"بريكست" تشعل المظاهرات .. وجونسون مهدد بالسجن

"اهتف بصوت عالي .. وبوضوح .. المهاجرون مرحب بهم هنا" هكذا هتف المحتجون وهم يطوفون شوارع بريطانيا يحملون لافتات تندد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالحكومة التي يقودها بوريس جونسون مطالبين باقالة رئيس الوزراء.



أما جونسون فيقول إنه يفضل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء" بريكست".



ويواجه جونسون عقوبة السجن، إذا اصر على موقفه وخالف قرار مجلس اللوردات بتأجيل "بريكست" إلى 31 يناير، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وفقا لخبراء قانون بريطانيون.



وبينما من المتوقع أن تصدق ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية على مشروع القانون الإثنين، قال جيرمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني المعارض إن نوابا بالبرلمان يعدون لتحرك قضائي في حال امتناع جونسون عن تطبيق التشريع.

من جانبه،أكد وزير المالية البريطاني ساجد جاويد أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يطلب إرجاء انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي خلال قمة التكتل الشهر المقبل، ولكن سيسعى إلى التوصل إلى اتفاق يكفل خروجا سلسا من الاتحاد الأوروبي.

كان جونسون كتب رسالة إلى نواب حزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني مؤكدا أنه لن يطلب من الاتحاد الأوروبي تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمقرر 31 أكتوبر المقبل.

في غضون ذلك، استقالت وزيرة العمل والمعاشات امبر رود من الحكومة، احتجاجا على طريقة تعامل جونسون مع أزمة "بريكسيت" ، قائلة: " لا يمكنني ان ابقى في وقت يستبعد محافظون جيدون ومخلصون ومعتدلون"، في اشارة إلى اقالة رئيس الوزراء ل 21 نائبا متمردا من الحزب صوتوا لصالح مشروع قانون إرجاء"بريكسيت" في مجلس العموم الثلاثاء الماضي.



ولم تكن هذه أولى الاستقالات، ففي الخميس الماضي تقدم شقيق رئيس الوزراء، جو جونسون باستقالته من حكومة المحافظين - وكان يتولى منصب وزير دولة- مؤكدا انه يغلب المصلحة الوطنية على الولاء العائلي.

واعتبر مسئول 'بريكست' في حزب العمال كير ستارمر ان "حكومة جونسون تنهار".

من جهته، استبعد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان تأجيل جديد ل "بريكست" في الظروف الحالية.

واضاف: "على البريطانيين ان يتحملوا مسئوليتهم، فلن نبحث تأجيل الخروج كل ثلاثة أشهر".

ويعطي رئيس الوزراء المعارضون فرصة للتصويت على انتخابات مبكرة مرة أخرى يوم الإثنين، ولكن لا يبدو أن المحاولة الثانية لن تأتي بجديد!



