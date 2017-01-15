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فاينشيال تايمز: البرازيل ترفض مساعدة مريكية لمواجهة حرائق الامازون

فاينشيال تايمز: البرازيل ترفض مساعدة مريكية لمواجهة حرائق الامازون

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البرازيل ترفض عرض الدول السبع لتقديم المساعدة في مواجهة  حرائق غابات الأمازون

صحيفة  فاينشيال تايمز قالت الحكومة البرازيلية إنها سترفض العرض الذي تقدمت به الدول السبع الكبرى بتقديم نحو 20 مليون دولار أمريكي لمساعدتها في مواجهة حرائق الأمازون  والتي وفقا لوزير الدفاع البرازيلي فان  الحرائق لم تخرج عن نطاق السيطرة. .

وذكرت الصحيفة انه لم يتم الكشف حتي الان عن  أسباب رفض مسئولي البرازيل العرض رغم الترحيب المبدئي الذي أبداه وزير البيئة.

واوضحت الصحيفة ان  الرئيس البرازيلي يائير بولسيناروكان  قد شكك في الدوافع وراء الأمر، متهما فرنسا بالتعامل مع بلاده بمنطق استعماري.



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