الصحافة العالمية: صلاح يهز الشباك ويقود مصر لدور الـ16





المنتخب المصري ينجح في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب الكونغو بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة حيث تصدر منتخب الفراعنة جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ6 نقاط بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه المنتخب الأوغندي صاحب الـ4 نقاط ووأصبح منتخب الفراعنة ثاني المتأهلين إلى دور ربع النهائي بعد منتخب نيجيريا.









الصحافة العالمية اهتمت بتاهل الفراعنة





صحيفة ميرور وتحت عنوان " صلاح يسجل ويرسل مصر إلى دور الـ16" حيث اشارت الى ان تأهل المنتخب المصري لدور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية عقب الفوز على منتخب الكونغو وان الفرعون المصري محمد صلاح سجل لمصر ليرسلهم إلى دور ربع النهائي برفقة نيجيريا من البطولة الأفريقية.





واوضحت الصحيفة ان نجم ليفربول محمد صلاح استطاع أن يرد على الانتقادات التي وجهت له بسبب أدائه في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.







وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح رد على منتقديه بهدف في شباك الكونغو، ليقود مصر لدور الـ16 أمام جماهير بلاده الرائعة.









صحيفة الاندبندنت "صلاح المايسترو يقود مصر لدور الـ16"وركزت على تألق محمد صلاح نجم ليفربول في مباراة منتخب بلاده أمام الكونغو بعد تسجيله لهدف وصناعته لآخر.





واهتمت الصحيفة باحتفال صلاح بعد تسجيله للهدف، حيث رفع يده لآذنيه أمام الجماهير المصرية التي رددت "مو، مو، مو".







واختتمت الصحيفة تقريرها بأن صلاح كان كالمايسترو الذي يقود أوركسترا مكونة من 75 ألف مصري في ستاد القاهرة الدولي أثناء احتفاله.











ديلي ميل "صلاح والمحمدي يسجلان"حيث اوضحت الصحيفة ان صلاح والمحمدي يسجلان في الشوط الأول ليقودوا المستضيف لدور الـ16.





وقالت الصحيفة أن المحمدي افتتح أهداف المباراة في الدقيقة 25 وصلاح ضاعف النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 43.





وأشارت الصحيفة إلى أن مصر استطاعت أن تضمن مكانها في دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الأفريقية.













