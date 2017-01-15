الجارديان: جونسون قد يجبر على عدم تمرير "بريكست" دون اتفاق

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون ربما يخرق القانون لفرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وقد يتم الطعن في المحاكم على قراره هذا من قبل تحالف يضم أحزابا من النواب.



وقال رئيس الوزراء أمام أعضاء حزب المحافظين: "لقد أصدروا للتو قانونًا يجبرني على التسول ببروكسل لتمديد الموعد النهائي لبريكسيت. هذا شيء لن أفعله أبدًا"، بحسب الصحيفة.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، يوم السبت، أن نوابًا عبر الأحزاب، بمن فيهم المحافظون المطرودين، طلبوا مشورة قانونية وكانوا يستعدون للذهاب إلى المحكمة لإجبار جونسون على طلب التأجيل.