثلاثة انفجارات على متن الناقلة، وأكدت أنلم يصب أى فرد من أفراد الطاقم بجروح. ودخلت ناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كاريدجس" المياه الإقليمية الإماراتية يوم الجمعة 14 يونيو، بعد قطرها من موقع الهجوم، حيث تعرضت لاضرار بسيطة من أجراء هذا الهجوم.

وكان الأسطول الخامس الأمريكى قد أعلن أنه تلقى صباح الخميس "نداء استغاثة" من ناقلتى نفط "تعرضتا لهجوم" فى خليج عُمان.





وعلى الجانب الآخر ذكرت وكالة الأنباء الناطقة باسم الحكومة الإيرانية (إيرنا) أن إيران قد قدمت يوم الخميس المساعدة لـ "ناقلتى نفط أجنبيتين"، كانت أحداهما ترفع علم "بنما"، والثانية علم "جزر مارشال"، بعد تعرضهما لحادثة فى خليج عُمان، مشيرة إلى "إغاثة 44 بحاراً".













أصابع الاتهام تشير إلى إيران





وكان الجيش الأمريكى قد بث يوم الجمعة فيديو يقول إنه يظهر قاربا إيرانيا، وهو يزيل لغماً لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتى النفط اللتين قد تعرضتا لهجمات فى خليج عُمان، بالإضافة إلى صورة يظهر فيها لغم قبل إزالته.





وقال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكى فى بيان له:إن زورقاً تابعاً للحرس الثورى الإيرانى قد اقترب من الناقلة اليابانية "كوكوكا كاريدجس"، وأزال لغماً منها".واعتبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الهجوم الذى تعرضت له ناقلتى نفط فى خليج عُمان "يحمل بصمات" إيران، مستنداً إلى المقطع المصور السابق. ومن ناحية أخرى أعلن الاتحاد الأوروبى أنه يقوم حالياً بجمع معلومات أكثر حول الاتهامات الموجهة لإيران بالضلوع فى هذاالهجوم، ودعا إلى اتخاذ "أقصى درجات ضبط النفس".









التهديد بغلق مضيق هرمز





ويُذكر أن إيران قد هددت أكثر من مرة بغلق مضيق هرمز وشل حركة الملاحة فى المنطقة، ومن المعروف أن مضيق هرمز يعد ممراً حيوياً لناقلات النفط العالمية، وهو ما يثير قلق العديد من بلدان العالم، ولاسيماالدول المصدرة للنفط.





وكان الرئيس الأمريكى قد علق على هذا الأمر قائلاً: "إن الإيرانيين لن يقوموا بإغلاق مضيق هرمز، وهم يعلمون ذلك، وقد أبلغوا بذلك بأشد العبارات".





وعلى الجانب الآخر ادعت الحكومة الإيرانية أنها المسؤولة عن أمن مضيق هرمز، وقالت:"إن اتهامها بشن هجمات فى خليج عُمان لا أساس له من الصحة".





والحقيقة أن تعرض نقلتى نفط لهجوم فى منطقة خليج عُمان، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء اليابانى إلى إيران، وكذلك رفض المرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، يؤكد للجميع تعنت الطرف الإيرانى فى المعادلة السياسية، وسعى حكومة الملالى لجر المنطقة بأسرها إلى حرب موسعة، ستكون إيران الخاسر الأول فيها على كافة الأصعدة.





لقد بات واضح للجميع أن منطقة الخليج العرب ىتشهد حالياً حرباً غير معلنة بين إيران وأمريكا، يتمثل ذلك فى ضغط كل طرف على الآخر، عن طريق فرض مزيد من العقوبات، وتوجيه ضربات عسكرية محدودة تستهدف مصالح البلدين فى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يجعل المنطقة العربية ساحة لصراع بين طرفين، كل ما يشغلهما فرض سيطرة أحدهما على الآخر، لذا على الدول العربية، وخاصة دول الخليج حماية مصالحها وأمنها القومى أولاً وأخيراً، والتعامل بحذر شديد مع طرفى هذا الصراع، خاصة مع حالة التصعيد المتزايد بين طهران وواشنطن التى ستشهد تطورات مصيرية فى الفترة القادمة، خاصة بعد فشل زيارة رئيس الوزراء اليابانى لإيران.







