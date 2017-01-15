صنداي تايمز: بريطانيا ترسل قوات لحماية سفنها في الخليج

بريطانيا تقرر ارسال قوات خاصة قوامها 100 جندي من النخبة للقيام بدوريات في مياه الخليج بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في المنطقة.





صحيفة صنداي تايمز اشارت الى البحرية البريطانية تخشي من اي حركة عسكرية في مضيق هرمز قد تؤدي إلى كارثة ومن ثم فقد تم ارسال الجنود لحماية السفن البريطانية بعد الهجمات الأخيرة وسط مخاوف من اندلاع حرب مع إيران.





واوضحت الصحيفة ان 42 جنديا من قاعدة قرب بليموث سيشكلون فرقة للتدخل السريع تعمل على سفن تقوم بدوريات في المنطقة تنطلق من القاعدة البريطانية في البحرين التي افتتحت العام الماضي وان مهمتها حماية سفن البحرية البريطانية والسفن التجارية من الزوارق الصغيرة والألغام.





واوضحت الصحيفة ان لندن على لسان وزير الخارجية جيريمي هانت اكد ان بلاده " شبه متأكدة" من أن طهران تقف وراء الهجمات على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان رغن النفي الايراني.