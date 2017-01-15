لعنة "بريكست" تصيب رئيس الوزراء البريطاني

يبدو أنها لعنة "بريكست".. صفعات متتالية تلقاها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسبب القضية الأكبر التي شهدت على إثرها المملكة المتحدة انقسامات كبيرة على مدى ثلاث سنوات، منذ الاستفتاء على الخروج من التكتل الأوروبي، وأدت إلى استقالة تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة.. فقد وافق جونسون اليوم على عدم عرقلة نص تشريعي يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق".

وكان جونسون وعد - في كلمته الأولى أمام مقر الحكومة البريطانية- بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 اكتوبر حتى وإن كان من دون شروط.

وفي تغريدة على تويتر كتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال -أكبر حزب معارض-، أن حكومة جونسون تعهدت بالسماح بأن يمر النص بكل المراحل في مجلس اللوردات الخميس والجمعة و"يعود الاثنين إلى مجلس العموم" لتعديلات محتملة أخرى.

كان مجلس النواب البريطاني أقر مساء الأربعاء مشروع قانون يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وتم التصويت على النص بغالبية 327 صوتا مقابل 299 صوتا، ويلزم المشروع جونسون بطلب تأجيل "بريكست" عن موعده - المقرر في 31 أكتوبر 2019 - لمدة ثلاثة أشهر ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينظم الطلاق بين لندن وبروكسل بحلول ذلك الوقت.

وينبغي أن يحصل أي طلب لإرجاء جديد بموافقة كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لبيانات الأمم المتحدة سيتسبب الخروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق بخسارة البريطانيين 14.6 مليار يورو هي عائدات صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي حال الموافقة على مشروع القانون، يحق لجونسون طرح إعلان انتخابات تشريعية مبكرة مرة أخرى، ويفترض أن تحصل مذكرة الطلب على غالبية الثلثين حتى تمر.

في الوقت نفسه، رفض مجلس العموم البريطاني طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون للتصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر.

كان جونسون يأمل حال الموافقة على الانتخابات التشريعية المبكرة في الحصول على أغلبية جديدة أكثر تماسكا تسمح له بالتحرك بحرية قبل القمة الأوروبية التي ستعقد في 17 و18 أكتوبر في بروكسل.

كما أرجع جونسون استعجاله للانتخابات المبكرة بأن لا يمكن للحكومة أن تستمر في العمل إذا كان مجلس العموم يرفض ما تقترحه.

وخسر رئيس الوزراء البريطاني الغالبية المطلقة في مجلس العموم مع انشقاق نائب محافظ واحد، واستبعاد 21 آخرين من الحزب بعدما صوتوا إلى جانب المعارضة.

وفي غضون ذلك أعلن شقيق رئيس الوزراء البريطاني، جو جونسون نائب وزير الأعمال الحرة والطاقة والاستراتيجية الصناعية استقالته من الحكومة البريطانية ومن مجلس العموم بسبب "الصراع بين الولاء العائلي والمصالح الوطنية".

كانت ملكة بريطانيا بريطانيا إليزابيث الثانية وافقت على طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق أعمال البرلمان من الأسبوع الثاني في سبتمبر - أي عند انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية- وحتى 14 أكتوبر أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر لبريكسيت في 31 أكتوبر.

واثار القرار موجة تنديد واسعة في المملكة المتحدة، واجتاحت المظاهرات لندن ضد القرار، بينما أكد جونسون أنه يريد الاستفادة من ذلك الوقت لتحضير برنامجه للسياسة الوطنية وتقديمه بعد وصوله إلى السلطة في يوليو.

ويبدو أن طلاق بريطانيا من بروكسل سيشهد فصولا كثيرة من عقبات ومعارضات ومفاوضات.



