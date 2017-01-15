نيمار يقترب من البارسا والريال يقدم لاعبه الجديد رودريجو

ريال مدريد يقدم لاعبه البرازيلي الجديد رودريجو سيلفا دو جويس القادم من نادي سانتوس البرازيلى لوسائل الإعلام والجماهير وانباء عن اقتراب رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.





صحيفة موندو ديبورتيفو بعنوان "عملية التوقيع مع نيمار" حيث ان رئيس نادى باريس سان جيرمان فتح الباب أمام اللاعب للرحيل إلى برشلونة في الانتظار وان قبل عودته للنادي الإسباني سيفرض عليه شروط من بينها تخفيض الراتب وحل مشاكله القانونية ووجوب قبول باريس سان جيرمان إضافة بعض اللاعبين في إطار صفقة تبادلية".





صحيفة ماركا تحت عنوان "حلم الريال" اشارت الى انه سيتم تقديم رودريجو في ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد وان الطفل الذي ارتدى قميص ريال مدريد سيرى حلمه يتحقق حيث ان رودريجو كان يشاهد هازارد في التلفاز والجوال والآن سيلعب معه.





واوضحت الصحيفة ان نيمار يقترب من البارسا وان البرازيلي يفاوض ناديه للرحيل هذا الصيف نظرا لرغبته في العودة لبرشلونة وان رئيس باريس سان جيرمان لا يمانع



