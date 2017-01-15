"إعلان يوكوهاما":أفريقيا أصبحت الوجهة المفضلة للمستثمرين

أكد إعلان "يوكوهاما" أهمية التعاون بين اليابان وأفريقيا في العديد من القضايا وأهمها البنية التحتية عالية الجودة واستثمارات القطاع الخاص واستقرار الاقتصاديات الكلية والابتكارات التكنولوجية خاصة في مجال التصنيع والتحولات الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلي التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية وتقليص مخاطر الكوارث وإدراتها وتنمية الموارد البشرية.

وأوضح إعلان يوكوهاما -الصادر في ختام قمة "تيكاد7" التي عقدت بمدينة يوكاهاما اليابانية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري- أن قمة التيكاد الثامنة ستعقد فى أفريقيا عام 2022 ، وستعقد اجتماعات على مستوى كبار المسئولين والوزراء للإعداد لها .

ودعا إعلان يوكوهاما - الذي حمل عنوان " إعلان يوكوهاما 2019 - تدعيم التنمية الافريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار" - إلى مواصلة الشراكة بين أفريقيا وشركاء التيكاد لتعزيز التنمية المستدامة والابتكارات والتكنولوجيا والسلام والاستقرار بالقارة الأفريقية ، مؤكدا أهمية مواصلة جهود إصلاح مجلس الأمن الدولي.

تقدم ملموس في أفريقيا

قال الإعلان إن المشاركين في القمة رصدوا التقدم الذى حدث في قارة أفريقيا خلال السنوات الماضية، والتحولات الجوهرية سواء في القارة أوالعالم منذ تأسيس تيكاد عام 1993، كما استعرضوا الانجازات التي حققتها منذ انشائها، ومواصلة تنفيذ المبادئ الحاكمة "الملكية الأفريقية والشراكة الدولية" ومن بينها الانفتاح.



وأضاف أن المشاركين في القمة وهم رؤساء وحكومات ووفود اليابان ودول الاتحاد الأفريقى وممثلو المنظمات الحكومية الأفريقية والدولية، والإقليمية، والشركاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني أكدوا أن تنفيذ مبادئ "تيكاد" يجب أن يتم عن طريق أولويات وديناميكيات التنمية الأفريقية أخذا في الاعتبار مفاهيم التنمية المستدامة والأمن البشرى، كما ينبغى أن تتسق مع الرؤية الأفريقية الواردة بوضوح في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، والالتزام العالمي بأجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

اشادة بجهود الاتحاد الافريقي

وثمن المشاركون في القمة جهود الاتحاد الأفريقي وأعضائه في تعزيز التكامل الاقتصادي، وهو ما جسده بوضوح السريان الرسمي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال القمة الإستثنائية التي عقدت بنيامي عاصمة النيجر في يوليو الماضي.

وأشاروا إلى أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تدعم التكامل التجاري الشامل والمستدام وتقلص من تقلبات أسعار السلع بالأسواق ... مشيدين بالتقدم الذي حدث في دعم الشفافية والطاقات البشرية والمؤسسية والخدمات وحماية الفئات المهمشة والمعرضة للخطر وخاصة الأطفال والشباب المرأة والفتيات بدول التيكاد.

وأكد المشاركون أهمية تشجيع دول الاتحاد الأفريقي في مشاركتها مع الأطراف الأخرى وخاصة المجتمع المدني والقطاع الخاص لمواصلة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيجاد البيئة المواتية لمساهمات القطاع الخاص وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة..مرحبين بتحويل الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا "النيباد "الى مؤسسة معنية بالتنمية تابعة للاتحاد الأفريقي .

وأقروا بالدور الفريد للـ"تيكاد" كمنتدى متعدد الأطراف من أجل التنمية الأفريقية، لذلك جسد منظمو التيكاد حكومة اليابان والأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الأفريقي" الطبيعة متعددة الأطراف للتيكاد.

وأكد المشاركون أيضا دعمهم لأجندة الاتحاد الافريقي 2063 ومبادراته المتعلقة باسكات البنادق بحلول عام 2020 ، مشددين على الارتباط الوثيق بين السلام والتنمية فى القارة .

تحديات تعرقل التنمية

وأوضح إعلان يوكوهاما أنه بالرغم من التقدم الذي حدث فإن القارة الإفريقية مازالت تواجه تحديات قد تعرقل التنمية ومن بينها التغيرات المناخية وفقدان التنوع البيئي والهجرة العشوائية وتفشي الأمراض والكوارث الطبيعية ومن بينها إعصاري إيادي وكينث اللذين ألحقا خسائر فادحة بأجزاء من جنوبي وشرق القارة عام 2019 .

وقال إعلان يوكوهاما الصادر في ختام قمة "تيكاد7" التي عقدت بمدينة يوكاهاما اليابانية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري أن المشاركين أقروا أهمية الدور الذي يلعبه مرصد الهجرة الأفريقي بالمغرب والمركز الأفريقي لدراسات وأبحاث الهجرة بمالي في تقوية قدرة الحكومات الأفريقية على مواجهة قضايا الهجرة والانتقال السكاني .

وأشار المشاركون إلى وجود ظواهر سلبية قادمة من الأقاليم الأخرى في العالم أو من داخل القارة وخاصة انبعاثات الغازات عالية المستوى والتدفقات المالية غير المشروعة وتهريب المخدرات والأشخاص والأسلحة الصغيرة والخفيفة والتجارة غير المشروعة للحيوانات البرية والتي تعطل التقدم في تجاه تحقيق الأهداف والتطلعات الواردة في أجندة الاتحاد الافريقى 2063 وأجندة التنمية المستدامة 2030 .

وأوضحوا أن دول العالم تحتاج إلى خلق وظائف مناسبة للشباب والمرأة مع الآخذ في الاعتبار التغير الجذري الذي يحدثه التقدم التكنولوجي على مستوى العالم ...مؤكدين ضرورة الإعداد الجيد لمواجهة تأثير الثورة الرقمية " الرقمنة " على التوظيف وضرورة إيجاد البيئة المواتية لتحسين وصول الأفراد إلى تكنولوجيا المعلومات وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للاستفادة من تلك التغيرات التكنولوجية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التركيز على النهج الإنساني .

ورحب المشاركون بإنشاء وكالة الفضاء الأفريقية والتي تهدف إلي تدعيم العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في مجال التنمية المستدامة بأفريقيا ، مشددين على أهمية التصدي للفقر وعدم المساواة وتعزيز التضامن الاجتماعي ومواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود والتدفقات المالية غير المشروعة والفساد ودعم بناء السلام ومواجهة تجارة الكائنات البرية غير المشروعة والإرهاب والتطرف العنيف ، مؤكدين أهمية العمل الجماعي والفردي لمواجهة تلك التحديات .

وأكدوا إلتزامهم بالعمل على مواصلة وتسريع التقدم في مجال التنمية والاستفادة من الفرص الناجمة عن التحولات بالقارة الإفريقية ، ومن بينها موارد الطاقة المتجددة الضخمة والأرض الزراعية والموارد الطبيعية والتي يمكن استغلالها لدعم التحولات الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافوا أن أفريقيا تحتوى على أكبر عدد من الشباب على المستوى العالمي وعدد سكان يزيد على مليار نسمة، بالإضافة إلى وجود طبقة وسطى تضم حوالى 300 مليون نسمة ينمو دخلها بشكل مستمر ،مشيرين إلى أن الأنشطة المتعلقة بالزراعية والتصنيع الزراعي على المستوى العالمي سيصل حجمها إلى تريليون دولار أمريكى بحلول عام 2030 .

القارة الافريقية أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين



وقال إعلان يوكوهاما الصادر في ختام قمة "تيكاد7" التي عقدت بمدينة يوكاهاما اليابانية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري وأن المشاركين أكدوا أن عددا من دول الاتحاد الافريقى حققت معدلات نمو سريعة على المستوى العالمى ، كما شهدت بيئة الأعمال تحسنا ملحوظا بتلك الدول ، مشيرين إلى أن أفريقيا توفر من خلال تحسين بيئة الأعمال والبنية التشريعية فرصا استثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي في قطاعات هامة كالزراعة والصناعة والبنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات .

وأوضحوا أن القارة الافريقية اصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين، وسوقا استهلاكيا ضخما للسلع والأغذية والخدمات سواء المنتجة محليا أو من خارج القارة، مؤكدين الأولوية الكبيرة للشرعية الدولية متعددة الأطراف . وشدد الإعلان على ضرورة مواصلة إصلاح مجلس الأمن بشكل شامل وشفاف ومتوازن ، والتعاطي مع قضايا رئيسية ومن بينها الفيتو ( حق التصويت ) .

وأشار المشاركون بالقمة إلى أن أفريقيا تعرضت لظلم تاريخي نابع من تمثيلها غير المتوازن في مجلس الأمن ، وأبدوا دعمهم لتمثيل أفريقي كامل في مجلس الأمن الدولي بمنحها مقعدين دائمين على الأقل.

وأكد الإعلان أن المشاركين تبنوا شعار " تدعيم التنمية فى أفريقيا من خلال الشعوب والتكنولوجيا والتحديث " كموضوع رئيسى للقمة السابعة للتيكاد ، منوهين إلى أن ذلك الموضوع يرتبط بشكل وثيق بأجندة التنمية المستدامة 2030 ، وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063 .

دور القطاع الخاص

وشدد المشاركون على أهمية تنمية دور القطاع الخاص والتحولات الرقمية ومشروعات الشباب والمرأة باعتبارها استراتيجيات لتنفيذ الأولويات التي قامت عليها القمة السابعة للتيكاد ، مرحبين بالمشاركة النشطة للشركات الخاصة سواء اليابانية أو الافريقية فى القمة السابعة للتيكاد، بالاضافة إلى أهمية مواصلة تدعيم دور القطاع الخاص لدفع التيكاد للأمام وتحسين بيئة الأعمال والاستثمارات التي تحقق الثروات .

وأعربوا عن اقتناعهم بأن قمة التيكاد السابعة ينبغي عليها تقوية المشاركات بين كافة الشركاء ( القطاعان العام والخاص والمجتمع المدنى والمؤسسات البحثية ) مع إعطاء الأولوية لتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وفى ذلك الصدد، ثمن المشاركون مساهمات منظمات المجتمع المدني في القمة السابعة للتيكاد ، مؤكدين الدور الهام الذي تلعبه الشبكات الاجتماعية والتبادل الرياضي والثقافي في تقوية الارتباط بين الشعوب .

وقال المشاركون بالقمة السابعة للتيكاد في إعلان يوكاهاما الصادر في ختام القمة إن أفريقيا تعد الأعلى عالميا في عائدات التدفقات الاستثمارية المباشرة ، مؤكدين عزمهم على العمل سويا لجذب المزيد من المستثمرين الاجانب فى القطاعات الحيوية الأفريقية .

ورحبوا بالإجماع الذي حدث خلال قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية على استقرار الاقتصاد الكلى، وأشاروا إلى أن القمة السابعة للتيكاد قامت بالبناء على المكاسب التي تحققت في قمتي التيكاد الخامسة والسادسة لضمان الاستدامة .

وأكدوا أهمية مواصلة تبنى الركائز الثلاث لقمة التيكاد السابعة ، وهى تسريع التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الاعمال من خلال الابتكار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان الارتباط بينهم .

وشدد المشاركون على أهمية دعم التحولات في مجال الزراعة من خلال تحسين الجودة وإنتاج محاصيل ذات الإنتاجية العالية ، وإنتاج أصناف جديدة من الزراعات من خلال برنامج تنمية الزراعة الأفريقية الشامل لتعزيز الأمن الغذائي وتسريع النمو والتنوع الاقتصادى مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من نصف سكان أفريقيا يعملون بالزراعة والانشطة المرتبطة بها .

كما شددوا على أهمية تعزيز المجتمع القوي والمستدام وأهمية الربط بين الشعوب والمؤسسات والدول والمشروعات من أجل بناء السلام وتقليص الفقر ودعم الأمن الإنساني وتحسين جودة الحياة والمعيشة .

وأشاروا الى أن الصحة والمياه والصرف الصحى والغذاء تعد من العوامل الجوهرية لتنمية رأس المال البشرى ، مؤكدين التزامهم بدعم التغطية الصحية الشاملة بأفريقيا والتى أقرتها قمة التيكاد السادسة ، بالاضافة إلى الالتزام بدعم أنشطة الرعاية الصحية والأنظمة الصحية القوية ومكافحة الأمراض الخطيرة مثل الإيدز والسكر والملاريا وشلل الأطفال والأمراض الاستوائية المهملة .

وأوضحوا أنه بالرغم من أن أفريقيا تعد الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات إلا أنها تحملت تداعيات خطيرة ناجمة عن التغيرات المناخية ، علاوة على أنها الأقل من حيث إمكانيات مواجهة مخاطر التغيرات المناخية ، وتتمثل أشكال التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية على القارة الأفريقية في الجفاف والتصحر في منطقة الساحل والقرن والجنوب الأفريقي .

وحذر المشاركون بالقمة من أن التغيرات المناخية قد تعد سببا لعدم الاستقرار الاجتماعي وهو ما يؤثر بالتالي على السلام والأمن في القارة ، ودعوا إلى بذل المزيد من الجهود الدولية للتخفيف من التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية والتكيف معها.

وأكدوا أهمية تعزيز الأمن البشرى والسلام والاستقرار مع التركيز على النهج الإنساني في التنمية وتقوية المؤسسات على المستوى المحلى والقومي والقاري ومعالجة أسباب النزاعات .

وشددوا على أهمية وجود مؤسسات فعالة لتنفيذ القيم العالمية المستقرة والمتعارف عليها مثل الحريات الأساسية وسيادة القانون والحوكمة وتشجيع الممارسات الديمقراطية وسد الفجوة بين الريف والحضر واحتواء الفجوة الرقمية بين الجنسيين وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتقوية صوت المجتمعات المهمشة.

ورحب المشاركون بقرار الاتحاد الافريقى باعتبار عام 2019 "عام اللاجئين والعائدين والمشردين "، مشددين على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمتعلقة بحظر انتشار الاسلحة بشكل غير مشروع من خلال الرقابة على الصادرات الواردات ومراقبة الاسلحة الخفيفة والأنشطة التمويلية غير المشروعة وضرورة اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب والتطرف العنيف والدينى .

وأكدوا أن التيكاد ستواصل دعمها للتنمية الشاملة والمستدامة للقارة الأفريقية من خلال العمل ضمن الأسس الثلاثة المتفق عليها فى مجالات الاقتصاد والسلام والاستقرار ، وشددوا على التزامهم " بخطة عمل يوكوهاما 2019 " لتنفيذ مبادرات التيكاد والتي تم التوصل إليها خلال القمة السادسة فى نيروبى .

وشددوا على ضرورة أن تستجيب التيكاد للتغيرات الدولية والتحولات التنموية النشطة بأفريقيا من خلال البناء على الخبرات التى تحققت خلال الأعوام ال 25 الماضية ومن بينها الإنجازات التي تحققت فى خطة عمل يوكوهاما 2013 -2017 والتى أقرت خلال قمة يوكوهاما الخامسة وخطة عمل قمة التيكاد السادسة التي عقدت في نيروبي والاجراءات المتضمنة في وثيقة عمل يوكوهاما 2019 ، منوهين بالتزامهم بالعمل المشترك لتفعيل التيكاد من أجل مواجهة متطلبات التنمية فى أفريقيا.



